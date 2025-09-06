sLIČNOSTI : Jedan je ‘fini patriota’ Emir Suljagić šef ‘Districta Potočari’, drugi poznati vladar-manijak Aleksandar Vučić predsjednik Srbije, obična ‘kolaterala’ je drug visoki bh predstavnik u BiH ‘Švabo Šmit’, alias Cristian Schmidt

Čitam jučer u ‘partizanskom’ bh listu ‘Oslobođenje’ (tako oni sebe vide u razbijenom ogledalu), vlasništvo SDA tajkuna braće Selimovića, u čijem posjedu je i ‘Sarajevska Pivara’, kafanski podnaslov. ‘Sramna izjava Aleksandra Vučića’, a onda naslov, kako i dolikuje. ‘Nazvao bh predstavnika ‘gaulajterom’.

I baš, citira se ‘Aco Srbine’, i ne jednom, dva puta se prisjetio ovih visoko pozicioniranih naci-oficira Hitlera (‘gauleiteri’) koji su u vrijeme vladavine Hitlera upravljali apsolutistički, predano i nacistički sa određenim Pokrajinama koje su im date (a prethodno otete od rugih naroda) na upravljanje. Jednom zbog posjete evropske delegacije ‘Zelenih’ Novom Sadu i podršci protesta studentima, drugi put u povodu izjave o Miloradu Dodiku i njegovoj ‘hudoj sudbini’.

‘Oslobođenje’ koje se tituliše partizanskim, antifašističkim i čak Titovim listom a odavno ‘pozelenilo’ u mahalskim fašizoidnim naslovima i vijestima, jer ga je Josip Broz i oformio nekad davno poslje II Svjetskog rata, pažliivo citira mentalno posrnulog diktatora i šefa Srbije od 15.08. ove godine kada govori o tv N1 i posjeti evropske delegacije koje tituliše “okupacionim gaulajterima“, a zatim i izjavu 06.09.2025, sa osvrtom na Dodika.

“Svako u svijetu zna šta se događalo i kako su okupacioni gauleiteri donosili svoje odluke protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, suprotno demokratskim načelima i političkom legitimitetu i legalitetu”.

Dosljedno. Objektivno. Profesionalno. Mislite?

Naravno, uz malu digresiju, koja se u bh medijima podrazumijeva, a evo i zašto.

Isto tako je nedavno, prije nekoliko godina, Emir Suljagić šef ‘Districta Potočari’, čuveno ime instagrama, ‘fejsbuka’, političar preletač, novinar i pisac, brbljivac i nacionalistički komentator, prenosilac mržnje i naci-potpaljivač bez presedana opisao ‘Švabu Šmita’ alias visokog bh predstavnika, u vrijeme dok je ‘Šmit’ bio njegova glavna meta i cilj, o čemu smo pisali nekoliko puta a pisala i njemačka štampa. Bilo je to 2022 i dijelom 2023, nakon što je SDA ispala iz igre za državnu vlast a instalirala se vlast ‘trojke’, kada je Schmidt donio, nametnuo neke kratke izborne propise pred izbore i deblokirao Federaciju BiH. I ne samo ‘gualajterom’, nacističkim šefom, Suljagić ga je nazvao i potomkom Hitlera, ustašom, nacistom, okupatorom i sa svim i svačim što ide uz to, a novine su citirale njegove ‘tweet’ izlive mržnje i uvrede iz dana u dan. Nad čim su se isčuđavale i novine ‘Deutsche Welle’ tekstom juna 2023 i tvrdnjom kako Suljagić uvredama ‘instrumentalizira Holocaust’ i ‘čini štetu žrtvama Srebrenice’, no Suljagić sa ‘bratom’ Reufom Bajrovićem je besprijekorno bljuvao vatru po ‘Švabi Šmitu’ ističući ‘aparthejd’ u kojeg uvodi Bošnjake’.

Da, i tada je ‘objektivno partizansko Oslobođenje’ prenosilo njegove mudrosti ali uz malo drugačije ‘nijanse’. Tipa, ‘Emir Suljagić odbrusio Šmitu’, ili : kako je Suljagi’ potopio (ponekad i ‘ohladio’) visokog bh predstavnika’. Suljagić je nastavio briljirati sve do februara 2023, kada se ‘Švabo Šmit’ dosjetio kako ‘umiriti’ ovog jastreba SDA i IZ BiH. Jednostavno, nametnuo je propis po kojem je Suljagiću dao dozvolu da raspolaže sa 6 miliona KMa sa računa namijenjenog za ukop i komemoraciju žrtava Srebrenice, koje je on ‘uzidao’ u urede i megalomansko zapošljavanje. Od tada pa ‘nadalje i u buduće’ što bi rekli ‘Nadrealisti’, Suljagić nijedno ružno slovo nije utipkao o visokom bh predstavniku, čak više, ‘Švabo Šmit’ je u Potočarima skoro svaki dan, ono, kad nije kod Reisa, a iz Potočara dolaze naslovi koji griju srca i dušu. ‘Visoki diplomata i visoki bh predstavnik posjetio Potočare’, sve uz sliku kako polaže vijence na kamen sa imenima žrtava, a iza njega uz osmijeh vrijedan 6 miliončića, u stavu mirno naš Emir.

‘Oslobođenje’ zna kako se baštini antifašizam i izgrađuje objektivnost i profesionalizam. Naučili. Kao u ‘Sarajevskoj Pivari’. Kao u SDP BiH. Iako od pomena Vučića i ‘Oslobođenje’ i Suljagić dobiju ospice i napad patriotizma, uz Dodika pogotovu, ‘našu gualajteri’ su prilično isti. Slični stoposto.

Christian Schmidt se sastao sa Vučićem nekoliko puta, zadnji put su razmijenili rukohvate i osmijehe aprila 2024. godine, dok se broj ‘susreta’ sa Suljagićem nakon ‘nametnutih miliona’ ne može ni izbrojiti.

‘Švabo Šmit’ je baš neka ‘kolaterala’. Ako hoće da se ‘popravi’ kod Vučića kao kod Suljagića, neka izmoli EU da ‘nametne’ (jer nametati sam može samo u BiH) ili bolje reći namakne što god Vučiću i Srbiji, u protivnom neka se pomiri sa činjenicom da je dokazani ‘gualajter’.

photo : Cross Atlantic, Vučić i Suljagić sa ‘gualajterom’ Schmidt-om, arhiv