Princeza u svijetu bajki, u ‘Veseloj Bosni’ : Benjamina Karić SDP zelenkapica načelnica sa korpicama, balončićima, baklavama i ostalim poklončićima i sa poznatim lukavo-bolesnim osmijehom ‘svečano’ zlupotrebljava djecu i galantno troši budžet

Bilo da se radi o ‘svetim i najdražim islamskim praznicima’ ili o svakodnevnim proslavama po Sarajevu silnih ratnih pobjeda, bilo da se radi o dovljenju po ‘šehitlucima’ i najčešće na Kovačima, postavljenju nakaradnih spomenika, bivša načelnica Sarajeva a sada u dogovorenoj fotelji načelnice opštine Novo Sarajevo vesela Benjamina Karić je uvijek u svojoj bajci. Na ulici sa korpicama i poklončićima, u parkovima kad hvata izgubljene mačke po drveću ili kad se šiša trava, ‘Benjka’ je uvijek tu sa svojom ekipom kamermana, pune se slike njenog ‘fejsbuka’, ‘radi se punom parom’ a raja navija i ‘klika’. Bolesno nasmijana načelnica pila budžet i uzduž i poprijeko i sa nenadjebivim patriotizmom živi svoj svijet iz bajke kao princeza. Naravno, često i prečesto zloupotrebljava djecu, što joj je slađe od njenih baklava koje su neizbježni njeni rekviziti, malo popularniji od ‘zaštićenih’ sarajevskih ćevapa.

Znamo da se obožava slikati sa djecom u maskirnim vojnim uniformama i sa ljiljan-beretkicama Alije Izetbegovića ali ni drugačija dječica nisu od nje pošteđena. I kao i svaka princeza iz bajke, neizmjerno voli žurke i fešte, naučila je to u Vijećnici u prethodnom mandatu pa isto primjenjuje i u Novom Sarajevu. Danas, vjerovali ili ne a morate jer ‘Benjka’ to dokumentuje, svečeno je ‘otvorila’ početak školske godine i opet ‘sa obrazom’ koji se žari od budžetskih para. Organizuje, citiraćemo je ‘na pomoćnom stadionu kod Sportske dvorane “Goran Čengić” svečano obilježavanje početka školske godine uz prigodan kulturno-zabavni program’. I dodaje. ‘Neka ovaj dan bude ispunjen osmijesima, nadom i zajedničkom radošću, Sarajevo je uvije uz vas‘.

‘Ajde što je bez imalo srama za ovu bespotrebnu feštu iskoristila djecu Centra za rehabilitaciju te im podijelila školske torbe koje je platio narod a ‘ispada’ da ih časti načelnica, međutim ona još organizuje i teferič i svečani ‘otvor’ početka školske godine. Na stadionu. Uz večericu, pićence i muziku.

Navikli smo mi da se u ‘Bosni Veseloj’ sve popraća ‘druženjem’, feštom i teferičom, navikli smo da se otvaraju svečano trafo-stanice, liftovi, da se tortom i veseljem proslavlja budžet kojeg načelnik sam donese, novi kontejneri za smeće i reciklažu, do sada nismo zabilježili da se ‘otvara’ i proslavlja i početak školske godine. I to još na stadionu. Da se potroši još šta iz budžeta i pokaže kako je načelnica darežljiva i kako voli svoje ‘stado’.

Vesela nacija zaslužuje veselu načelnicu iz bajke, sad smo kompletni.

photo : Benjamina Karić uručuje školske torbe djeci Centra za rehabilitaciju Sarajevo na ‘otvoru’ početka školske godine, arhiv