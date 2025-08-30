MATEMATIČKA JEbDNAČINA SA VIŠE nePOZNATIH – Izbori u Republici Srpskoj će ‘more biti bidnu a more biti i ne bidnu’ ali šta će mo sa budžetom države BiH : još ga nema, pare se troše a država zadužuje, plus, dug državnih firmi državi porastao na skoro tri milijarde

* Davno smo zapisali, vrijeme je za obnavljanje gradiva : državi BiH trebaju samo vanredni a nikako redovni ili prijevremeni izbori, to je bacanje miliona u niušta. Rezultati se znaju unaprijed, uvijek uz manje nijanse isti ‘pobjeđuju’ već tri decenije. Jeftinije bi bilo a isti rezultat bi dobili da se vlast bira aklamacijom. Sjednu tri konstitutivne partije i izglasaju svako svog predstavnika na jednoj sjednici i stvar riješena. Uz kafu i ćevape. Ovako svako dvije godine uz lokalne i opšte izbore ‘ode u ladnu Moravu’, pardon, u hladnu Drinu, Unu ili Bosnu na desetine miliona KMa a dobijemo novu-staru vlast, ne može bolju i noviju.

Jok! Drug i ahbab visoki predstavnik ‘Švabo Šmit’ poznatiji manje pod imenom Christian Schmidt me uopšte ‘ne ferma’ ni ‘za suhu gradačačku šljivu’. Pa umjesto da nametne drugačiji cenzus kojim bi otpale šibicarske nebitne stranke a onda nametne vanredne izbore jednim te drugim dekretom rastjera bandu u vlasti i posmjenjuje sve što se kao korov ‘primilo’ i pustilo korijenje ugrožavajući temelje države, on se bavi važnijim poslovima. ‘Haremima’, Potočarima, džamijama, sastančenjem sa Reisom i ‘političkim prvacima’ u kriminalu i korupciji, Dodikom i šminkanjem izbornih pravila. A kako on, tako i ‘ostatak’ međunarodne zajednice u BiH koja ‘zabrinuto’ brine i učvršćuje suverenitet BiH svakom rečenicom svakoga dana a on sve manji. Jučer je i ‘Švabo’ i oko 40 diplomata, uh što ih se nakotilo u BiH kao i političara, viđen na ‘danima berbe grožđa’ u Herceg-Bosni, zaobišao je šljive u Gradačcu, više voli svijetlo hercegovačko, friško, ‘izvaljano’ nogama i rukama Borjane Krišto.

* Centralni čuvari izborne tradicionalne demokratske zajebancije u BiH, famozni CIK iliti CIP – Centralno Izborno Povjerenstvo, je slijedeći odluke Sudova u BiH raspisalo prijevremene izbore u Republici Srpskoj za mjesto predsjednika tog entiteta, jer je Sud rekao da Milorad Dodik ne može više tu sjediti i da ne postoji kao političko biće, eto, dobili smo vježbu za slijedeće opšte izbore koji dolaze iduće godine. Ovi u mrskom nam susjedstvu će koštati 6,5 miliončića KMa, ovi što dolaze iduće godine brat-bratu 25 miliona. Sve po zakonu i ima se para za demokratiju koju ne upražnjava niko na Svijetu osim nas svake dvije godine. Elem, raspisaše oni to, pa se umalo posvađaše međusobno na vječitom pitanju čiji odgovor se nalazi u Ustavu BiH ali to štivo je dosadna lektira, da li se može u entitetu kandidovati neko drugi osim Dodika od braće Srba, recimo Ćamil Duraković ili neki pristojni Hrvat, no hoću nešto drugo. Iako ove izbore nazivaju prijevremenima, meni liče na vanredne jer se pripremaju van redovne izborne fešte, ali potez je takve prirode kao kad bi ‘sjekao ražanj’ a bik negdje na koridi i daleko. Ili zec, također. Ne zna se hoće li se izbori desiti ili neće jer je Dodik donio u ‘svojoj državi’ zakone koji kažu da ‘neće da bidne’, podijeljena i od Sarajeva izigrana opozicija Dodiku nestrpljiva je da preuzme fotelje i vlast, veli ‘ima da bidnu’ ako se dogovorimo. I oni su totalno nesložni i pogubljeni. Na to je reagovao Denis Bećirović dežurni apelacionista i spoljnji suradnik Ustavnog Suda, ostali su sigurni da će se izbori dogoditi i vide Dodika po stoti put kao ‘završenu priču’. Denis je načisto prebukirao Ustavni Sud da njega nije, ne bi imao šta raditi.

* Mene oko tih izbora muči nešto drugo o čemu hoću par riječi izustiti. CIK je objavio i najavio izbore za 23. novembar i izbacio podatke sa biračkih spiskova po kojima će na izbore izaći 1 milion i 266.000 birača sa pravom glasa u ovoj državi u državici Bosni. Kako je to moguće pitam sebe i vas i otkud najednom toliko glasača u ovom entitetu? Po zadnjem popisu iz 2013. bilo je tu 1,170.000, a prije toga 1991. bilo ih je 1,369.883, dok državna Agencija BiH ove godine daje podatak o broju stanovnika u ovom entitetu koji iznosi 900.000, slični su podaci i iz medija ovog entiteta. Da li je iko slučajno u međuvremenu umro, izvršena revizija tih spiskova, neko odselio, koliko se rodilo djece a koliko ili je u BiH nađeno rješenje protiv ‘bijele kuge’ o kojoj slušamo svaki dan? Raspiši izbore i vidjećeš koliko nas ima, mashanllah. Tako je i u Federaciji, živi bili pa dočekali iduću godinu, pa će te vidjeti kako nam se povećava broj stanovnika glasača uz svake izbore a naroda sve manje, kao i omladine i djece. I toliko volimo birati da obavezno i mrtvi glasaju. Ima da nas ‘bidne’ u suverenoj i nepokorenoj najmanje 4 miliona, garant! Problem riješen u pet sekundi, sa pogledom na brojke i slova. ‘Prosto k’o pasulj’, jednostavno k’o grah.

* Još jedna matematička (ne)poznanica, jeBdnačina sa dvije ili više nepoznate je lako rješiva na isti način, pogledom na kalkulator, a vezana je za budžet za 2025. godinu koji još nije donešen niti usvojen, a godina krepala i na izmaku. Znači, ne treba ga ni donositi niti se svađati oko njegovog čerupanja kad se čerupati može i bez njega. On se obično jer zakon nalaže donosi krajem prethodne godine za iduću, a mi idemo logično obrnuto : donosimo ga unatrag, tj. pokrivamo ono što je spiskano. Taj budžet koji se kreće oko 6 milijardi KMa je interesantan, gdje dolazimo do druge matematičke jebačine, ops, pardoniramo se – jeBdnačine. Kažu vijesti da su državne firme u BiH dužne državi skor tri milijarde KMa, tačnije 2,7 milijardi a država kuka kako nema para u budžetu. A nema jer ko fol ne može natjerati svoje firme da plaćaju porez kao i ostali. Tite mi, kao da su Rijaset pa ne moraju plaćati ni porez, ni polagati ikome račune. S druge strane, država se kod živih svojih para zadužuje u stotinama miliona KMa ili eura i ide u dužničko ropstvo, diže kredite ili prodaje obveznice a ove će milijarde kao u svakom jaranskom poslu na kraju otpisati, odnosno oprostiti svojim direktorima. Pa će onda penzionere gnjaviti decenijama dok ne umru i praviti liste kad mogu u penziju, za koju će im država umjesto firmi koje su opljčakale pare uplaćivati staž. Čekajući dijasporu da pošalje još koju milijardu više.

I ovo se riješi u pet sekundi ko hoće.

Ne moraš biti Einstein ili ako vam je kao meni lakše Ajnštajn – da bi sabrao ‘iks’ plus ‘ipsilon’.

photo : tajna ‘bijele kuge’ u BiH je u biračkim spiskovima, arhiv