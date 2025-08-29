ŠTITE GA I SRBIJA I BOSNA ‘ZBOG RAVNOTEŽE U PARLAMENTU’ ; Salko Zildžić vehabija i SDA poslanik još uvijek živi i jedini primjer pravosnažno presuđenog kriminalca u bh Parlamentu

* Prošlo je od tada ihahaj vremena odkada je osuđen za kriminal, ali Salko Zildžić je još kako se ono kaže, ah, da – bh parlamentarac i SDA ‘kapitalac’. Sjedi, ništa ne radi (doduše nije jedini) a plata i staž uz božanstvene beneficije teku. Ponekad, čak, kad se ‘razrade’ delegati, Salko odlučuje o našim sudbinama i donosi nam i propise.

Sve je uz ovog nabildanog vehabiju i kick-boxera ‘tajanstveno’ a sve se zna. Pošao u jesen septembra 2023. u pohode u Srbiju nekome (neki kažu da obiđe jarane zatvorene u Srbiji, drugi vele nosio poruke od Bakira Izetbegovića nekome, ništa bistro i čisto), ponio sa sobom pištolj i značku OSAe pa ga uhvatili. Pa pritvorili a onda je krenulo sve ubrzanim i tajanstvenim postupkom. I dok neki ratnici iz BiH i borci tamo godinama čame u zatvoru, Salko je u samo nekoliko dana preživio i istragu i suđenje. Pa osuđen priznanjem na godinu dana kućnog zatvora, pištolj mu oduzet kao i iskaznica državne obavještajne agencije a Salko osvanuo u BiH. Umjesto u kućom pritvoru sa uređajem za praćenje kretanja na nozi pojavio se slobodan ko ‘tica na radnom mjestu u bh Parlamentu i tu je i danas. U Srbiji i u BiH niko ništa ne zna. Svima ‘svezane ruke’, sopstveni propisima.

* Famozni BiH CIK koji skida i daje mandate veli ‘ništa nemamo zvanično, sve što znamo je iz medija, ne možemo ništa učiniti’, bh Pravosuđe kaže ‘čekamo dokumentaciju iz Srbije, bez toga ruke su nam svezane’, u Srbiji vele ‘poslali smo zatjev da se u BiH potvrdi i prizna ova naša presuda’, tužilaštvo je odmah ‘formiralo predmet’ jer je imao uz sebe iskaznicu OSAe koja tvrdi da nije njihov član i tu zaglavilo, dok je Salko rekao da je to kopija koju je njegov jedan kolega uradio radi zajebancije, javnost lažu svi redom. Istina se krije u propalom koruptivnom sistemu BiH države, i u vezi moćnika u sjeni i sprezi ‘duboke bh države’ sa srbijanskim oganima. Ima još jedna polu-istina koju je nehotično ‘lanuo’ jedan SDA poslanik koja se ne može odbaciti, a to je da bi gubitkom mandata Zildžića ‘došlo do narušavanja ravnoteže Bošnjaka u bh Parlamentu’. Dakle, jasno. Veze sa Srbijom postoje kao i što postoji i njen uticaj na pravosudne i druge organe. Niko u povijesti suradnje i pravosuđa ove dvije države nije zabilježio da se i hapšenje, istraga i presuda završe u sedmicu dana, a sve je to obavio Sud u Užicu. Osim jednog izuzetka, u ‘slučaju’ uhapšenog bezbjednjaka ArBiH Edina Vranja, kada je javno intervenisala Bisera Turković ‘posjetom’ Dačiću i stvar ‘izgladila’. Vranj se pri hapšenju javio novinaru Avdi Avdiću, pušten je brzo sa dogovorom da će mu se suditi u BiH, na osnovu Sporazuma o suradnji između Srbije i BiH, nije bilo nikakvog postupka, ko se uopšte još sjeća Vranja.

* Vidjeli smo ranije na primjeru ‘suradnje’ kako se i koliko dugo vode postupci protiv nekih nebitnih boraca ArBiH koji su tamo godinama ležali u zatvoru. Nije zbog njih Bisera trknula u Beograd a i kad je tamo bila, nije ih spominjala. Za SDA i za državu BiH je Salko važan i zato se stranka potrudila, iako je kobajagi Salko poslije ovog događaja bio najavio pa odustao od ‘istupanja iz stranke SDA’. Država BiH se ovim izblamirala ali Salko je spašen. Jer, po propisima BiH, on je morao biti razriješen mandata čim je presuda postala pravosnažna a takva je postala samim priznanjem Zildžića da se neće žaliti istog dana kad je i donešena, kada se i tužilac u Užicu odrekao prava na žalbu. Po automatizmu slovom zakona u BiH gubi mandat sa tim danom. U CIKu namjerno tumače drugačije. Ako već nisu oni, postupak oduzimanja mandata je moralo pokrenuti Ministarstvo pravde ali i oni mućkaju i petljaju. ‘Nisu dobili zvanična dokumenta iz Srbije’, lažu. Srbija je poslala zahtjev da se prizna ova presuda ali je Kantonalni sud u Zenici takav zahtjev odbio i o tome obavijestio Ministarstvo pravde i BiH i Srbije. Njegov mandat je definisan Izbornim zakonom, u odnosu na presudu koju je dobio. Godinu dana zatvora, u odnosu na Izborni zakon član 1.10. tačka, gdje piše pravosnažnošću presude prestaje mandat. Mandat prestaje po automatizmu, lažu dakle i CIK i Ministarstvo pravde.

* Niko više o Salki ništa ni ne spominje. Čak ni njegovu navodno lažnu iskaznicu OSAe, što znači da ni Tužilaštvo nije za Salku zainteresirano. Nije ni OSA ništa poduzela u vezi navodno lažne ‘montaže’ i sprdnje sa iskaznicom. Jer se ni ne radi o fotošopu već o pravom dokumentu, pa je najbolje sve potrpati. Čak i da je iskaznica ove agencije lažna, i to je krivično djelo. Pištolj je Zildžiću oduzet a imao je odobrenje BiH za nošenje, da li je vraćen to ne znamo, najvjerovatnije da nije, jer samo držanje pištolja stranog državljanina na prelasku granice je krivično djelo po propisima Srbije, zbog čega je Salko i bio uhapšen. Salko se kao prava baraba ‘branio’ da je ‘zaboravio pištolj u pretincu auta’.

* Zaključak. Ako ‘ode’ Salko, narušava se ‘ravnoteža većine Bošnjaka’ u Parlamentu, je samo djelimično tačna, SDA ima pravo dobiti drugog svog kandidata. No, ‘ravnoteža’ bi bila poremećana ako Salko’progovori’. Tako je to u svakoj mafiji, svako svakog ‘drži za nešto u šaci’. Zato je bolje da Salko šuti jer mnogo zna, da država ništa ne poduzima a mi da se ‘ibretimo’, hoću reći čudimo. I da vjerujemo kako Sporazum o suradni u kriminalu sa Srbijom ne funkcioniše.

O, itekako on ‘fecera’, samo kad zatreba.

Salko je unikat među parlamentarcima. Imao je još jednog konkurenta (Halil Bajramović, NiP stranka) ali CIK mu je mandat oduzeo ‘nakon pravosnažnosti presude’ po službenoj dužnosti, imao je više podataka nego o Zildžiću, za kojeg je ‘čuo nešto iz novina’. Dokaza kako funkcioniše država ima koliko hoćeš. Ono najgore i najslađe je činjenica da osim Salke među državnicima BiH ima još takvih. I u Parlamentu i u vladi. Zamislite kad bi neko zamislio da se smijene, recimo Ramo Isak ili Zukan Helez, također davno presuđeni pravosnažno za kriminal, kakva bi to tek bila ‘ravnoteža snaga’. Pa, Isak sam sa sinovima drži kompletan ‘balans trojke’ i većinu u orbiti fotelja.

Zato i kaže da je nezamjenljiv i vječan. I da se samo Allaha boji. Zna da Bog ne dira u raspored zvijezda i ne narušava ‘ravnotežu’, ako se drugačije ne naredi.

photo : Salko Zildžić SDA parlamentarac sa pravosnažnom presudom kriminala, arhiv