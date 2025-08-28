Utica NY : ‘Historija BiH’ je umalo stvorena, spremna da se napiše. Ostaje da se odluči šta staviti na krov male džamije ‘Sebilj’ – šiljak ‘alem’ ili ‘specijalni bh ljiljan’, poslije ovog će se donacijama nabaviti golubovi a onda ide najnoviji projekat udruge ‘BACA’ – proces izlivanja i postavljanja spomenika herojima i vođama naše zajednice hadžiji Bajri Smajiću i inžinjeru firme ‘Brimus’ Arminu Bričiću

Akcija svjetskih razmjera u gradu izbjeglica Utica NY, ‘Project SebiJI’, uskoro dolazi ka završnoj fazi. Ostaje još da se ‘specijalno bosansko drvo’ iz Sarajeva posloži na temelje, skroji krov od specijalnog bh bakra ili platine, dovuče voda i odvrne pipa. Načelnik grada NY Mike Galime najpoznatiji džematlija Grada jedva čeka da proba vodu iz pipe koju će Bošnjaci, kako je rekla šefica udruženja učiteljica Hanka Grabovica dolaziti specijalno piti skupa sa Amerikancima, kao ‘zem-zem’ svetu vodu. I da naravno, sa hodžicama i džematlijama otvori ovaj veleljepni spomenik Turcima. Da zaokruži misiju džemata i njihovog predstavnika tobože penzionera automehaničara Fahre Garića. Koja je otpočeta još za vrijeme njegovog specijalnog održavača policijskih auta prethodnih načelnika. David Roefaro-a, pa preko Palmieri-a sve do ovog zadnjeg. Koji su prepoznali od svih emigranata kao najsličnije njima samo ‘nas’. Snalažljivi. U svom mandatu se načelnik Palmieri već ‘odužio’, sa malim znakom pažnje nebeskoj bh sili zaposlio je u Opštini Fahrinog sina i još jednog kandidata pride, koji je prethodno hapšen zbog provala u svojoj mladosti i ludosti, dok Galime tek treba da se pokaže, a već je dosta pokazao.

Još nije ‘pao’ definitivan stav šta uturiti na krov ove ‘male džamije’ gdje će mo se okupljati u važnim događajima, da li šiljak zvani ‘alem’ kao na svakoj džamiji ili ‘specijalni bošnjački ljiljan’. Nezvanično saznajemo da je bliža ova druga solucija, da se ne bi išlo u Tursku kao za onu našu predivnu crkvu-džamiju kod Opštine, i trošile pare (zna Hanka Grabovica sa parama), i ljiljan je odlično rješenje.

Ova džematsko-politička udruga, krilo SDA dijaspore u našem gradu već razmišlja o novim ‘projektima’. Nema odmora, odmah poslije ‘svečanog otvaranja’ otpočinje se sa nabavkom specijalnih golubova, jer šta ti je ‘hair česma’ bez ovih ‘tica a onda će uslijediti najnovija ‘historijska akcija’. Planira se izlivanje i izgradnja spomenika ‘herojima naše zajednice’ hadžiji Bajri Smajiću i inžinjeru firme ‘Brimus’ Arminu Bričiću. Za saad su u opciji samo dva ‘heroja i lidera’, ali lista bi se mogla i proširiti, ništa nije konačno. Kako saznajemo Bajru bi, youtubeyarrabi ‘napravili’ od specijalnog bosanskog drveta’ (kod ‘nas’ je sve specijalno) dok je za Armina predviđeno izlivanje u bronzi. Ostaje još da se dogovori sa načelnikom mjesto za spomenike međutim to neće biti problem, ima livada i parkova a načelnik je naprosto zaljubljen u ‘nas’. Neki kažu da je možda najbolje da se spomenici uture pored ‘Sebilja’. Nezvanično saznajemo da je hadžija malo ljut jer ga hoće izrezbariti od drveta i jer se pravi razlka između njega ‘autonomaša’ i ovoga drugog ‘Alijinog lidera’, no Hanka Grabovica će to sporazumno dogovoriti, kao i uvijek. Najvažnije je, kako je rekla, da se zna i zabilježi da ‘ova zajednica ima heroje‘ koji su zadužili udruženje ‘BACA’, izbjeglice i državu BiH, što se mora ovjekovječiti.

Fakat i jesu. Brat-bratu i firma Bričića i firma Smajića prema preliminarnim podacima Grabovice na zvaničnoj stranici udruženja zadužili su nas za blizu 80.000 dolara. Toliko, naime, koštaju zemljani i drveni radovi na ovom ‘projectu’, a radove izvode njihove firme.

photo : ‘Sebilj’ Sarajevo, arhiv