BH PRAVOSUĐE IMA SRCE : Konj Amira Zukića ‘genseka’ SDA mafije nije ubijen zaslugama ‘Familije’ već je izvršio samoubistvo na njegovoj hacijendi kod Visokog kako su zaključili vještaci 2017, bh pravosuđe jučerašnjom presudom Zukiću za korupciju i kriminal od godinu dana zatvora je pokazalo da razumije njegovu bol, dobio je pristupnicu za ‘Klub Godišnjaka’…

*Kad se kaže za nekoga da je ‘godišnjak’, u bogatom bh jeziku to asocira na više stvari i situacija. Od toga da se dotična osoba napije jednom u godini, da klanja jednom i to pred Bajram, pa do neželjene konstatacije da uživa u seksu samo jednom u 365 dana. Ili asocira na bilo šta drugo što se dešava jednom u godini.

Bh pravosuđe je obogatilo naše rječnike i izraze pa je propisima i sudskom praksom uvela ovu riječ i za osobe iz domena kriminala i korupcije osuđene do godinu dana zatvora, što je postala prepoznatljiva odrednica sudske prakse. Osudi se neko, sve fino piše, a onda se doda da neće u zatvor ako uplati državi lovu. Za svaki dan zatvora 100 po starom a 150 KMa po novom zakonu i ‘mirna Bosna’, sve sa Hercegovinom i Republikom Srpskom. Kako to u praksi može izgledati ne treba se sa tim zamarati ali vrijedi podsjetiti. ‘Klepneš’ – kako to veli slikovito načelnik Zenice ‘Fu-DO’ Kasumović milion i postaneš gospodin. Čak iako ‘klepiš’ manje, kad odplatiš državi ‘kaznu’ ostane ti za advokate i za ‘trošu’.

Propis pokazuje da i bh država ima srce i dušu, no u praksi, ljubav i emocije kao i u svakoj ljubavi, idu na drugu stranu. Tako se ovim propisom izrečene ‘kazne’ oslobađaju uglavnom ‘kapitalci’ u kriminalu, političari, ljudi ‘sa vezom’ i vjerski ‘lideri’, dok statistika osuđenih za korupciju i kriminal bilježi ‘uspjehe’ i spremnost države da se obračunava sa kriminalom i nezakonitošću. Valja napomenuti da donošenju ovakvih presuda prethode još neki vickasti a poželjni pravni propisi ili stav ‘sudske prakse’. Kao onaj koji se zove ‘dogovor sa tužiocem’, kojeg ‘aminuje’ Sud nakon toga. Optuženi ‘prizna’ krivično djelo i u znak milosti Sud izreke ‘kaznu’ koju tip otkupi i svi zadovoljni. Koji često ide uz namjerno krivo pisanje optužnica pa ispravljanje, onda odugovlačenje postupka sve do same zastare krivičnog gonjenja što je ušlo u krv pravosuđa kao ‘normala’, kao i ciljane igre sa vještačkim nalazima, advokatima i svjedocima kako bi se što više približili mogućnost ‘sklapanja nagodbe’. Ova sprega dva osjetljiva propisa je toliko zaživjela u BiH da je samo u prošloj godini izrečeno 65 presuda do godinu dana zatvora sa mogućnošću otkupa kazne, ove – još dodatnih 25, a toliko je prostrana i bogata duša pravosuđa da se takve ‘kazne’ izriču i za brutalna silovanja, pedofilima, i za službe u stranoj vojsci bh vehabija, za djela korupcije, pa čak i u nekim slučajevima i za djela protiv države ili za krivična djela ratnog zločina.

* To ti je kao kad ti država gurne pod nos pristupnicu za ‘Klub Godišnjaka’, IZBiH svoju ili politička pratija svoju knjižicu, a ti je sa radošću potpišeš. Uz opasku : ove privilegije i dušu bh pravosuđa te njihovu milost ne mogu osjetiti svi, rezervisano je za odabrane.

Izlišno je nabrajati te slučajeve, to je za radoznale i budale, ali prisjetimo se samo par nedavnih ‘godišnjaka’ iz ‘Kluba bh pravosuđa’. Denis Stojnić, sarajevski narko-diler, kafedžija i suradnik bh državne bezbjednosti koji uzima pare od ljudi sa obećanjem da će im pomoći pokazujući veze sa OSAom i članskom kartom, prevari njih nekoliko i svakog po desetak ili dvadesetak hiljada KMa, a onda potpiše ‘dogovor’ sa tužiocima o ‘priznanju krivice’ kojeg Sud potvrdi, i naš ‘žestoki momak’ nastavi dalje. Ili ovaj, ovo je još bolje. Milorad Dodik dobije godinu dana zatvora za krivično djelo protiv države, pa i pored zakonskog propisa da za takvu vrstu kriminala nema otkupa kazne, odplati svoju kaznu sa 36.500 KMa.

* Jučer je prvostepenom presudom Osnovnog Suda u Sarajevu u ‘Klub Godišnjaka’ primljen i Amir Zukić, siva eminencija kriminala SDA ‘Familije’ te osoba sa američke crne liste sankcija. Osuđen je za korupciju i zloupotrebu godinu dana zatvora na ‘jedvite jade’. Ova krivična trakavica još nije gotova jer presuda nije pravosnažna, međutim sve je jasnije da je kraj blizu. A ‘oteglo se’. Još 2016. Zukić je uhapšen u akciji ‘Bosna’ skupa sa nekoliko osoba sa kojima je ugovarao posao u ‘Eelektroprivredi’, nađeni su pisani tragovi o lovi, o zaposlenju (15 do 20.000 KMa po osobi), optužnicom su bili obuhvaćeni i Asim Sarajlić SDA kadrovik i tip zvani ‘hoš da ti sredim’ (posao, funkciju, šta poželiš), te ostali ‘lideri’ SDA iz samog vrha, Esed Džananović direktor ‘Elektroprivrede’ Safet Bibić, Mirsad Kukić, Ramiz Karavdić, Nedžad i Senad Trako. Klasični udar na ‘viđene SDA Bošnjake’, Sudu i Tužiocima je trebalo deset godina da utvrde ‘krivicu’ a imali su sve. I pisane i video-materijale. Da bi prvo Zukiću ‘odrezali’ tri godine a kasnije Viši sud to poništio, da bi u međuvremenu Sarajlić nestao iz optužnice, Mirsad Kukić umro a onda nam stiže ovo najnovije. Zukiću godinica, Esed Džananović, Nedžad i Senad Trako oslobođeni su po svim tačkama optužnice, Safet Bibić je osuđen na tri godine zatvorske kazne, a Ramiz Karavdić je dobio uvjetnu osudu.

Da ponovimo, još ima nade i velike šanse da i ostali ‘prođu’ kao Zukić, ne treba se radovati ničijoj zloj sudbini, presuda nije pravosnažna a pravosuđe u BiH ima srce. Kao Lutrija BiH.

* Zukić je u ovom procesu doživio svega i svačega, red je da mu se država oduži. Ako presuda bude potvrđena, dovoljno je da uplati državi njeno a nama i njemu ostaje ovo ‘naše’. I, zbilja, preživo je svašta. Podsjećamo, prvo mu je ‘neko’ u krevet ubacio odsječenu konjsku glavu, što je bio filmski naputak da šuti i ne ‘talasa’ a nakon što je malo otvorio usta u medijima, na njegovoj hacijendi kod Visokog jedna njegova kobila je ubijena trovanjem, kao zadnji znak javljanja Partije. No, vještaci su našli da se njegov ‘konj’, a bila je kobila molim fino, sama ubila. Izvršila samoubistvo ‘zbog osamljenosti’ i tuge. Nevjerovatan nalaz vještaka je ipak pobijedio i polučio rezulatate uprkos činjenici da kobila nije sama, ima tu čitava ergela, i da obično – ‘zar ne’, konje ubijaju. Zukić je zaćutao a i bh pravosuđe je utihnulo skoro čitavu deceniju.

Sad se na pravi nači odužilo.

photo : Amir Zukić bivši generalni sekretar SDA i njegova kobila koja je ‘izvršila samoubistvo’, arhiv