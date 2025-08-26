KANDIDATURA TRUMPa ZA NOBELA : Željka Cvijanović ‘šuknula’ Bećiroviću i Komšiću, umjesto Putina ii Erdogana, predložila američkog predsjednika Trump-a za Nobela, bošnjački članovi Predsjedništva uzvraćaju udarac

– Vjerovatno znate šta je ‘non-paper’? Ukratko, to je dokument koji se napiše i koristi najčešće u diplomatskim i drugim političkim krugovima, razgovorima i pregovorima, nešto kao ‘ideja bačena na papir’, bez zaglavlja, potpisa i pečata, i što je najvažnije : ne obavezuje nikoga a stalno stvara teorije, raspave, svađe i kontroverze. Često se pojavi u vezi rješenja kakvog državnog ili svjetskog poblema, kao probni balon za diskusiju i formiranje stavova. Bilo je takvih ‘papira’ koliko hoćete i biće ih još, a jedan je ovih dana uzburkao bh medije i izišao je iz bh Predsjedništva. Znate tu troglavu neformalnu najvišu bh vlast, odakle uglavnom u vidu zaključaka ili odluka dolaze ‘non-paperi’ koji nikoga ne obavezuju jer su nezakonito donešeni i preglasavanjem a stalno su u žiži interesovanja, i uglavnom odluke ovog organa služe za razjeb, svađu i dodatnu netrpeljivost tri konstitutivna ‘predsjednika’ iz tri plemena, od kojih su jedan iz ‘mrskog genocidnog entiteta’ koji uglavnom ‘ne voli i ne priznaje državu’ BiH a dva člana su iz reda Bošnjaka, to su ‘oni koji vole državu’.

– I tako ovi ‘predsjednici sjede tu decenijama iako teško ‘usklade’ čak i dnevni red a kamo li odluke, uživaju u državnim kao Božjim privilegijama i proizvode ‘non-paper’ dokumenta glumeći državnike. a mi svi uz njih uživamo. Ovih dana je Željka Cvijanović tako u opštoj histeriji predlaganja američkog predsjednika Trump-a za Nobelovu nagradu za mir, za prave baš kako se ono kaže u ‘Oslobođenju’, na tv ‘Face’ ili ‘Slobodnoj Bosni’, aha – ‘šuknula’ Komšiću i Bećiroviću. ‘Ohladila ih’. Sačinila ‘non paper’ kandidature Trump-a za Nobel-a a oni očekivali da će prijedlog biti za Putina ili eventualno za Erdogana pa su se našli u ‘obranom grožđu’. Šta uraditi? Amerika je ‘naš višedecenijski važan partner, volimo Ameriku na svoj način, ali kako dati Trump-u ovu nagradu kad uz Izrael ubija našu braću u Palestini? Ako to potpišemo, nećemo preživjeti, dženaza nam je u slijedeći petak. Da je bar predložila Putina što je najnormalnije za Srbe, lako bi to odbili, ili Erdogana malo teže, ali kako Trump-u na oči, on sve zna i sve čita a osvetoljibiv je i nema šale sa njim.

– Onda su se dosjetili pa rekli. Naša ljubav prema Americi je bezgranična i vječna i jesmo za to ali prijedlog je ‘formalno manjkav’. Kao loše napisana optužnica. Nije dobro pripremljen i dokumentovan. Moraš sve tu navesti, šta je uradio Tump, zasluge pobrojati, šta radi u Palestini i inače na Bliskom Nam Istoku, nisi Željka čak ni spelovala tačno sva imena, nema najnovije slike Trump-a, zato skidamo ovo sa dnevnog reda jer ovakav prijedlog ne bi niko podržao. Komšić se samo kratko obratio: slažem se, amin. I pade ‘non-paper’.

Željka sva happy. Znala je unaprijed šta će biti. A mediji opalili. ‘Uvlačenje u guzicu Trump-u’, ‘Hvale Ruse i Putina a ovim hoće skinuti sankcije Dodiku’. Mi se nikom ne uvlačimo i klečimo samo Bogu, pet puta dnevno. Ovo sa ‘uvlačenjem’ u zabranjene zone treba pojasniti da bi se znalo ko se ‘uvlači’ a ko ‘odatle ne izlazi’, međutim za bh medije je to nesporno. Pa udarili sa slikama Dodika i poznate crvene ‘šilterice’ sa logom ‘MAGA’. Pa, evo, i predlagačica je na sankcijama, ne može tako, naša politika je dosljedna i transparentna. Mi volimo Trump-a više nego on to zna, razumjeće. Onda Željka uzvraća medijski. Trump je pravi kandidat, da je prijedlog upućen za Biden-a, on bi ‘inshanllah prošao’. Sad se sve vidi. Onda stižu analitičari i stratezi po medijima. Sve pršti. Od ‘uvlačenja’. Trump čita i ne vjeruje da ima tako obimnu i popularnu guzicu. I ne javlja se, jer iskreno, to će uraditi drugi. Ima još neki otpravnik u američkoj ambasadi, nazvaću ga da vidim o čemu se radi. Jer sad je sezona kandidature, svaka dobro dođe.

– I gle, čuda. Odmah sastanak Bećirovića sa otpravnikom američke ambasade. Povezano sa ‘odbijenicom’? Ma, jok! Bošnjački mediji vele ‘iznenadni susret’. Vraga, poziv je to bio. Bećirović je najavio i konferenciju za štampu da raji pojasni svoj državnički poduhvat sa Komšićem, zbog kojeg je na hiljade pozitivnih lajkova i pohvala. Da objasni kako Dodik preko Željke i dalje ruši BiH. I sa ovom kandidaturom. Poslije ‘sastanka’ sa Danijelom Koskijem otpravnikom američke ambasade u Sarajevu stižu i najnovije vijesti.

‘Potvrđeno neraskidivo prijateljstvo i pratnerstvo sa Amerikom, pa suverenitet i nezavisnost, Denis je ukazao na antidaytonsko i neustavno djelovanje Cvijanovićke i Dodika sa ovim ‘non-paper’ dokumentom. Sastanak je ‘potvrdio’ sva očekivanja Bećirovića. Po hiljaditi put je Amerika naglasila da je BiH suverena i nezavisna, nema te države na Kugli Zemaljskoj kao što je biH čija nezavisnost i suverenost se ovoliko potvrđuje, obično se jednom prizna država i tačka. To znači da je to ‘trajna’ kategorija i da je BiH nepokorena i vječna.

A Željka uporna. Dok Bećirović sa Alijom Kožljakom prvim do sebe najavljuje ‘pressicu’ da pojasni odbijenog Nobel-a, ona najavljuje ponovo stavljanje ‘non-papera’ na dnevni red koliko sutra. Sve sa traženim ispravkama i dopunama. Što bi rekli bošnjački mediji, ‘uvlačenje Trump-u se nastavlja’. Kao i ‘državnički susreti Bećirovića’ sa američkim diplomatima.

Trump je dobio privremeno odbijenicu, međutim treba sačekati završni čin. I reakciju Trump-a. Kao što rekosmo, ‘non-paper’ nikoga ne obavezuje ali to ne znači da Trump takvo štivo ne čita.

P.S. Imena, lica i događaji u ovoj priči su slučajno – namjerni.

photo : Denis Bećirović sa otpravnikom američke ambasade u Sarajevu, arhiv