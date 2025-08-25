SARAJEVO SAMO KUKA I KUKAJUĆI SE BRUKA : Umjesto ‘Vječne vatre’, Sarajevo izabralo vječni mrak – ponovo po ko zna koji put ugašen plamen ‘Vječne vatre’, Sarajevo se opredjelilo – ubilo po ko zna koji put partizane, prodalo Valtera begovima, šejhovima, Arapima i Turcima, promijenilo istoriju, prihvatilo fašizam, vrijeme je za turbe Isa-bega ili za još jedan mauzolej Alije Izetbegovića umjesto ‘Vječne vatre’.

Treba već jednom javno reći i uraditi ono što je u glavama bh vlasti i Sarajeva. Dokle više ta patetična nacionalistička i vjerska priča i medijska sranja u pojedinim i željenim situacijama o antifašizmu, o multi-kulti demokratiji, kad toga odavno jednostavno nema i kad se te budalaštine radi političke (zlo)upotrebe ne vide u glavnom bh Gradu.

Ulice Sarajeva su prepune fašista, sluga Hitlera i NDH, begova, šejhova i hodža, uklonjena su imena partizana oslobodioca Sarajeva i delegata AVNOJA i ZAVNOBIHa a umjesto njih se šepure dokazani fašisti i zločinci i ne samo na imenima ulica već i u nazivima škola. Vlast Sarajeva već dugo planira promijeniti i zvanični datum oslobođenja ovog grada 06. April, jer po njima Sarajevo su ‘oslobodili muslimani’ 05. aprila a onda su sutradan ‘upali četnici partizani i pobili sve što valja u Sarajevu’. Umjesto tog datuma javno se zagovara februar mjesec, jer ne znaju i nema tačnih podataka, o rođenju Isa beg Ishakovića, koji je po njima ‘utemeljitelj Sarajeva’, i već neke opštine, kao ‘Stari Grad’ primjera radi, umjesto 25. novembra slave i obilaze turbe ovog Otomanskog bojovnika. Tražilo se čak davno i ukidanje ulice Josipa Broza, iz ‘mladeži SDA’ (Kenan Dautović i Haris Zahirgić), takav zahtjev je umalo ‘prošao’.

Čemu te cmizdrave bajke koje nemaju veze sa realnošću, i dokle će mo se lagati? Prijedlog SDA načelnika ‘sunetlije’ Abdulaha Skake koji je kasnije otišao na mjesec dana u bh ambasadore po želji Denisa Bećirovića da bi potom bio uhapšen za korupciju i zloupotrebe, da se 06. april izbaci iz državnih praznika, nije samo njegova želja. To je javno ne iskazani stav cjelokupne bh bošnjačke elite, čak i SDP ‘lidera’ u vlasti, njih posebno, samo je pitanje dana kada će se ralizirati. Čim prije to bolje i treba otvoreno reći: Sarajevo postaje fašizoidan grad. Prekrajanje istorije je izvršeno i već ubačeno u udžbenike, nema nikakvog smisla da se ovako javno kompromitujemo. Sve počinje završava sa Alijom i SDA mafiji uz Reisat, uz njih se veže i državnost BiH. Alija je vječniji od vatre. Čak iako se pozivamo na slične prlike i stavove u Banja Luci ili u Mostaru, ništa zapuštenije nije ni partizansko groblje ‘Vrace’ u Sarajevu od onog u Mostaru.

Posebno je iritantno i bezobrazno što se jedan od najznačajnijih i najljepših antifašističkih spomenika u srcu Sarajeva ‘Vječna vatra’ zapišava i zaserava godinama, vrijeme je da se sruči i na tom mjestu postavi još jedan mauzolej ‘mudracu’ Aliji Izetbegoviću ili još bolje spomenik Isa-beg Ishakoviću. Da se ne zajebava javnost floskulama koje osim što govore o licemjerju i bezobrazluku islamizirane vlasti ničem drugom ne služe. Spomenik je kao što znamo postavljen 06. aprila 1946. u znak zahvalnosti Sarajeva civilnim i vojnim žrtvama II Svjetskog rata palim u oslobađanju glavnog bh grada.

U predzadnji dan ‘SarajevoFsta’ je tako po ko zna koji put ugašen plamen antifašizma ‘Vječne vatre’. I ne zna se kad će se ponovo upaliti. Kako i ne bi kad su na njemu sagradili pozornicu za nastup poznate DJ-ice Layle Benitez, da se ne vide antifašisti. No, ako je ‘nestalo plina slučajno’ uz ovaj kič-festival bez glumaca na kojem su dominirali kobasičar i kafedžija Sejo Brajlović i politička elita sa hanumama, šta je onda uzrok ranijim prekidima vatre i plamena? Bezobrazluk, osionost i ono najslađe – neće Sarajevo antifašizam, već hoće suprotno. Neće ni Valtera, Vladimira Perića, Benjamina Karić ga je ‘prodala’ sa prodajom spomenika kulture ‘Prve električne centrale’ gdje je ovaj partizan i glavu izgubio braneći Sarajevo, a onda je Valtera (statuu) prebacila u zapećak jedne prostorije na renoviranoj željezničkoj stanici ‘Bistrik’, na tavan ovog državnog spomenika kulture, prizemlje je dala u zakup Turcima. Da prodaju sladoled i kebab. Za ovu bolesno nasmijanu SDP lažljivicu načelnicu je važniji turski kebab od antifašite Valtera. Kojeg uzgred, Bošnjaci i to ‘viđeniji’ smatraju ‘fikcijom’. A kao komunistu, Islamska Zajednica ‘većom opasnošću od četnika i ustaša’.

Evo samo manji djelić vijesti i datuma uz ‘Vječnu vatru’ Sarajeva koja govori i dokazuje da vatra nije vječna, vječan je fašizam. Događaji su uzeti nasumice.

Dana 07.12. 2020 – Kako je saopćeno iz Gradske uprave, u subotu, 5. decembra, došlo je do nasilnog privremenog gašenja plamena Vječne vatre. 04. Aprila 2023 – Vječna vatra ugašena, nezna se uzrok. 02.08.2012 – Ugasila se Vječna vatra u Sarajevu. Ovaj prizor je prilično iznenadio i prolaznike koji su se osvrtali i pokušavali saznati šta se dešava. 05.8.2019 – Skandalozan video: Urinirao po Vječnoj vatri i ugasio je. E, moj Valtere… Uzalud si se borio za grad u kojem si herojski poginuo! Sramota od Vječne vatre nad Sarajevom! 16.07.23, 21:14h – Sarajevo ugasilo vječnu vatru jer je skupa. 09. August, 2023 – Vozač koji se “parkirao” ispred Vječne vatre i oštetio je, smješten na Psihijatriju, 11.04.2013-Sarajevo: Nakon vandalskog čina danas kompletno servisiranje Vječne vatre. U subotu je došlo do nasilnog privremenog gašenja plamena Vječne vatre, a servisiranje će biti završeno u roku od sat vremena. 07.12.2020 – Novi vandalizam usred Sarajeva: Vječna vatra ponovo ne gori! 15.11.21, Bačeno smeće na vječnu vatru. Zbog poskupljena plina Vječna vatra će od Februara raditi na drva, 11.01.2019….

Krajnje je vrijeme da se ovaj spomenik zauvijek ugasi, dok još ima malo vremena da antifašisti nestanu iz centra Sarajeva totalno upišani i zasrani. A onda udri brigu na veselji i štancaj hvalospjeva o antifašizmu, o džamijama, katedralami crkvama, o ‘centru Svijeta’. O nekim drugim oslobodiocima i utemeljiteljima slobode i države. Do mile volje i u društvu fašista i fašizma. Ili bar, neka se izbriše ona zadnja rečenica na ovom spomeniku ‘u znak zahvalnosti oslobodioca Sarajeva’. Ko još iskren i normalan sere i piša po oslobodiocima? Žrtvama palim za slobodu?

Uštediće se na plinu za vatru – ‘najvećoj budžetskoj stavci’ a i manje će da ‘tukne’ na usran obraz.

photo : ‘Vječna vatra’ opet ugašena pri kraju ‘SarajevoFesta 2025’, arhiv