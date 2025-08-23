POHOD BOŠNJAKA, EUFORa i OHRa NA HERCEGOVINU, NEKA SE PRIPREMI NEUM : ‘Slučajno’ – dobili smo ‘slučaj Stolac’, gdje je Salmir Kaplan SDAova uzdanica i čovjek od akcije, tu se mora nešto dešavati, makar u mezaristanu ili haremu

– Ne znam zašto, ali kad vidim Salmira Kaplana, SDAovog delegata u Skupštini Hercegovačkog Kantona, ranije ministra BiH, sa mistrijom u zidarskim rukama na gradilištu budućeg groblja uz Radomlje u Stocu, znam sigurno da će biti ‘dešavanja’. Još kad vidim federalnog ministar uz njega rođenog Stočanina koji je došao u Stolac ‘sa obrazom’, sa angažovanom firmom i čekom iz budžeta od 70.000 KMa a iza leđa kampanjole EUFORa, to je siguran znak da za Stolac ima nade. Očekujem da se tu uskoro nacrta i Schmidt visoki bh predstavnik i ostali ministri, ponajprije Duška Jurišić, jer ovo sa grobljima u ovom novom haremskom žarištu se rješavaju najvažniji problemi u BiH.

– Kaplan je, kako se ono kaže u policijskom žargonu, aha – ‘odranije poznat’ po samovlašću, zloupotrebama i utjerivanju pravde, sada se ukazao u malo dugačijem svijetlu, sa zidarskim iskustvom pride. Primjerice, 2016. je sa kolegom izmlatio članove biračkog odbora u Stocu i prekinuo izbore na tom mjestu zbog čega je presudom Suda u Čapljini osuđen na dvije godine zatvora, koja presuda je ukinuta a Kaplan ponovo isto osuđen početkom ove godine, čeka se odluka po žalbi Suda u Mostaru. Malo manje, namjerno, postao je poznat po tome što je lažnim podacima kao savjetnik ministra u Sarajevu kupio stan namijenjen borcima i nekakvim ‘šehidima’ pod povoljnim uslovima i ubrzo ga preprodao, zaradio čistih 25,000 KMa, pa onda prijavio boravak kao lice bez stana na drugom stanu u Sarajevu pa i tu inkasirao još toliko, država plaća one funkcionere koji ‘nemaju’ stan u Sarajevu.

– Još kad sam vidio da Kaplan zida kao pravi mason, da federalni ministar za raseljene i povratnike Nerin Dizdar njegov komšija poliva vodom a OHRa miješa beton, sve mi je postalo jasno. Kaplan je ‘zakon’ a asistira mu OHR i EUFOR, da bi sve bilo potaman.

Zbilju na stranu ‘ajmo se malo zahebavati. Mjesto gdje Kaplan zida a vlast i stranci asistiraju su nekretnine u mjestu Popržen koje su odlukom bivšeg i ranijeg visokog predstavnika oduzete od Opštine i date Medžlisu Stolac, i tu muslimani ovog grada koji ih kažu 40 posto, hoće groblje. Koje oni nazivaju čas ‘mezaristanom’ a čas ‘haremom’. Jer se ‘nemaju gdje ukopavati’, ministar Nerin je danas rekao da se na starim ‘haremima’ ‘merhametlije’, tj. umrli i to odranije iskopavaju da bi se ukopali aktualni umrli. Ne objašnjava da li je to u skladu sa vjerom i šta bude onda sa kostima ‘onih starijih’, ali to ‘pali’ i izaziva emocije. Ovu parcelu je sadašnji načelnik Stoca odlukom vratio opštini a muslimanima dodjelio drugo ukopno mjesto koje oni neće, hoće baš ovo jer je ‘njihovo’. Kažu, ‘novo’ je daleko i ‘uz granicu linije razgraničenja’, ma šta god to značilo a ne sluti na dobro čim se spominnje razgraničenje. I odlučili da stvar uzmu u svoje ruke, ne čekajući odluku po žalbi Opštine, zidaju ogradni zid budućeg groblja. U ranim jutanjim satima stotinjak njih volontera džematlija se okupilo, stigli kamini, ‘kvadra’ blokovi, beton, federalni ministar i EUFOR. Dobili smo ‘slučaj’ Stolac što se i oekivalo. Kad već nije prošlo u Širokom Bijegu. Uz mrtve kao i uvijek sad će mo i ovdje danima slušati iste ili slične priče. Ugroženost Bošnjaka, genocid, ‘UZP’, povratnici, sloboda i demokratija. Iako je za muke Stočana odgovorna najviše SDA jer je vlast dogovorena sa strankom HDZ u podjeli i odraz je izbora na glasanju, sada se ona pripisuje Hrvatima. Pa se broje ‘komadi’ konstitutivnih u državnim stolicama gdje očigledno fali muslimana, tj. Bošnjaka, da više ne ‘vrijeđam’ nikoga.

– Svako mora imati pravo na mjesto ukopa, to je nesporno, međutim ovo sa ‘haremima’ pa ako su tu još Kaplan, hodže i OHRa, postaje malkice sumnjivo i više liči na pohod na Hecregovinu. Hoću reći na Herceg-Bosnu. Sličan slučaj imamo i u Mostaru sa ‘Lakišića haremom’, kostima i mrtvacima, tu Bošnjaci hoće uz ‘liniju razgraničenja’ a bez Hrvatskog Kazališta, u Stocu neće, hoće uz spomenik Radomlje i stećke. U Republici Srpskoj nema ovakvih i ovolikih problema što znači da se tamo Reis ‘namirio’, neke ‘hareme’ je i prodao Srbima i tu su sad zgrade, ne računa na Republiku Srpsku jer je zaokružio teritorije koje je ucrtao a nema ni povratnika, valja povećati pritisak na ‘kamenjar’ i ‘UZP’. Kad se već može.

Vidjeli smo da pripomaže i ‘Švabo Šmit’, drug VP BiH, pa čak i EUFOR. Slično je bilo i sa džamijom u mjestu Rabrani gdje su također defilovali ministri VP Schmidt i ostade džamija iako nije imala potrebne dozvole i dokumenta. Znači, samo treba poželjeti i istrajati i sve će doći na svoje. ‘Bosniaks dream’, po uzoru na američki san. Vidjeli smo isto tako da je ove probleme sa ‘haremima’ sa pozivom na Mostar, ‘Švabo Šmit’ evidentirao čak i u svom Izvještaju UNu maja ove godine, što opet znači da su važni i da nemaju nikave veze sa njegovim stalnim isjedavanjem kod Reisa na Kovačima.

– Niko i ne pomišlja da bi pravi problem mogao tek nastati, ne slutim i ne želim već upozoravam, rušenjem ovog islamskog omeđavanja teritorija u slučaju da žalba Opštine uspije. Računa se na ‘snagu naroda’ i moć visokog predstavnika koji odlučuje o svemu i svačemu, samo mu se obratiš. Od Potočara do Stoca. Ne ulazeći uopšte u ocjenu validnosti predaje opštinskog zemljišta Medžlisu u Stocu ili predaje nekretnina na području ‘Lakišića harema’ koje su također sličnom odlukom (bivšeg načelnika Mostara Safeta Oručevića, ‘novog Adila Kulenovića’ u krugu intelektualaca SDA broj 99) postale vlasništvo Reisa.

– Nevažno je ali vrijedi pomenuti. Federalni ministar Nerin Dizdar je obezbjedio i lovu i firmu za ovo samovlasno zidanje problema iz budžeta države, umjesto da to plati Rijaset, što znači da Reisu uopšte nije uopšte stalo do potpisivanja ugovora IZBiH sa državom, za kojim često ‘pizdi’ i jauče. Formalno, taj problem će on stalno nametat i optuživati Srbe i Hrvate u Predsjedništvu koji neće da potpišu čime ‘stavljaju IZ u neravnopravan položaj sa ostalim konfesijama’, suštiski njemu to ni ne treba. Dobiva nekretnina koje poželi a lova kaplje od opština, Kantona pa do vrha vlasti. I ne mora za nju polagati račune, što bi morao da se ugovor potpiše. Daje se džamijama, medžlisima, čak i hodžama, ako se ‘ukaže potreba’. I EUFOr je došao u nadzor po pozivu Medžlisa, što opet zači da pravna država funkcioniše. Država sve džamije i njihove objekte proglašava ‘spomenicima kulture’, eto para za održavanje. Ako i hodži kojem zafali stan, dovoljno je da ga nacrta i opiše i zamoli vlast, stvar je riješena. Tako je naime 140.000 KMa iz budžeta hadžija Dino Konaković prebacio na račun IZBiH za hodžin veliki odabrani stan.

Uostalom, evo najnovijeg primjera. Koliko jučer, ministar ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ pijani Zukan Helez skupa sa Reisom otvorio je najnoviju džamiju u mjestu Ravno, opština Kupres. Koju je finansirao iz budžeta odbrane skupa sa ostalim donatorima. Dobio ‘svoju džamiju’ u svom rodnom mjestu gdje ‘puni baterije’. I tako obnovio onu nekadašnju koju su srušili ne Srbi ili Hrvati, već ‘njegovi’ prije 80 i kusur godina.

Na redu je Neum. Neka se pripremi EUFOR i OHR, ‘Hižaslav’ Cerić je davno sa metalnim detektorom našao ostatke džamije uz samu plažu. A ‘potrebe’ su evidentne.

photo : Selmir Kaplan sasvim lijevo, ministar Nerin Dizdar u sredini sa predsjednikom MZ desno, na postavljenju zida na novom groblju u Stocu, arhiv