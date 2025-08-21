A TEK KAD SE ‘SANDŽO’ HADŽIFEJZOVIĆ POJAVI, IMA DA GORI, ‘Sarajevsko srce’ pred infarktom : ispred Narodnog pozorišta crveni, u ostatku države zeleni tepih, veselje na sve strane a tone smeća par metara dalje, voda i odroni, padajuće fasade, nabrijane vehabije i ‘žestoki momci’, prava jesenja državna idila uspavane države …

* Sarajevo je ‘centar svijeta’. Zaboravile se cijene ćevapa, dupli računi za vodu i strujni udar, bolesni i manje bolesni, penzioneri i seljaci, svi zaboravili kad se ono zadnji put sastala vlada a kad je i da li je zaključena sjednica bh Parlamenta od februara ove godine. I da li uopšte ima tamo ikoga osim portira. Glavni bh grad je u prazničnom veselju, kafići rade, Baščaršija trguje, nema nigdje ovakvog naroda. Poslije čitavog ljeta plakanja, dovljenja i paradiranja sa žrtvama, došla na red veselija vremena. Tako kažu mediji, a oni kad kažu ne može se u to sumnjati, oni odrađuju pola posla za raju i državu. Onako ‘patriotski’ i ‘državnički da bi im pozavidio i sam Denis Bećirović, poznato srce Bosne u fotelji bh Predsjedništva. Sa Komšićevom predkomorom. ‘Srce Sarajeva’ je preširoko i pregolemo za sarajevsku kotlinu, ‘SarajevoFest’ je živući dokaz.

* Sva država i sav život Bosne se skrkao na par metara crvenog tepiha, glamura i živi kao da joj je to zadnji čas. U ‘ostatku’ države niko više ne postoji osim Republike Sarajevo. Nema toga ko nije prošetao tepihom, nema te novine i portala koji nije objasnio šta je i kakvo je Sarajevo. Ma čak i Reuf Bajrović, oštro pero nacije, zaštitnik Bošnjaka i države, oprobani i dokazani nacionalista i vjerski zanesenjak ohladio srčane zalistke pa se ušetao i uslikao. I pobrao salve komentara sa suprugom koja je kao i on ‘ukrala pažnju’. Više od Backović Fuada zvanog ‘Deen’ koji je sa partnerom prošetao a raja osula salve pohvala i osmijeha, onog poznatog sarajevskog duha. ‘Pederčino, marš kući’, da i ne spominjemo umilne rečenice za ‘mrkog’, ‘crnju’ – njegovog partnera kako Sarajevo ‘grad za svakoga’ opisuje partnera svog građanina. Falila je ‘Maca Diskrecija’, osjetilo se to u zraku. Nadomjestio ju je ‘poznati filmadžija’ Sejo Brajlović, kafedžija i kobasičar.

A samo par metara dalje, gomile i tone smeća, nepokošene trave, odroni, potoci po ulici i pacovi, ‘žestoki momci’ Sarajeva, vehabije koje su postale nestrpljive pa uređuju državu koja je od silnog veselja u predinfarktnom stanju. Načisto zaspala.

Ma ne zbog ‘SarajevoFesta’, zbog Dodika, zna se. Ministar i hadžija Dino Konaković diplomata sa nenadjebivim uspjehom nije sačekao ni sat isteka roka, odmah je naredio da se Dodiku oduzme diplomatski pasoš. Jer je gotov, mrtav, i jer mu je odklanjao ‘dženazu’ davno u jednoj od svojih omiljenih džamija gdje dolazi sa svojom svitom i parkira se gdje hoće. Ima on preko 5,200 diplomatskih pasoša koji su dijeljeni i vozačima i kuharicama a među njima stotinjak koji su ‘istekli’ ili koje vlasnici neće da vrate ali ovaj iz Banja Luke je najvažniji. Da se vidi da ‘država radi’, da mi vidimo državu na djelu, da Konaković osim što šuruje sa ‘žestokim momcima’ i skypa sa crnom kravatom na misterioznom web nebu i još misterioznijom aplikacijm ‘sky’, zarađuje svoju platu.

Biseri Turković nije pisao, čeka da sama vrati svoj pasoš, ima se vremena.

* Mora se pokazati ko je ovdje pobijedio. I zna se, država to sam ja, neko mora raditi. Kad već ne radi ni vlada-vijeće minstara ni Parlament, ni Komisije i agencije, kad se ne zna da li je ili nije Ćulum direktor SIPAe ili jeste, kad nema ministra sigurnosti već skoro godinu dana, neko mora pokazati ‘gdje se konj veže’. Uz Dinu i državu u kolu veselja su i mediji. Iz minta u minut. Ovaj ‘ohladio Dodika’, onaj ‘uhapsio Dodika’, ‘A jes mu spustio’, mislim njemu Dodiku. Pa mu ‘odbrusio’. Pa Dodik ‘podvio rep’, pa šta znam, ‘politički je mrtvac’ i ‘bivši predsjednik ‘eReSa’, naslovi su ubitačni, ali raja, sve je to virtualno kao i ovaj festival veselja u tužnoj državi. Koja je u predinfarktnom stanju a anesteziolog je ‘Švabo Šmit’ koji se ušuljao na crveni tepih i sa osmijehom nevinog djeteta pokazao da budno prati i bdije nad njom. Dok ne crkne.

* Da bi štimung bio još bolji, načelnica Sarajeva nekad a sada opet načelnica u svojoj jazbini opštini Novo Sarajevo obnovila je ‘Srce Sarajeva’. Poduplala ga. Promijenila haljinu, o, kakve ona muzejske ideje ima za haljine to nije za priču, pa sa mužem i sa omijehom koji ubija prošetala po svom tepihu. Pa tamo zapjevala sa Hankom Paldum, ocvalom babom i divom sevdaha koja se okitila kao Nada Topčagić kapicama i šljokicama samo joj se vide pozamašna usta. I zapjevala Benjka čak, joj glasića u nje, a okolo sve vedete SDPa u zanosu i veselju. Falio im samo neozbiljni Nikšić i još malo neozbiljniji Vojin Mijatović. Malo Benjamini jedna šetnja pa upriličila još jednu. A ‘fejs’ gori : carice, kraljice, ti si naše veliko srce. Veće od tepsije baklave. Ode Karlj Tvrtko I u istoriju, ne vidi se nigdje od Benjke, niti ga ko od turista slika a Benjka ga je usadila pored trmavajskih šina samo radi slikanja. I dok ispred Narodnog pozorišta šetaju već sedmicu dana, Benjamina u svojoj oštini napavila šetnju za svoju ‘džirlo raju’. Reprizu. Kao kad je onomad najnoviji džematlija SDPa Zukan Helez napravio reprizu Bajramskg prijema ahbaba Reisa. Ima se, može se. Benjka je spiskala lovu Grada na veselice, baklave, bajramovanja i megalomanske ugovore, kupila nezakonito drugi stan pored postojećeg i sad uređuje parkiće opštine i mijenja haljinice, a budžet plaća.

* Za to vrijeme ona prava pravcata država izdiše. Igra i pjeva a jedva diše. Ne radi ni vlada ni Parlament, samo ministri i ‘fejsbuk’ poslanici. Zukan, Mašić, Ramo Isak, oni ne spavaju. Znao sam da je tu kraj čim se Ramo vratio sa odmora i oglasio, poslao najnoviju poruku Dodiku. Idi za Srbiju, odzvonilo ti je. Nemoj da te opet moram hapsiti sa sinovima. Zna Dodik šta mu valja činiti, Ramo ga je uhapsio, Ramo ga doveo u Sud, pa mu oprostio pritvor, Ramo će mu sada zabraniti i referendum u najavi. Hiljaditi po redu. A šta će tek biti kad se sa odmora vrati ‘Sandžo’ Hadžifejzović sa odmora u svoj ‘Face’ stol. Pa onako ulickan, podmlađen, sa gelom u kosi i maramčetom u džepiću otpočne revoluciju. Sa Ramom, Zukanom, Slobodanom Vaskovićem i Draganom Bursaćem, Dušanom Janjićem i posebno sa opozicijom u Republici Srpskoj kojaje rezervisala sve prostorije na ovoj TV, i sa svojim analitičarima. Gotov je Dodik. Zbilja, ima li taj Dodik pameti i dokle će više sa tim ‘da li si za ZA i da li si za NE referendumima da uveseljava Isaka i nas ostale? Umisllio da je u Švicarskoj pa za svaku stvar ide na referendum. Ne zna da će mu i ovaj sjebati Ramo Isak, garant. I da mu čak, Prvi Pnedrek daje ideje. Da nije tužno bilo bi odviše vickasto. Da imaju pameti Isak i ostali vidjeli bi samo jedno, a to je ovo. Dodika može jedino narod Republike Srpske ukloniti, smijeniti ili ‘umiriiriiitti’ kako je drug Senad to davno osmislio. Opozicija koja je upala u zamku bošnjačke naprndacane vlastele, prokockala je svoju šansu. A da mu je vrijeme da ode, u to nema sumnje. Da sa njim neće nestati problemi Sarajeva, u to također ne treba sumnjati. Čak i da ‘Vukan’ Nebojša Vukanović postane ministar sigurnosti. Nažalost, njega neće podržati ni njegova opozicija, ne može mu pomoći ni drug Čanak koji je postao zaštitno lice bošnjačkih medija. I bacio u sjenu Stipu Mesića i Jadranku Kosor.

* Dok se Sarajevo kočoperi na crvenom, Reis sa svojim dijelom države i vlasti paradira zelenim tepisima. Gradi džamije punom parom i otvara ih, čak i po dva puta i fino kaže kako zamišlja državu BiH. Nema tu mjesta za Dodika svakako ali nema ni za ostale u Republci Srpskoj ili za one u Herceg-Bosni. Zato su njegove vehabije ovako nestrpljive. Za bošnjačke medije, ova ‘nepostojeća’ kasta radiklanih bojovnika je plod ‘srbijanskih i hrvatskih službi bezbjednosti’. Čak i Sanin Musa ‘dobio instrukcije’ od Vučića.

Ne znam kako bi bilo ali ali mogao je i Irfan Čengić napraviti malu reprizu ‘SarajevoFesta’, gdje je i on prošetao, sve bez diploeme iz Banja Luke. Ko zna, možda je to u pripremi.

* Da bi učinili da je Sarajevo prepuno turista, vlasti su uz pomoć hotela počele i prisilno mijenjati taktiku hotelijera. Narede, kao za one Rabine ‘nedajte im spavati u hotelu’ ili ‘ove zadržite’, kao u ‘slučaju’ Sandžaklije vlasnika hotela ‘Hills’. I ‘fercera’. Slika o broju turista je potpuno drugačija i poželjna. Arapi za kojima se plače u Sarajevu ove godine se samo ‘kefaju’ po ulicama i manje ih je, pa se vlasti dosjetile kako da namire željenu brojku, da uvećaju prisustvo ostalih. Ovaj pomenuti ‘Sandžo’ je tako produžio prislino Izraelcima odmor i veselje, skrkao im pasoše u kantu za smeće pa ostali duže. Za domaću raju, proglasio ih Palestincima.

Haj, haj, ihahhaj.

photo : Benjamina Karić lijevo na svom ‘NovoSarajevoFestu’ pjeva uz Hanku Paldum, arhiv