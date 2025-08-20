DA LI IKO IŠTA RADI U AMERICI OSIM DONALD TRUMPa : Ja ne znam kakve sve izvršne naredbe je donio američki predsjednik ali znam da ih ‘štanca’ svaki dan i da imaju efekta, ja ne znam koje je ratove spriječio ili okončao ali znam da mu se smiješi Nobelova nagrada, ne znam ni šta će čelnici EU u Bijeloj Kući dok Trump sa Zelenskim razrađuje mir u Ukrajini a sa Putinom na Aljasci ali znam da sam sličan skup vidio svojim očima prije 40 godina, u Sarajevu, u ‘Nadrealistima’

Tite mi, u Americi ne radi ni Kongres ni Senat, samo radi i to ‘krvnički’ predsjednik Donald Trump. Svi spavaju i odmaraju, ne računam tu sirotog Bernie Sanders-a koji šparta Amerikom i uzalud pokušava probuditi narodne preširoke mase svojim govorima, samo svijeća u Ovalnom uredu svijetli i danju i noću, ne gasi se. Odkako se posvađao pa opet malo pomirio sa prvim suradnikom, milijarderom Elon Musk-om, sa onim što ga je pomogao u kampanji pa ušao u administraciju čim je bacio motorke i naci-pozdrave sa izbornih skupova, stiče se dojam da su svi na odmoru i da zapravo Americi ne treba zakonodavna vlast, dovoljno je što ima Trump-a. Sjedi i piše izvršne naredbe, podzakonska akta i sa njima uređuje život i kod kuće i vani. Kad on to potpiše pa onda kamera zabilježi gotovo, to ti je zakon. Jeste, poslije ga tužakaju i sude uz te naredbe, poneku sudovi zakoče ali on ide dalje, ide dalje, kao Saša Popović u ‘Zvezdama Granda’. Donio je od januara do sada blizu 200 takvih propisa, prešišaće broj iz prošlog mandata kad je ih je napisao i propisao 400. Počeo je sa emigrantima, a nastavio sa carinskim tarifama, pa sve do štapića za nos ili fitnes ishrane za studente i đake.

To je baš cool, i jednostavno. Ko bi to sve posložio u Kongresu i Senatu, ovako jedan čovjek-jedna naredba i ‘kvit’. Pošto ima većinu i u jednom i drugom Domu, Bog dao a raja potvrdila, to ti je isto kao da je sve usvojeno u Parlamentu.

Ja ne znam stvano šta sve propisuje, osim onog što mediji prenesu, ali ni to više nije sigurno. Posvađao se sa medijima, malo ih je ostalo uz njega, ali vidim da ima efekta. Ambalaža je sve veća a unutra sve manje onoga ispod ambalaže. I, naravno cijene su, što bi se reklo ‘up’, a ne ‘down’, odoše gore, negdje u oblake. Ima i toga da on nešto propiše, pa onda prekriži i kaže da ne važi sada već kasnije, svašta ima ali ima i efekta. Lažu kad vele da nema. Nisam ekonomista ali to vidim kad kupujem. Umjesto puna troja kolica, ja za dva ‘cegera’ ostavim 150 dolara u trgovini. WallSreet je zbunjen, hodogrami skaču ili padaju sve zavisi od njegovog penkala, trgovci ne znaju šta raditi. Taman usklade svoje interese i zalihe a on odgodi. Ostaje im jedino da povećaju cijene, tu ne možeš omašiti. Tako i rade. Još kad je donio a vlast prihvatila onaj ‘Veliki i prelijepi Zakon’ koji ima brat-bratu najmanje 6,000 lijepih stranica, sve je bilo jasno. Ko hoće da zna neka čita i vidi, ko ne može nek se pati. U najkraćem, sve je prelijepo a najbogatijima još ljepše. Kad je tu knjigu vidio Elon Musk, odmah se povukao i zategao ručnu. Nije ga Trump zaboravio. Pa odmah izjavio da neće praviti svoju stranku, odustaje. Našao je tamo ‘hedije’ i za ‘X’ i za ‘Teslu’, nije lud kako izgleda da jeste.

Evo, koliko jučer, Trump je donio najnoviju : uvodi kriptovalute i ostale virtualne zajebancije sa monetama u penzioni sistem. Fino, ne može bolje. Neki kažu da je to u svezi sa njegovom kompanijom kriptovalutama na kojoj odavno trži i zarađuje, neki kažu Melanija je tu glavna, ona je svemu kriva, a ne znaju da je i nju strah spopao od tih naredbi za emigrante i da se pogubila. Najjednostavnije, ove valute su virtualne i svašta se može desiti. Ono najbolje, mogu nam ionako male zalihe i penzije sa kompletnim penzionim fondom otići u ‘helać’. Ako se pogrešno ‘klikne’ na kompjutoru, završiće pare virtualno na nekom drugom računu. Za raju je dovoljno kad joj se kaže imaćete više, ne razumijete. Mene što se smatra, volio bih da je to isprobao na svojoj plati i u svojim kompanijama i da tamo umjesto dolara plaća nevidljivim parama a onda na penzijama. Posebno očekujem strah kad konačno te carinske tarife prorade sa Kinom. Imam milione razloga za to, jedan je odlučujući : manje-više sve je ovdje srednjoj klasi i sirotinji dostupno otuda. A Tite mi i bogati se stuštili, čipovi, telefoni, komjuteri i auta, sve im izašlo pred oči a ne smiju ništa reći. Iako, bogati neće ništa izgubiti ako krene nešto naopačke. Sjetite se, ima onaj famozni ‘bailout’ (Emergency Economic Stabilization Act) što su iskoristili Bush i Obama, kada su se bogati namirili od sirotinje 2008. Jer su toliko veliki da ne smiju pasti. Ostali koji su mali, trebaju da padnu, ne bitni su.

No, nisu samo tarife predmet potpisivanja američkog predsjednika. Potpiše on i da nacionalna garda i vojska uređuju gdje ne treba i treba, brine o svemu i svačemu. Kao sa onim uskraćivanjem para Univerzitetima, pa svašta nešto. Da sam umro ne bih znao da sve to može predsjednik sam. Uvijek sam mislio na ono budalasto iz škole i kad sam polagao državljanstvo : u svakoj demokratskoj državi postoje sudska, izvršna i zakonodavna vlast. ‘Kaki brale’. Nadrealno mi stoga igleda sve to kad znam da sam malo prije Nove godine pratio hoće li ga osuditi i zatvoriti, toliko je krivičih prijava i optužnica bilo protiv njega, te za plaćeni sex posebno, to je ovdje najčešće krivično djelo političara. Obzirom na medije, drugo nisi mogao očekivati. Kad li, nema od toga ništa, sad on uzvraća udarac pa smjenjuje one koji su njega gonili a sudske predmete smo zaboravili. Još je kontratužbama zaradio na stotine miliona. Samo tuži a tuženi odmah sklope nagodbu. Tako radi i sa medijima. Života mi, nisam stručnjak ali znam da te tarife kao i američke sankcije najviše pogađaju tamo gdje ne treba. Krajnjeg potrošača, građanina. Zato ovako i pušem. I ne znam šta bih sam sebi rekao. Zabrinut sam i zbog ovoga. Trump se smijao Joe Biden-u i njegovom padanju po stepenicama ili pričanju sa mrtvima, a on puca od zdravlja kaže ljekarski kolegij, pa ipak je uhvaćen kako posrće kao i Biden na ulasku u avion, dok mu ruke kao i lice promijenilo boju. Nadam se da su doktori u pravu.

Vidjeli smo da Trump ne miruje nikad, nema odmora dok traje obnova zvana MAGA, dok se ne učini da Amerika bude još veća. Kod kuće tarife i naredbe, vani sklapa ‘mirove’. I bori se za Nobela, veli da je već do sada spriječio šest ratova. Brojao sam, trudio se, nisam došao do te cifre, ali šta ja znam gdje se sve ratuje a gdje miruje. I da li baš mogu povjerovati sve predsjedniku koji je rekao da će završiti rat u Ukrajini za 24 časa a onda kaže ‘šalio sam se’. Jebo takvu šalu, moram se presabrati. Evo, baš to sa Ukrajinom se oteglo, iako je vele čak i Melanija Prva slovenačka dama pisala Putinu. Zbog djece Ukrajine. Onda su se sastali Putin i On na Aljasci. Baš se potrefilo. Džaba je ‘Aco Srbine’ nudio mjesto sastanka na vodi u sred Beograda, Putin je odabrao svoju državu, nekadašnju. Kao da je kod kuće, tako se i ponašao a i Trump isto, kao da je u Rusiji. Pa su se tu dogovarali, crtali i trgovali sa Ukrajinom a bez predsjednika Ukrajine, što bi je baš onako vickasto. Tim prije i poslije jer je ranije sa Zelenskim Trump potpisao predmirovni ugovor po kojem je tražio i dobio mir, u zamjenu za ‘resurse’ minerale, naftu i ostalo, inače, kako mu je rekao ti si gubitnik, ‘nemaš karte u ruci’. Ni oružje u državi, izgubićeš pola Zemlje bez mene. I neka je vala. Vidjeli smo kakav je taj Zelenski došao onomad kod Trump-a. U nekoj polucivilnoj i poluvojnoj uniformi iz svog butika koji je brendiran kao nacionalni modni hit. Kao d aide pred svoje nacionalno vijeće. Common, ej. A oni sve u odijelima. Pa se umalo posvađali zbog odijela, zaboravili Ukrajinu. Poslije Aljaske Zelenski se uozbiljo pa došao u u crnom odijelu kao da ide na sahranu, ‘tobe yarrabi’. Omaklo mi se na bosanskom, hoću reći Bože zakloni. A onda ga Trump pohvalio, vidi kako si mi sada big, beautifful i zgodan, a onda Zelenski umalo upršće stvar, odgovorom. Da, ja sam se promijenio a vi uvijek u istim odijelima, na što su se kiselom grohotom nasmijali i Tump i Mr. Vance njegov kolega zamjenik. Čija žena je kao i Melanija plaho osjetljiva na emigraciju. Ako razumijete šta hoću reći.

Šta će dogovoriti oko Ukrajine to se još ne zna. No, kad sam vidio da su kao potpora Zelenskom u Bijelu Kuću stigli i čelnici EU, koji bodre Zelenskog i daju mu staro oružje dok još troše ruski plin i naftu i proganjaju rusofile pijuckajući votku, onda sam baš bio onako frapantno iznenađen. Više nego zbog odijela Zelenskg koje mu baš i paše. Jer Ukrajini se ne piše svadba, već možda gluho bilo, pljuc, pljuc nešto drugo.

I izgledalo mi sve to nestvarno, kao da sam se vratio četiri decenije u prošlost, tako mi taj prizor izgledao odnekud poznat. Baš tako. Ma ne na Dayton i te bošnjačke žalopojke o zavrtanju ruke Aliji Izetbegoviću, to je bajka za raju, jer mi sebe uvijek nađemo u bajkama. To sam vidio prije četrdeset godina u skeču ‘Nadrealista’ u Sarajevu. Skoro u bobu. Onaj sa šeširom me podsjetio na Trump-a. Ako mu Nobel za kojeg ga predlažu Republikanci, neki arapski lideri pa i on sam lično – izmakne zbog primirja u šest ratova ili još bolje – za ideju da u Palestini pravi resorte, hotele i plaže a da Palestince razmjesti i negdje smjesti, sa ovim u Ukrajini ne gine mu Nobel garant! Big beautifful Nobel.

Kad je mogao Obama dobiti Nobela za par mjeseci predsjednikovanja a još ratovao, što ne bi Trump mirotvorac za dva mandata.

P.S. Svaka sličnost sa američkim predsjednikom, Putinom, Zelenskim i ostalim licima i događajima, slučajno je – namjerna.

photo : američki predsjednik Donald Trump kandidovan za Nobela, arhiv