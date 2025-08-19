MUKE PO AVDI AVDIĆU, NEDŽADU LATIĆU I FATMIRU ALISPAHIĆU (ni)SU ISTE : Da li je mladi vehabija sin starog selefije – Sanin Muse zvani Abdulaziz udario novinara Avdu Avdića ili kameru?

* Muke po novinare u BiH su počele marta 2019. a možda malo i prije. Tada je, podsjećamo, novinara ‘Žurnala’ Adija Kebu udario SDA tajkun i član odbora Huso Ćesir ali sjednica odbora SDA mafije je stvari vidjela drugačije, šef Bakir Izetbegović je sve pojasnio.

‘Huso Ćesir je napao kameru, a ne kamermana. Svi su se digli da ga osude, utrkuju se da čovjeka isključimo iz stranke. Njega odavno napadaju. Kad takvog jednog novinara, koji zadire u tuđu privatnost i pravi probleme ljudima u životu, a dobro znate koliko takvi prave problema, isključe iz Udruženja novinara, onda ćemo i mi Husu Ćesira. On je dobar SDA-ovac, dobar borac.’

Aboliranje kriminala za borce, ‘šehide’ i ostale klince i palce je otpočeLo javno. Od tada pa naovamo i u buduće, novinare uglavnom ne pljuju i ne šamaraju, napadaju se kamere i foto-aparati. Zaključak Sina Velikog Oca je postao u BiH umalo ‘sudska praksa’.

* Ima tih slučajeva, ihahhaj, međutim kamera nije živo biće i ne zaslužuje neku zaštitu, posebno pravnu. Danas je sudeći po vijestima i snimcima, opet napadnuta kamera ili celularni poznatog novinara Avde Avdića. Fino se čuje kako se mladić sa odnjegovanom bradicom i luksuznim tamnim naočarima, mladi vehabijica sa mržnjom, bahatošću i podjebantskim glasom obraća kameri ili na brzinu upaljenom telefonu Avde Avdića. ‘Šta je, hoš još, ha, hoš da te lupim još jednom’. Kamera ili telefon mu odgovaraju. ‘Udari koliko hoćeš ja neću uzvratiti’. U tih devetnaest sekundi sve se vidjelo. I čulo, bilo je znači više udaraca a žrtva lakonski neće da uzvrati, kad već ima ko da uzvraća. Narajcani vehabija sin starog oprobanog selefije, profesora, političara i predavača Reisa Sanin Muse, izvjesni Abdulaziz, udario je kameru. Drugo se ništa ne vidi i ako slijedimo zaključke sudova i Bakira, opet je napadnuta kamera. Ili, da se vjeruje Avdi više nego utjerivaču ulične pravde vehabijie, nema snimaka udaranja. Džaba što je novinar izudaran ispred svoga stana, sin starog vehbije je odradio ono što je ucrtano vehabijskim ‘fejsbučenjem’. Nakon što je otac napadača Musa i njegova vojska božjih bojovnika natociljao svoje vehabije da idu u krstaški pohod na Široki Brijeg, na kolektivno javno klanjanje sa hiljadu uvoznih vehabija, a Avdo Avdić bio razočaran. ‘Zašto ne idete u Stolac klanjati, šta će te u Širokom Brijegu’. Pa to naljutilo ovog podmlatka vehabizma.

* Znam, igleda karikirano, ali oštro osuđujem ovo ‘uzvraćanje imperije vehabija’, i sretan sam što je Policija odmah uhapsila i privela nadrogiranog mladog džematliju. Međutim, kao što rekoh, bojim se, jer znam paksu bh sudova kad su u pitanju žrtve novinari da opet ne proradi onaj Bakirov zaključak. I da ne bude ponovo umjesto kriminalca i utjerivača pravde na ulici, optužena kamera ili Avdin telefon. Bubotak Avdiću u glavu može biti ocijenjen i ovako, u praksi je dokazano. Kad su vehabije Salke Zildžića SDA parlamentarca sa značkom OSAe i pištoljem u autu ispred džamije napale novinara Nedžada Latića vlasnika portala ‘The Bosinia Times’, februara 2018, ništa se spektakualrno nije desilo. Ni do danas nije niko procesuiran za njegovu razbijenu i krvavu glavu, vehabije su nevidjive i u BiH priznaju samo Sud Allaha. Čak više, u organima bezbjednosti, u OSAi recimo, rečeno mu je ‘i ti svašta pišeš’. I to je dosta za pametne. Znači, da nisi svašta pisao, ne bi imao razbijenu glavu. Tog puta vehabije su umjesto kamere ‘greškom’ pogodile glavu novinara. Ako izuzmemo praksu da se u BiH kad nekoga snimiš u kriminalu mora odgovarati umjesto da odgovara kriminalac, kao što je bio onaj ‘slučaj papak’ kad je Željka Cvijanović objašnjavala kako se kupuju poslanici a odgovarao novinar ‘Klixa’ jer je to ‘protuzakonito snimao ili distribuirao’, te ove sve češće napade na novinare, dolazimo do zaključka da nešto ne štima kod novinara a ne kod kriminalaca. I sistema države, sistem je uvijek u pravu.

* Avdić se još nije oglasio o povredama, međutim, ovo udaranje osim što pokazuje koliko je zarđao i kompromitovan sistem bezbjednosti i zaštite ljudi i imovine u BiH, pokazuje da tu osim povreda novinara ima još toga mnogo za istraživati. Naime, vehabije su, osim što su aktivne po društevnim mrežam i džematima, evo postale aktivne i na ulici. Sutra možda i u tvom stanu i kancealariji. Znači, ima ih, ‘fetva’ Reisa kojom su ‘svi stavljeni pod kišobran Rijaseta’ od prije nekoliko godina je bila laž i bacanje krompira džavnim organima. Koji se ponašaju da ih baš u BiH nema nikako. ‘Sve je to propaganda velikosrpskih i velikohrvatskih obavjšetajnih službi’. U ovom ‘slučaju’ Sanin Muse, ima i dokaza da je bilo poziva na odlazak u Široki Brijeg sa oružjem, ali se oko toga još ništa ne istražuje. Čak se ‘ne zna’ ni ime najglasnijeg među njima ispred džamije u Jablanici, izvjesnog ‘Amerikanca’. Da bar daju ime džemata u Americi, da vidimo ima li ih i na Kontinentu. Jer, tvrdi se da ih nema a džemati Amerike prepuni takvih ili sličnih njemu.

* Slično novinaru Nedaždu Latiću, prošlo je još mnogo novinara, sa batinam i povredama, posebno u Brčkom ali slabo i nikako se reaguje. Zbog onog ‘svašta si pisao’ organi bezbjednosti Tuzle su postali planetarno poznati uz novinara Fatmira Alispahića, autora i vlasnika yotube kanala ‘Defter hefte’. Čak više, njemu je tužilac poslao pismo u kojem je pojasnio zašto su ga poznati kriminalci verbalno napali i polili vodom i zašto ih neće goniti. ‘Izazvao si ih sa svojim pisanjem’. Avdo Avdić je još ‘bolje prošao’ od Alispahića koji još uvijek prima i prijetnje i napade a Policija šuti. ‘Previše piše’ o Reisu, o kriminalu u Rijasetu, o ministru policije koji je po zanimanju hodža.

Što se tiče Avdića koji je nekada radio i na tv i u portalu ‘Žurnal’, treba reći i ovo. Iako su promptno uhapsili Abdulaziza mlađeg vehabiju, ne mora značiti da će ga i zatvoriti ili osuditi. Sve ‘zavisi’. Za Avdića se zna da je ‘režimski novinar’ ali sada je na vlasti drugi režim, ne SDA koji međutim nije daleko od starog. Nime, iako ga je jednom Sebija Izetbegović nazvala ‘ludim’ i preporučila mu liječenje, iako je smijenjeni pa optuženi ‘Osmica’ Osman Mehmedagić na jednom snimku tvrdio da ga je ‘šutnuo u guzicu’, Avdo je ostao dosljedno uz SDA predstavnike gubitničke vlasti i strogi je kritičar ‘trojke’. Da ne širimo previše, sjetimo se samo kako je ‘secirao’ i prozivao novinara i profesora Šarčevića sa portala ‘Prometej.ba’ koji se samo kritički osvnuo na poziranje Benjamine Karić sa uniformisanim djetetom. I kojeg su osim Avdića razapeli po internetu vehabije i ‘patriote’, zbog kojih pijetnji je napustio BiH. Da i ne spominjemo blamažu Avdića u sudskom predmetu protiv Živka Budimira, u farsi izrežiranoj u SDA vlasti. Koja je, to se zna, uz ‘naše originalne muslimane’ vehabije.

Zato uz ovaj napad na njega još ne treba izvoditi prerane zaključke. Sve dok ‘duboka država’ ne zauzme svoj stav o tome. Čega mora biti svjestan i Avdo, o čemu smo već pisali mnogo ranije, ‘predosjećajući’ šta se može desiti sa onim ‘ko sa đavolima sadi tikve’.

photo : napadač na novinara Avdu avdića Abdulaziz Musa, sin Sanina Muse i Avdo Avdić, ‘Avaz’, arhiv