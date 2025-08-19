ZUKAN HELEZ LOMI ‘BOŠNJAČKI SVET’ : Ničim izazvan osim pijanom i bolesnom željom za medijima i mržnjom, ministar navodno ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’, SDP ‘zelembać’ Zukan Helez je svojim svakodnevnim istupima već nanio ogromnu štetu i stranci i državi, ministarstvu kojim ministruje posebno …

Nema dana ili sata da se ‘ministar sa najvećim mudima’ kako mu tepaju Bošnjaci (jer je juna 2023. opsovao mater Dodiku na sastanku ‘trojke’ u Konjicu) Zukan Helez ne oglasi na ‘fejsbuku’ a da to ne postane ‘ekskluziva’. Ne samo kod Sandžaklije Hadžifejzovića na tv ‘Face’ odakle Zukan zuji iz časa u čas, i ostali mediji u Federaciji su načisto poludili kao i sami Zukan. Nema dileme, ovaj ministar je sebi umislio da je ne samo ministar već i predsjednik (dogovorio sa Iranom nekakve bilateralne sporazume pa se povukao kad je Amerika reagovala i klepila ga po ušima) i Reis (organizuje Bajramski prijem), da je spasilac ‘svog’ ministarstva, da je sposoban nabaviti i helikoptere i dronove, haubice i kamione, da njega nema da bi Bosna pala istog trena. On također ‘prima’ strane ambasadore, udruženja, vodi obavještajne istrage, nema šta ne radi osim što se ne bavi poslom ministra odbrane, dok se sa svojim zamjenicima svađa po medijima i podnosi protiv njih krivične prijave. Umislio je on toga još što nema blage veze sa realnošću i pameti čak, a što je najgore, od tolike pameti ne vidi da je obolio i da mu lijeka nema.

Posebno je ‘aktivan’ prema Dodiku, Aleksandru Vučiću, ne ispušta ni Srbiju i Hrvatsku, dok je totalno zanemario svoje poslove u ministarstvu. U toj opčinjenosti i mentalnom bijesnilu u njegovom resoru su samo svađe, krivične prijave, a Helez jezdi Bosnom i klanja i naklanjava, i budno prati i ‘klika’. Poslednji njegov medijski igrokaz za ‘patriote’ je stigao nakon što se obreo na spomeniku američkim diplomatama na Igmanu koji su tu tokom bh rata poginuli u saobraćajnoj nezgodi vraćajući se za Sarajevo 19. augusta 1995, kada su smrtno sttradali Joe Kruzel, Nelson Drew te izaslanik SAD za bivšu Jugoslaviju Robert Frasure. Tek da Amerikanci zaborave Iran i Helezove nakane.

Pa veli ‘riješili smo se Dodika’, i komentariše odluku Suda po odluci CIKa kojom je po pravosnažnosti presude Miloradu Dodiku ukinut mandat predsjednika Republike Srpske.

‘Na zapadnoj strani Drine riješili smo se glavnih protagonista velikosrpske politike, dok će kako stvari stoje na istočnoj strani Drine Vučićev režim izvesti vojsku na ulice protiv vlastitih građana kako bi pokuša spasiti režim od pada‘. U ‘fejsbuk’ analizi nazvanoj ‘sruši se srpski svet kao kula od karata‘, dan mu je uljepšan i ostavkom premijera entiteta Viškovića, Dodika je proglasio politički mrtvim (hiljaditi put) a onda završio ‘zabrinut’ za situaciju u Srbiji zbog tamošnjeg postupanja policije prema protestantima, podvukao pobjedu države BiH i nagovijestio dolazak ‘boljih dana za BiH‘. Uz obavezno ono posprdno kao Ramo Isak (‘više ljudi sam vidio na jednoj dženazi nego na skupu podrške Dodiku) u vezi Dodikove najave o nekim referendumima. ‘Njega više ni u familiji ne smatraju ozbiljnim’.

Zna se da se ni Heleza ne smatra previše ozbiljnim kao ni Dodika u Sarajevu, međutim vidi li ovaj zanesenjak kuda goni ovakvim nastupima i da li njegov šef Nikšić sve to vidi i čuje? Uvjerili smo se do sada stotinu puta da Helez inače osuđivan za kriminal laže i pijan i trijezan, međutim ima li ikoga u stranci i državi da mu šapne da je, osim što širi mržnju, miješa se u strane države, u vjeru i pravosudne odluke, tipičan politički manipulant opsjednut moći i funkcijom i da ovakvim svoji izljevima ili bolje rečeno proljevima samo nanosi štetu i sebi, i državi i stranci? Ako je našao uzora u Denisu Bećiroviću, Isaku ili Komšiću, grdno se prevario, to je najslabiji način vođenja politike, naprotiv. Međutim, on se očigledno našao u ‘bošnjačkom svijetu’ kao pandan ‘srpskom svetu’ i dograđuje ga kao što rade i ostali bošnjački političari sa Reisom, no to ne vodi nikuda osim u raspad države. Kao što ne vodi ni politika Dodika. I nema blage veze sa vezom. Čak i da ode Dodik što i nije nikakva šteta, trebao je davno ali ne na ovaj politički isforsirani način, sa njim neće nestati ‘srpski svet’, o čemu Zukan bulazni? Da li on stvarno misli da je sa jednom presudom sve riješeno i da opozicija Republike Srpske ne pripada tom ‘svetu’ kojeg se on ovako ‘riješio’? I da sa Dodikom nestaju svi Srbi u entitetu i šire? Ako su mu tako stvari posložene u opijenoj glavi, onda mu nema spasa. Nažalost, problemi tek počinju. Ili ima nešto ‘što nam ne smije kazati’ kako voli reći? Nešto novo, ovo sa pretvaranjem zajedničkih oružanih snaga BiH u bošnjačku vojsku je odviše vidljivo i poznato.

Patetičan je kao i mediji koji mu daju pozitivnu pažnju i kao i za Vučića i za njega nema drugog osim ovog prijedloga : pregled kod ‘hećima’, dok je još vrijeme. Dovoljno je izbrukana i stolica ministra i države. Ili, što je još opasnije, možda je to i stvar dogovora kao uvertira za razlaz? Jer svakim javljanjem Heleza na ovakav način, sve je više ‘srpskog’ a sve manje ‘bošnjačkog’ sveta. I svijeta. A tek Bosne?

photo : Zukan Helez, arhiv