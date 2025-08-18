IMA NAS U ‘FORBES’u ODAVNO : Marco Rubio američki državni sekretar, ministar odbrane Amerike i mnogi uz njega su puki siromasi u odnosu na bošnjačku i bosansku vlastelu ali niko se ne pita čije interese oni zastupaju, u BiH se zanimaju za američku sirotinju pod ovakvom vlašću …

– Prije neki dan u bh medijima jedan članak je izanalizirao imovinske kartone kompletne američke administracije, bazirajući se na podatke magazina ‘Forbes’ i ‘Bloomberg Media Group’ pa ustvrdio kako je ovo u istoriji Amerike najbogatija administracija vlasti. Te zaključio tekst sa pitanjem : ‘hoće li najbogatiji kabinet u historiji donositi odluke u interesu građana ili u interesu vlastitih milijardi’?.

Počelo se od Donald Trump-a pa naniže, podatkom da je kabinet američkog predsjednika danas ‘težak’ 7,2 milijarde dolara (od čega je njegovih više od 5 milijardi), da je Trump uvećao bogatstvo u odnosu na prvi mandat kada je imao imovinu vrijednu ‘samo’ 3,2 milijarde dolara poredeći to sa ‘siromahom’ Joe Biden-om čiji tim je vrijedio tek nekih stotinjak miliona dolara.

Podaci su približno tačni (ali i nepotpuni jer tu nema imovine Elon Musk-a i drugih tajkuna i magnata koji su zvanično ili nezvanično ipak dio kabineta Trump-a) jer svaki milioner ili milijarder u svakoj državi zna kako zaraditi a posebno sakriti, tako je i sa Amerikom, gdje su u vlasti oduvijek onih 1 % što vladaju sa onih 99%, međutim ima tu ono famozno ‘ali’ što bh mediji prešućuju. U Americi se zna da samo bogati ulaze u politiku da postanu još bogatiji, u BiH je obratno : u politiku ulazi svaki goljo, neobrazovani primitivac i ‘seljak’ sa namjernom da postane poznat, bogat i slavan. Gospoda!

– Posebno je interesantno pitanje na kraju teksta koje zadire u pravu srž a tiče se odnosa bogate vlasti i siromaha u narodu te čije interese će u Americi zastupati ovako bogata administracija. Zna se odgovor, iz administracije će izaći još bogatiji i svakako će svoj rad podrediti više svojiM interesima nego potrebama raje i građana, u tom ‘ostaće nešto i za sirotinju’, međutim niko ne postavlja pitanja šta je sa našim narodom i građanima, gdje su njihovi interesi i čije interese vlastela u BiH zastupa? Da li naši mediji uopšte čitaju ove magazine koji analiziraju svoje i sve druge bogataše? Očigledno je to plitko štivo koje nas kao licemjerje ne zanima, navikli smo se uvijek petljati i miješati u tuđe stvari i probleme. Svako onaj ko ponekad svrati u ove novine, mogao je pročitati da smo i ‘mi’ odavno na tim stranicama prestiža i moći, dok se u vlast i u organe oko vlasti biraju oni sa domaćim imovinskim kartonima, koji se radije mogu nazvati ‘kurtonima’ za jednokratnu upotrebu. Niti su tačni niti iko ima obavezu da ih poštuje, uglavnom su to uz rijetke bezobrane izuzetke političara, blage kopije bankovnih zaduženja i rođačkih pozajmica i nasljedstva.

– Da ne idemo prepisivati članak i da ne licitiramo sve članove kabineta D.Trump-a, i bez namjere da branim na bilo koji način ove milijardere u vlasti, evo samo nekoliko primjera sa tog spiska ‘milijardera’. Državni Sekretar Marco Rubio, jedna od najvažnijih i prvih figura uz Trump-a po ovim podacima ‘težak’ je 1,5 miliona dolara, ministar odbrane Pit Hegset ima imovinu u vrijednosti od tri miliona dolara, državni tužilac Pam Bondi 1,25 miliona dolara, ima ih još ‘tu negdje’.

Iako su u najjačoj i najbogatijoj državi i u vlasti najmoćnije državne administracije, oni su u odnosu na neke naše ‘vlastodršce’ puki siromasi. Pogledajte samo tu inteligentnu i neizbježnu facu ministra policije Rame Isaka koji se javno sa svojh 18 miliona ‘pošteno zarađenih’ busa u prsa i ‘gine’ za bh sirotinju i sve će vam biti jasno. Može čak i da pomogne državnog sekretara Amerike. Ili, uporedite to sa milionima onog Bošnjaka ‘sa dna kace’ Sevlida Hurtića ministra za siromahe, za izbjegle i raseljene, kojem je najbitnije da je, kako je ponosno izjavio, ‘osunećen sa četiri mjeseca’ pa je ‘pravi’ za razliku od ovih što su se osunetili po zadatku u dalekom punoljetstvu, uporedite njegovih 14 miliona sa državnim sekretarom Amerike pa će vam nešto oko ‘interesa’ za narod ovog ministra za izbjeglice biti čistije. Tim prije, jer tip iako je svaki dan u sukobu interesa i u krivičnom djelu nema namjeru od tog odustati, još se sa tim zajebava dok sa svojim firmama sklapa poslove sa državom. Ima takvih koliko hoćete, u BiH ima načelnika koji bi komotno mogli ući u američku administraciju, ako bi se kao uslov postavila lova. Eno, vidite onog načelnika Zenice, onog što ‘ne govori NA ĆERILICI’ i jedva sastavlja proste rečenice, onog Fudu Fuada Kasumovića, on je pravi primjer brige za raju. Nakon što je u krilu SDA godinama pelješio državnu lovu, okrenuo se sebi i svojoj stranci pa nastavio puniti buđelare sebi i ženi, ‘klepa milione’, kako voli da se pohvali. Stanovi, benzinska kao i Ramo Isak, tenderi, bankovni računi. Krčmi državnu imovinu i pravi ugovore sa ženom, i još kaže kako se to radi. Na sjednici Skupštine, iznerviran što ga neko upita gdje nestaju pare, lijepo muslimanski odbrusi poslaniku. ‘Šta ti znaš, klepi milion pa budi gospodin ovako kao ja’. ‘Naš uvaženi’ ambasador pri UNu vječno na državnoj sisi Zlatko Lagumdžija je samo na prodaji vile u naselju Poljine Arapima keširao 1,2 miliona KMa, kupio dva stana u Hrvatskoj na plaži i sad brani interese BiH u ovoj najbogatijoj administraciji, kao penzioner. Pa Senaid Memić, Ibro Berilo, Abdulah Skaka, sve su to načelnici milioneri pod optužnicom ali prava raja za ‘Forbes’a. Tu su naravno i famozna baba Bisera Turković, Denis Zvizdić i sandžaklija Fahro Radončić, a tek koliko je onih što iza leđa upravljaju bosanskom administracijom a u bizbnisu i koliko je sličnih u Republici Srpskoj ili po Hercegovini, to je ‘Forbes’ u tomovima.

Mogao bih nabrajati dugo, ali muka mi je od te ‘gospode’ za klepanje para. Hoću samo da pitam ovo. A čije oni interese zastupaju gospodo novinari? Šta je BiH naspram Amerike? Pusti Ameriku, gledaj u svoju avliju. Ako smiješ i možeš?

photo : Fudo Fuad Kasumović stručnjak za ‘klepanje miliona’, arhiv