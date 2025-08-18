OPA-CUPA, MI DVA SKUPA : Dvije bh političke vehabijske stranke se spremaju za izbore 2026, ima nas ‘mashanllah’ : Sanin Musa sa svojom ‘Vjera.Narod.Država’ planira se kandidirati za bh Predsjedništvo, njegov ‘brat’ mahalska vehabijska bitanga Nihad Aličković ‘antiDaytonac’ još nije stranku registrovao ali užurbano radi na tome, najavio ju je …

* U BiH je preko stotinu političkih stranaka zahvaljujući nakaradnom propisu i neodoljivom pozivu za zaradom na lak način. Svaka ‘šuša’ hoće da se u politici ‘kuša’. Dovoljno ti je par stotina potpisa što možeš (i najčešće se tako i radi) ukupiti u jednom džematu, nešto para za registraciju, i eto ti stranke. Iz dana u dan nam niču partije i pokreti, novi krpelji države i budžeta pa kad se to posloži sa ‘nevladinim udruženjima’ a vladinim servisima kojih ima na desetine hiljada, zatim postojeće stranke kojih ima preko stotinu, dobijemo sliku nametnika na državi. I sliku same države.

Naravno, ahbab ‘Švabo Šmit’, drug ‘niski predstavnik BiH’ Christian Schmidt se nije usudio da to sranje u Izbornom zakonu izbriše a mogao je i može uvijek da poveća cenzus potpisa i ugasi ogroman broj ševrcerskih i minornih strančica. Koje znaju da nikada neće ući u vlast ali znaju da mogu zaraditi. Prodajom glasova i fotelja i stavkama u budžetu, fino i njima a i nama sa njima. Isto tako, nema niko namjeru da promijeni propis koji reguliše registraciju pa nam je za očekivati do početka 2026. još novih ‘subjekata’ za pranje love i opasnu zajebanciju.

* Najmanje dvije stranke su se već ‘začešljale’ uz dolazeće opšte izbore. Notorni vehabija Sanin Musa, nekadašnji pomoćnik zloglasne Alijine UDBe zvane AID, pa član ‘Aktivne muslimanske omladine’, pa profesor u Novom Pazaru, Srbija, pa bivši imam džemata u Austriji i navodno čak umiješan i u neka ratna ubistva i terorističke akcije u BiH, već odavno je registrirao stranku ‘Vjera.Narod. Država’. Koja se odmilja naziva ‘Bosanskom narodnom strankom’. Bosanskom strankom u kojoj nema Bosanaca već su sve sami Bošnjaci, i već najavljuje da će se kandidirati za bh Predsjednišvo. Iako je po propisima BiH koje ne prate sudovi zabranjeno registrovanje takvih stranaka kakva je njegova (zbog zakonske odvojenosti vjere od države), ovaj ulickani vehabijski nabrijani tip kojeg još zovu i ‘Muderris’ (‘učenjak’, imamo jednog istog kao on uz Reisa – Nezima Halilovića), dobio je dozvolu registracije pa možemo već računati da će se Musa uključiti u dolazeće izbore. Ima 10,000 KMa za uplatu, koliko ti treba da staneš na birački spisak svoje stranke, što je za državu dovoljno. Iako svaka budala zna da neće ući u bh Predsjedništvo, Musa neće propustiti priliku da ga bude u ‘medijima’. I da primi dotacije za izbore od države.

* Odavno se zna za njega, ali tek je sada sa opasnom neodržanom najavom kolektivnog klanjanja u Širokom Brijegu probudio poznato ‘bošnjačko vjersko kolektivno ludilo’ i dočekao svojih pet minuta slave, neće to propustiti. Naravno, neće ni odgovarati za ovaj smišljen provokatorski poziv kao što nećemo saznati ni ko su kolege vehabije ispred polazišta, ispred džamije u Jablanici, posebno ko je najglasnji među njima ‘Amerikanac’. Nikoga to ne interesira, a bilo bi fino bar saznati iz kojeg džemata Amerike je stigao. Pored svojih vehabija kojih se navodno odrekao 2001. a prije toga ‘bio je brašno i meso sa kojim su vehabije mjesile’, imaće podršku i Reisa, čest je predavač po džematima uz lovu. Da se to naslutiti iz tobože ‘ograđivanja Reisa Kavazovića od Musinog krstaškog pohoda na Širok Brijeg, Reisova ograda je šuplja kao i on sam. Zato jer pored onog da nije dozvoljeno ‘inat klanjanje’ po takvim mjestima, kod hodže Kavazovića ima uvijek ono famozno ‘ali’. Po kojem ovaj uvaženi ‘Vlahomrzac’ dodaje kako nije preporučljivo ni ono ‘šetanje križa’ po BiH onaj Hrvat (Josip Jelinić, op. Cross) ali tolerantna vjera islam i Bošnjaci nisu tome zamjerili. Da bi ‘osudu’ začinio kako u Širokom Brijegu moraju naći krivca koji je otjerao vjernicu Arapkinju sa trga i sa molitve. Dakle, nije govno već se Musa posr’o a Reis ne osjeća miris.

* Pored Muse, ‘kupusa’ bi i hoće da proba i njegov brat vehabija ‘antiDaytonac’ Nihad Aličković. Poznato ime ‘pokreta’ AntiDayton i sarajevskih ulica talasanja, vjerskog nacionalizma, performansi i progona Srba i Hrvata te zaštite ratnih bh zločinaca generala, već više od deceniju iako nema čak ni dozvolu registarcije, truje bh prostor a posebno glavni grad Sarajevo svojim radikalnim i ratnim stavovima uz vjeru islam. I metama po čelu nemuslimana u Sarajevu. Čest je gost kod Reisa a Benjamina Karić Reisova baklava kuharica ga je čak nagradila za njegov ‘rad’ zlatnikom Sarajeva. Smuca se često i po Potočarima, po ličnoj izjavi ‘razmjenjuje mišljenja telefonom sa šefom ‘District Potočari’ Emirom Suljagićem, hoda i po drugim sahranama ili po školama (omiljena mu je ona OŠ ‘Mustafa Busuladžić) i seoskim džamijama, tamo gdje se dijele pokloni ‘Merhameta’, ima ga i na tv i u novinama. Dobro plaćaju i Reis i država, pa se vehabija raskokodakao. ‘Ratuje’ i vodi ‘bitke’ kao i Musa uglavnom po Sarajevu jer dallje ne smije, i troškari donacije izvana i kod kuće. Najavio je i on osnivanje političke stranke u bošnjačko-turskom magazinu ‘Stav’ još poodavno. Ovih dana radi užurbano na registraciji. Njega i Musu često možete vidjeti na predavanjima po džamijama ili na ulicama Sarajeva uz megafone, tekbire i zastave sa ljiljanima, IZBiH i zastavama ISILa. Ili u kolonama auta, kad izvodi svoje performanse trubljenja i rajcanja raje ‘patriotizmom’.

* Blago se državi BiH. Takve i treba izabrati ne samo u bh Predsjeništvo već svuda gdje se bira i izabira. Da konačno možemo dokazati svima da vehabije nisu vanzemljska bića već i dio naše vlasti.

photo : dva brata od istog oca i matere vehabije Sanin Musa – desno i Nihad Aličković lijevo, arhiv