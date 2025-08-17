SALJO SVE ‘ZAVALJ’O’, PREKRSTIO ČAK I IZRAELCE U PALESTINCE : Svi problemi Sarajeva sa Izraelom i Jevrejima su ‘slučajnost’, inače ovaj grad ih obožava, tako je bilo i sa 48 pasoša Izraelaca gostiju sandžaklije SaljA Mrkulića u jednom od njegovih hotela ‘Hills’ koji su završili u smeću

*** Sarajevo je ‘Evropski Jeruzalem’, reći će vam svaki bh političar ili osviješteni domoljub i sve nedaće ono malo Jevreja u ovom pitomom i ‘čistom’ gradu samo su posljedica puke slučajnosti. Nevjerovatne i teško razumljive sudbine koju niko neće da shvati. Tako je eto bilo i ovo sa 48 Izraelaca gostiju hotela ‘Hills’ u Sarajevu, kada su jučer njihovi pasoši ‘slučajno’ završili u smeću pa ne mogu od silne ljubavi napustiti ovaj pitomi i prepun za Jevreje ljubavi grad i vratiti se kući dok im se ne izdaju putni listovi ili novi pasoši u ambasadi u Beogradu koja pokriva i BiH i ovakve posljedica ‘slučajnosti’.

‘Slučajno’ tako u ovom gradu poznatom po onom kojem više niko ne vjeruje ‘džamije, crkve, sinagoge i katedrale’ – načelnica sa bolesnim osmijehom Benjamina Karić nije dozvolila osvjetljavanje Vijećnice zastavom Izraela u povodu njihovog dana državnosti. Prije toga je protiv ‘Židova’ i ‘cioniste’ u Mostaru Kabirija podnijela krivičnu prijavu za strahu jer joj je poslao izraelsku zastavu na poklon. A ona sama ima u sebi ‘židovske krvi’ u familiji, kako se hvalila sa tim, pa joj zastava porijekla došla kao provokacija. Naljutiće se Reis ako ne reaguje, jer on je ‘suvlasnik’ Vijećnice, tako je odlučila Benjamina a Sud potvrdio. ‘Slučajno’ je bošnjački član bh Predsjedništva iz ‘(preko)reda Hrvata’ Željko Komšić ambasadoricu ove države nazvao ‘neupućenom budalom’, onomad kad je poslije terorističkog napada ‘Hamasa’ na Izrael u jesen 2023, kada je ‘Hamas’ kojeg teroristima smatra i predsjednik Palestine Abass ubio preko 1,200 civila i vojnika a odveo kao taoce preko 250 čija sudbina do danas nije jasna, reagovala na izjavu Komšića. Tada je i otpočela ‘slučajna’ hajka na Jevreje i ogromna ljubav prema braći u Palestini, ‘zlatni ljiljan’ je faktički branio i pravdao ‘Hamas’ potrebom ‘razumijevanja historijskog konteksta napada’ (morali su, decenijama Izrael ubija i provocira) a ambasadorica reagovala. ­Taj rat se nastavio brutalnom odmazdom i neviđenim ubijanjima i traje još i danas i ne vidi mu se kraj, a broj žtava je već premašio cifru od 60,000 ubijenih, dok je Gaza realno sravnjena sa zemljom.

‘Slučajnost ne možeš predvidjeti i moraš je prihvatiti. Šta znam, ‘slučajno’ je tako ministar Kantona Sarajeva za poljoprivredu šta li – Adnan Delić naredio a hotel ‘Swiss’ u Sarajevu odmah prihvatio pa otkazao Svjetsku Konferenciju rabina zakazanu u ovom hotelu juna ove godine i to sve sa pozivom na genocid u Gazi, tako da je uplaćena kotizacija vraćena. Bez izvinjenja. Evo ‘slučajno’ se desilo da i grupa turista ili biznismana iz Izraela koji su odsjeli u hotelu ‘Hills’ u Sarajevu ostane bez pasoša. Kažu mediji 48 izraelaca ne može kući pasoši im zavšili u smeću. Prije toga, isto igrom ‘slučaja’ Zemaljski Muzej u Sarajevu je ‘Hagadu’ spomenik Jevreja i spomenik Sarajeva kopirao i otpočeo prodaju a sav prihod, gle ‘slučajnosti’, namijenio je za pomoć Palestincima. Tako to radi Muzej koji godinama ne slučajno već ciljano jer tako vlast hoće, nema ni za plate. A krov mu prokišnjava, ali solidarnost prema Jevrejima je sve nadvaladala.

*** Protiv slučajnosti se ne može u Sarajevu koje je ‘namultietničkiji grad’ na Kugli Zmaljskoj a osim toga poznat i po tome što je spašavao Jevreje u II Svjetskom ratu i za to primao čak i nagrade. Kako su Jevreji spašavani i kako uživaju blagodeti Sarajeva pokazuje Jacob Finci, živi dokaz da ima Jevreja u ovom gradu koji se s vremena na vrijeme oglasi kako je ‘otkazivanje konferencije rabina u Sarajevu ružna slika Sarajeva’, kako ni to sa ‘Hagadom’ ne priliči ovom gradu, međutim ko pita Fincija? Dovoljno je da ima para za svoju Jevrejsku udrugu i da posluži kao dokaz multietičnosti i borbi za domovinu, posebn u nikad ne provedenoj presudi ‘Sejdić-Finci’ Suda za ljudska prava u Strasbouru. Koja je također dokaz ‘slučajnosti’. ‘Slučajno’ je Sarajevo prepuno onih koji su ‘spašavali’ Jevreje u II Svjetskom ratu, njihova imena krase nazivi ulica i škola, zdušno su pomagali Njemce i NDH u zbrinjavanju Jevreja. Počev od Mustafe Busuladžića pa do Đoze i ostalih ahmedija. A koliko ima sada u BiH Jevreja, bolje je ne napisati. Sve do rata u Gazi i Palestini, bošnjačka vlast je koliko-toliko tolerisala pominjanje Izraela ili Jevreja u glavnom gradu i generalno, od tada je Palestina sve zasjenila. Od tada i ‘slučajnost’ prestaje biti u domenu greške, postaje kao red i slijed događaja, a niko Bošnjake ne razumije. Izraelski muftija koji se češće spominje i kao Palestinski koji je surađivao sa nacistima u II Svjetskom ratu i bio i u Sarajevu, zasjenio je svu ljubav prema Jevrejima. Postali su listom cionisti u ‘slučajnosti’.

*** Tako je i sa ovim pasošima. Koji su u hotelu držani u kesi kako navodi vlasnik hotela i ‘slučajno’ su pali u smeće i otišli u Komunalno na deponiju. Sasvim ‘slučajno’ vlasnik ovog baksuznog hotela za Jevreje ‘Hills’ u Sarajevu je pretpostavljate, jedan od Sandžaklija, rodom iz Gusinja, Crna Gora – Saljo Mrkulić. Koji voli ovu bh državu više od mene i tebe i svakog rođenog Bosanca. Ima i razloga. Dok je rat trajao on je ‘patriotski’ tekbirao po Njemačkoj i Austriji, švercario, trgovao i navijao, 1996. se među prvim ‘herojima’ pojavio u Sarajevu, odprilike kad i ‘patriota’ Denis Zvizdić. I odmah ‘slučajno’ postao poznati biznisman. Prvo jedan pa onda drugi pa treći hotel, ‘krenuo ga patriotizam’. Malo uz Zlaka Lagumdžiju i ‘Alijansu u vlasti’, malo više uz SDA i sreća se osmijehnula. Pored hotela ‘Hiliday’ Saljo ‘uvalj’o’ i na Ilidži pa tu izgradio ogroman i moderan hotel ‘Hills’ sa kongresnim centrom, gdje se pasoši gostiju čuvaju na pultu u kesama. Biće prije da je to sve kravavo stekao ‘Alijinim certifikatima’ kojima je opljačkana BiH, slično kao ahbab Alija Budnjo, mada se Saljo hvali sa bankovim kreditima. E, u takvom hotelu, kesa puna pasoša stranaca lako sklizne u kantu za smeće. Ima čak i video kao ‘dokaz’ ali na njemu samo ‘nešto bijelo što asocira na kesu’ klizi prema kanti za smeće, ne vide se pasoši, naravno. Ne bi Saljo Jevrejima nažao ništa učinio ne do Bog. Takva mu je i bila prva verzija za medije koja je govorila o Izraelcima. Kasnije, malo ‘žešća’. ‘To uopšte nisu Izraelci već Palestinci’. Sa izraelskm pasošima, naravno, ne bi on to braći uradio nikako? A ‘prekrstio’ braću samo da ublaži svoju bruku i demokratsku sramotu.

Ne bi govno, da se izrazim na maternjem. Lopina i kriminalac Senaid Memić, ratni logističar SDA, poslije arogantni načelnik Ilidže koji govori najviše arapski, poslije kratko bh abasador a sada pod više optužnica neosuđeni kriminalac (čeka se zastara, nema više od godinu i pol ni suđenja ni Memića), dao mu je dozvolu da ovaj hotel gradi na državnom spomen-području. Čak je zbog SALJA kako Sandže barataju padežima, promijenjen i Regulacioni plan a Komisija za spomenike aminovala.

Saljo je zakon u BiH, takvi su sve ‘Sandže’, njihov ‘patriotizam’ u BiH je dobro kaparisan. Slično SaljA krenulo je i FahrA Radončića nakad davno. Dok nije i on ‘zavalj’o’. A da se nahapao, osim ‘Avaza’ i tornjeva dokazuje i podatak da je svojim privatnim avionom nekada prevozio i hadžije do Mekke. Poslije ga je prodao kad je odlučio biti ministar sigurnosti, kada je i ‘Avaz’ tobože dao uz nagodbu bivšoj ženi frizerki koja mu je trebala vratiti najmanje 200 miliona. Ko još pita kako taj ‘dug’ otplaćuje sirota žena? Dok Fahro ponovo u ‘Avazu’ i pravi slijedeće tornjeve.

Početkom ove godine, sasvim ‘slučajno’, SaljA je kupio i jedan hotel u centru Ljubljane u Sloveniji. Slovenci vazda muljaju po BiH i sa ‘našima’ a mi ganjamo jedino Dodika. Slučajnost prati odvažne i hrabre patriote. A dok je živog Fincija, niko ne može Sarajevu prigovoriti da ne voli Izraelce. Odnosno ‘Židove’, ‘Ćifute’ ili još bolje ‘cioniste’.

Kako ih odmilja zovu.

photo : Saljo Mrkulić kao Valter iznad svog carstva u Sarajevu, arhiv