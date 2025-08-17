KAKO SU DUET MIRELA & DENIS BEĆIROVIĆ UKRALI MEDIJSKU PAŽNJU : ‘Zemljotres 2025’ u Bužimu uzrokovao jedan od naibu-reisa Zukan Helez, drugi-Denis Bećirović se svađao sa Aleksandrom Vučićem i previše dovio pa izjavio bogohulnu misao koja se ne sviđa šefu Reisu : “mi nikom ne klečimo”, mi to radimo – ‘odstojećki’. ‘Zemljotres se osjetio samo do Cazina, u Sarajevu niko čuo za njega, crveni tepih sve amortizovao…

* Za ovogodišnje augustovsko tektonsko podrhtavanje državotvornog suverenog i neosvojivog tla BiH, najodgovorniji je Zukan Helez, naibu-Reis, drugi zamjenik Reisa Kavazovića, ‘potres’ se osjetio širom Krajine a epicentar je bio u Bužimu. Nešto slično kao kad je onomad davno ‘Ajvaz Dedo’ naš dobri stari turski komunalac iz bajke uradio u Pruscu pa se grad zatresao a voda probila i stigla do ljudi, tako je slično odradio u Bužimu Zukan Helez. Koji se u slobodno vrijeme kad ne klanja i ne dovi, bavi i ministarstvom bošnjačke komponente ‘zajedničkih oružanih snaga’ BiH. Naime, ‘Ajvaz Dedo’ je učeći dove iz Svete Knjige četrdeset dana dovio i klanjao te je tako pukla stijena a voda nagrnula u presušeni Prusac i okolinu, što je o iskoristio da drvenim koritom vodu usmjeri đe treba i spasi raju. Od tada, pa ima od toga ihahah, pet ili šest stoljeća, molitvom se u BiH sve doziva, čak i kiša. Doziva se i ‘Ajvaz Dedo’.

* Zukan je još bio suptilniji. On se od Bajrama spremao, klanjao i dovio kao ‘Ajvaz Dedo’, te spremao za Bužima, a onda se vruće tlo Bužima zatreslo jučer do poprilično velike skale Rihter-a. Organizovao taktičko-vjersku obuku ‘Zemljotres 2025’, združenu vježbaonicu svoje vojske i civila ovog grada pa je sve grmilo i treslo se. Naibu Reis Zukan je pohvalio načelnika Nanića a time i SDA, koji je baš zbog vode nedavno po drugi put dobio donaciju za vodovod, međutim ništa bez Zukana. Sa njim dolazi božja milost i voda. Ovaj ‘zemljotres’ osim što je isprepadao sve ‘din-dušmane’ BiH uokolo, poprijeko, uzduž i prekostrane, sve širom Zemljine kugle a posebno Srbe i Hrvate, pokazao je kaže naš naibu Reis ‘da je Bužim primjer ostalim opštinama u dogovoranju zajedničkih izazova. I odbrani države, a svi zamo kakvi su ovi izazovi za BiH. Stalno nas neko izaziva.

Jeste ovaj ‘zemljotres’ je bacio u zapećak i bužimske ‘gazije’ i sve ostale žrtve i ‘šehide’ pa čak i samog generala Izeta Nanića koji je poginuo na sumnjiv način, zadnji dan rata. Tajnu njegove smrti krije optuženi ratni zločinac general Dudaković, ali niko ga to ne pita pa zato tajna nije još javna. Zukan se po završetku vježbe sjetio malo i njega, heroja Nanića, pa je dovio i polagao vijence i nešto malo ‘vazio’ o viteškim borbama, sinovima i kćerima Bosne te mlatarajući rukama prijetio. ‘Sad poslije ove vježbe smo najspremniji’, ne može nam niko ništa, posebno Vučić koji napada i ratuje po BiH već godinama ali je na Helezu ‘polomio zube’.

* Odlična priprema Zukana za još jedan državnički performans, za otvor njegove džamije na Kupresu krajem ovog mjeseca. Tek će tamo da se ‘trese’, ‘epicentar’ se seli prema Herceg-Bosni, a u ovoj džamiji naš ministar puni baterije često i jedan je od glavnih donatora državnim parama za ovu bogomolju blizu njegovog rodnog mjesta. Ma jest’ da je ona već jednom bila otvorena ali to je bilo ‘radno’, sad se planira ‘svečani otvor’, ono sa autobusima i ostalim javnim prijevozom kad nas ima ihahaha. Da ima raje bar jedan dana dok zuje kamere i dok Zukan zuji također. Džamija nikad dosta, prije par dana otvorena je još jedna u Bos. Krupi, u Jezerskom, pa još jedna u selu Oplećani u Tomislavgradu, nekadašnjem Duvnu. Opleti, ožeži, da se neprijatelj naježi, kažu na ovim otvorima ‘tamo gdje je džamija, tu ima Bošnjaka a onda to znači tu ima i Bosne. Sa onim sumnjivim ‘čiste’ Bosne. Znači, nisu to samo rakete-svjetionici, to su svijetleće granice države i njenog teritorija. Uzgred, a koliko ono Tomislavgrad ima stanovnika? Po zadnjem popisu 2013 – malo više od 5,000 a a selo Oplećina ravnih 465 stanovnika. Koliko je tu Bošnjaka ili nedajBože muslimana, teško je dokučiti.

* Kako god, ‘zemljoters u Bužimu’ je najviše dodirnuo Denisa Bećirovića, prvog naibu- Reisa Kavazovića, Zukan je za sada drugi a Irfan Čengić treći. Sve SDPovci Bog te ‘malov’o. On je ove godine platio dešavanja u Bužimu skupa sa Komšićem iz kase države, red je bio i da se tamo nacrta. Sve sa Alijom Kožljakom stručnjakom za bh NATO i pomoćnikom naibu-reisa Bećirovića, čovjek čiji dlanovi izgoriše od molitvi odkaad je uz Bećir-agu. Uzput je dovio malo u Cazinu sa načelnikom Ogreševićem, nije trebao previše trenirati, čitavo ljeto je vježbao, a onda kao i Zukan pravo u ‘epicentar’. Ja miline kad ‘naš predsjednik’ i zamjenik Reisa progovori. Orilo se do Lubarde i Krupe pa preko rijeke sve do Zagreba i šire do Beograda autoputem i njegovog ‘fejsbuka’. Grmio je. Jeste kao i Zukan i on zaboravio umalo zašto je došao, i ‘šehide’ i ‘gazije’ i generala Nanića kao i ostale silne žrtve zadnjeg bh rata po čemu ova opština nažalost prednjači. Pa opalio o Rezoluciji o Srebrenici i genocidu, pa kako je on sve to inicirao i proveo što je naljutilo Vučića, pa poslao poruku ničim izazvan osim Rezolucijom ‘Aci Srbine’ kao i Zukan da sa njima i sa Bužimom nema šale niti sa državom za koju on gine. Promašio temu rumeni naibu-reis. I, iskreno, koliko je imao godina ovaj SDPov zelenko kad je rat počeo, kad je ovakav ratnik i branilac?Da li to iko zna ili da li je koga briga? Možda 18 ali se borio na drugačiji način. Učenjem o islamu, pismima, putovanjima, uz državnu sisu. E, tu sisu je nahvalio samo tako. I ‘naodbranio’ kao da po Bužimu frcaju granate. Sad smo pored onog njegovog -‘nepokorena’ i junačka država BiH’, došli do saznanja da je rat bio ni zakurac, i da Alija nije stvorio državu već je nastala ‘certifikatom UNa’ 1992 o priznanju. Ma čak ni Otomanska imperija a da ne kažem partizani nisu ništa učinili naspram potvrde UNa da BiH postoji ‘ponosito kano klisurina’ na svakom pedlju Bužima. I još učen i načitan dodao kako je bh državnost ‘milenijumska’. Pa vi neprijatelji, ti Aco genocidni sad računaj sa kim ulaziš u izgubljeni rat. Sa ‘certificiranom’ državom, ej !

* Da, tačno tako. Zukan i Denis su, kako se ono reče, aha, ‘ukrali pažnju medija’ a to im je i bio glavni cilj. Ne mogu oni minuta bez slike uz Reisa, džamije i ‘šehitluka’. I bez Vučića, znaju da će se on javiti pa će slika biti još. August u Bužimu je prvenstvena prilika za to. Tako je Denis ukrao pažnju na zelenom tepihu u Bužimu i Cazinu a njegova hanuma Mirela šetnjom po crvenoj komunisičkoj ‘ponjavi’ u Sarajevu. Srećom, ‘SarajevoFest’ se nije ove godine desio uz Ramazan ili sredinom jula pa nije bilo potrebe da ga Konaković odlaže, da odlaže i svoju šetnju. Sarajevo blješti a u Bužimu trese, u Sarajevu niko ništa ne čuje. Pažnju su ukrali i glumac i ‘lord’ Hadžifahizbegović sa majicom ljiljana u motivima bosanskog ‘kilima’, ali isto tako i Sejo Brajlović najbolji kobasičar i ćevabdžija Sarajeva, pa šta znam, naš ‘umjetnik’ Deen Fuad Backović sa svojim ‘partnerom’ iz Amerike, a bilo je nešto i malo i filmadžija pored elite Sarajeva, Konakovića, Čengića i njihovih hanuma. Niko nije dokučio kakve veze ima Sejo Brajlović sa filmom i kulturom umjetnosti, njegov zlatni lanac, fruzura mahale i njegove kobasice i ćevapi su bili jači od toga. Mene što se smatra, najviše pažnje je privukla haljina Benjamine Karić, ogledni primjerak ‘serdžaze’ i sličnih cvijetnih dezena koji se odlično uklapa u njen prepoznatljivi osmijeh. Sto posto, haljina je bolja od svake koju fura Božo Vrećo.

Dok su pozvani i probrani gosti primali ‘zlatno srce Sarajeva’ i dok je blještilo u toj ulici ispred kina, malo dalje su se sarajevski ‘žestoki momci’ ‘lemezali’, puckalo se i kralo po benzinskim pumpama, pljačkalo. ‘Sarajevo je bilo centar svijeta’. Ma čak se i ‘Švabo Šmit’ ugurao među raju sa suprugom, sve je odisalo mirisom Sejinih kobacisa i somuna. A niđe filmadžija i glumaca zbog kojih se ova veselica i održava. Sarajevo je bilo centar a Bužim epicentar, koji se tu nije uopšte osjetio. Sreća po Sarajevo.

* Kažu da je Reis Kavazović bio prezadovoljan Zukanovim izlaganjem i ponašanjem, malkice mu je zamjerio na narcisoidnosti sa kojom je pokrio kao ‘ponjavom’ istorijski August u Bužimu, ali ko je ministar taj i griješi, kaže poslovica i logično je. Isto je zamjerio i svom prvom zamjeniku Bećiroviću, imao je i dodatne razloge. Đe ćeš bolan reći da ‘mi nikom ne klečimo’ kad se zna da klečimo gdje god i kome god stignemo a najviše Onom Gore. Blagi ukor i zeleni karton rumenom za bogohuljenje. Slijedeće godine u Bužim ide ponovo Željko Komšić, treći ‘naibu-reis’.

P.S. Zukan Helez, Bećirović, Bužim, Vučić i ostala lica i događaji u ovoj priči, sasvim slučajno su – namjerni.

učimo bosanski da zavolimo maternji :

– naibu-reis, zamjenik Reisa

– vaziti, pričati, može i trabunjati

– ponjava, prostirka, pokrivač

– serdžaza, tkana prostirka

– din-dušmanin, neprijatelj i to teški

– ‘šehidi’, najbolje rangirani borci ArBiH poginuli na Allahovom putu

– ‘gazije’, nešto manje rangirani borci od ‘šehida’

– šehitluci, groblja ‘šehida’

photo, screen shot : Zukan Helez na vježbi ‘Zemljotres 2025 Bužim, Denis Bećirović u državničkoj akciji u Bužimu i Cazinu, arhiv