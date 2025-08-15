NIKAD ‘ČIPOVANJA’ I KONTROLE NIJE VIŠKA : Da bi ušao na neki ‘sajt’ i pročitao željeno štivo, dočeka te prvo kontrola ‘potvrdi da li si ili nisi robot ili ljudsko biće’, a ne kažu ‘hoćemo da te dodatno prokontrolišemo’…

Nisam siguram, možda toga ima, ali ja ne znam, da životinje i roboti koriste kompjuter, mislim, prave pravcate životinje (iako na internetu ima svakakvih ljudskih bića koja su uvreda i za životinje) ili neka ‘nehumana bića’. Međutim, često me potrefi da moram potvrditi ovu nebulozu, ako hoću da uđen na neki ‘sajt’, web stranicu ili portal, dok mi ‘Google’ ne dadne potvrdu da sam ‘human’. Ono famozno ‘potvrdi da li si ljudsko biće’ (verify you are human) ili ‘potvrdi da nisi robot’ (verify yu are not a robot ), pa da nastaviš dalje. Nema ući u svjet interneta i online informacija ako ne klikneš da nisi robot ili kakvo vanzemaljsko i još nehumano biće. Jer nema druge opcije, a ja bih recimo, čisto iz radoznalosti volio da mogu odgovoriti da nisam ‘ljudsko biće’ ili da sam pravi, pravcati robot, da vidim šta će se onda desiti.

‘Ajde za robote i nekako mogu to da ‘svarim’ jer Svijet je duboko zašao u robotiku i vještačku inteligenciju gdje roboti rade i mnogo složenije stvari od tipkanja na kompjuteru mada mi i to ‘tukne’ na nešto sasvim drugo, ali ovo sa potvrdom da si ‘ljudsko biće’ je baš onako, da kažem najblaže drsko i vrijeđa prirodnu inteligenciju. Koje kao služi mojoj ili tvojoj sigurnosti. Posebno iz razloga više jer ovim ‘čekanjem par sekundi’ ili duže dok gospoda na ‘Google’ ne utvrdi da li si ljudsko biće, robot ili biljka ili kakva nehumana životinja, te da li si mašina ili samo znatiželjnik ili profesionalno hoćeš da nešto pročitaš, oni zapravo pokupe najosnovnije podatke i o tebi i o kompjuteru i mjestu registracije. Tite mi, kao da si lopov i kradeš i tajno ulaziš u nečije dvorište, jer taj ulazak si već platio, drugačije ne bi mogao doći ni do ovog osmislenog kviza. Dok, recimo, kad registriraš kompjuter ili web stranicu ili drugu socijalnu mrežu uzmu ti sve moguće podatke ne pitajući koje si vrste.

Podataka nikad dosta, otuda dolazi i ova ozbiljna zajebancija, pa poslije stalno dobivaš poruke, reklame, a nije isključeno da ti se podaci prodaju advokatskim uredima, trgovcima nekretnina i službama bezbjednosti, svakom ko dobro plati. Počesto ovo služi i da ti se pošalje kakav ‘spam’ ili virus a onda moraš kupiti novi ‘sistem zaštite’ ili novi ‘Windows’ program da Bill Gates ili vlasnik ‘Google’ i njima slični vlasnici neba i naših života imaju šta troškariti. Uvijek im malo.

Zvuči kao teorija zavjere ali nije i ne mislim ovako radi toga jer želim da se anonimo i nelegalno uvučem na neki od ‘sajtova’ (zaboga, svako ko ima kompjuter ili web stranicu ili email, već je dajući podatke potrvdio da nije fikus ili hrizantema ili neka druga zvijerka pa čak i da nije robot i mora biti pretplatnik za interent), zašto jednostavno ne kažu : daj nam svoje podatke, da ih dopunimo.

Čista uvreda prirodnoj inteligenciji makar dolazila ciljano od one vještačke. I što je još tužnije : od toga ne možeš pobjeći, ‘klikni’ i daj ulaz u tvoj privatni svijet.

photo ilustracija : da li si robot ili ljudsko biće, arhiv