‘AMERIKANAC’ U SAFFU SANIN MUSE – Uz dolazeću godišnjicu otvora džamije ‘West Bosnian Islamic Center of Utica’, kolokvijalno zvane ‘Bajrina džamija’ u gradu Utica NY podsjećamo : utički načelnik Mike Galime sjedio u društvu radikalnog muftije iz Bihaća Kudića čiji hodža (Štulanović) je bio optužen za širenje mržnje i uvrede na vjerskoj osnovi, na drugom po redu otvoru četvrte bh džamije ovog grada

* Sanin Musa, osvjedočeni vehabija ili kako voli reći selefija, dočekao je svojih pet minuta slave, svi pišu o njemu. Sa njim se bavi i SIPA i Široki Brijeg i mediji, a Musa slavodobitno ‘fejsbuči’. ‘Uhapšen sam, nedaju mi za Široki Brijeg’, ‘pušten sam hvala Allahu’. Ispred džamije u Jablanici odakle je Musa najavio krstaški muslimanski pohod sa 1,000 muslimana na Široki Brijeg u znak protesta što su u ovom gradu jednu Arapkinju udaljili jer je klanjala na trgu grada, okupilo se manje od deset Musinih ‘kratkonogih’ i bradatih ‘boraca za islam i braću’, među njima je najgrlatiji jedan ‘Amerikanac’. Kojem se ne zna ni ime ni prezime, jer ga niko to ni ne pita. Balavi o ‘ubijanju i klanju djece u Gazi od strane kršćana’ kao da su tamo u Palestini sve same širokobriješke ‘ustaše i kršćani’ kako ovaj ‘demokrata’ iz Amerike ‘vazi’. Skup je naravno otkazan, Musa koji je sve izrežirao i znao – ‘dobio ukor’ od policije (nemoj više, neću Allaha mi) ali ono što je zamislio, odradio je. Sad će mo pored Mostara, Neuma i Stoca imati šta pričati i tamburati i o Širokom Brijegu, Hrvati i Čović su poslije Dodika slijedeća lektira. Za to postoje vehbije kojih po IZBIH ‘nema’, koje je Reis ‘ukinuo fetvom’, to je uostalom i glavni zadatak Muse koji, da stvar bude slađa, još i djecu uči, profesor je.

* ‘Amerikanac’ ne zna šta se dešava u Stocu ili bilo gdje ali kao svaki vehabijski vojnik zna da se treba na poziv odazvati. No, ni novinari nisu ništa bolji od njega. Pitaju ‘zašto nisi išao klanjati kolektivno u Stolac’, pa bi sve bilo potaman, Široki Brijeg za sada nije ‘proritet’, sačekaj malo, doći će na red. Islamska zajednica načelno tumači da klanjanje na javnom mjestu nije zabranjeno ali nije svojstveno bh muslimanima i ne preporučuje se. Naravno, i ne sankcioniše se, međutim nema oštre osude niti privođenja ovog ‘Amerikanca’ ni njegove male skupine koji su putem face book stranica propagirali nošenje zastava, uniformi i oružja’ a Musa kao ‘branio’. Slično kao u svakoj ‘performansi’ Nihada Aličkovića, Musinog suradnika i ‘brata’. Naročito se iz vrha IZBiH ne osuđuje Musa. Tip je njihov ‘daia’ i predavač po silnim džematima BiH i dijaspore, nisu to mogli prevaliti preko usta. Osim toga, ovo kolektivno klanjanje na javnom mjestu je normalna pojava u BiH. Čak i radnici Komunalnog po parkovima Sarajeva to čine ‘u vrijeme pauze’, a mediji prenose kao ‘sliku dana’. Iako je na stotine džamija okolo njih. Što bi Široki Brijeg bio izutetak.

* No, mene više zanima ‘Amerikanac’ zato što je vehabizam Reisa i bivšeg i sadašnjeg poznata i postojeća pojava i u Americi i američkim džematima. Koja se polako ali sigurno islamizira i vjerovali ili ne čak i uz pomoća Amerike. To se vidi ne samo brojem bespotrebnih džamija koje niču kao i u BiH jer pare daje narod, Arapi, Rijaset, bogati biznisi Turaka i Arapa a Boga mi, Tite mi i Amerika. Skoro svaki grad ovdje u dijaspori ima po nekoliko džamija a zadnjih godina su u modi ‘islamski centri’ da manje zvuči kao džamija, i mahom se kupuju stare i napuštene crkve i prekrštavaju u džamije. U sklopu tih objekata osnivaju se ‘islamske škole’ po imenima tuskih i arapskih ‘velikana’, ‘Amerikanac’ iz jata Sanina Muse je ogledni primjerak džemata Amerike. Kratke pantalone i kratka pamet ali brada i tekbiri sve popravljaju.

Pored bh džamija, izgled gradova u Americi poprima drugačiju sliku i zato jer osim Bošnjaka džamije grade i muslimani iz drugih arapskih ili azijskih država i Turske, svako hoće ‘svoju’ a vlast velikodušna i maloumna. Posebno lokalna, koja u bitkama za mjesto načelnika daje džematima i lovu i druge pogodnosti samo da glasaju za njih, muslimani to koriste. Uvlače uh i stranku i u organe vlasti. U vrijeme izbora ne samo načelnici već i senatori i budući guverneri kruže po džematima, svaki glas se računa. Tako pored opštinskih ‘grant’ sredstava, džamijama daju pare i viši i veći državni organi. Primjera radi, džemat u crkvi konvertovanoj u džamiji u gradu Utica (Bosnian Islamic Association of Utica NY) prošle godine je dobio grant od preko 100.000 dolara za prozore i vrata, kamere i slične potrepštine, iako ovaj džemat ima lovu. Čim je godinama slao po 500 dolara porodici Abu Hamze, osumnjičenog za prijetnju sigurnosti državi BiH dok je bio u emigracionom zatvoru. U Americi se nisu raspitali o tome dok su davali ili daju pare, niko se ne pita ni sada u kojem džematu Amerike je ovaj ‘Amerikanac’ što je osvanuo u Jablanici i balavi o klanju i ubijanju od strane kršćana, dok lagodno živi u kršćanskoj zemlji. Nije ni pomislio otići u neku od ‘bratskih’. Što znači, po zadatku je ovdje. Kakav je on, takvih je najmanje 80 posto ostalih džematlija Amerike, govorim više za grad Utica. Javno hvali Ameriku, tajno radi joj iza leđa. I uvodi šerijat, korak po korak. U školama, u bolnicama, ishrani, u odijevanju i obrazovanjuju. Amerikanci daju pored slobode vjere još i lovu i ne vide ovu tešku zloupotrebu vjere i demokratije ili to koriste za svoj politčki cilj, pa nek’ košta koliko košta, a košta će. Samo u državi New York je preko 230 islamskih objekata, a koliko je saveznih država.

* Podsjećamo, slični ovom ‘Amerikancu’ iz džemata Amerike su bili u redovima ISILa/ISISa mnoge džematlije, išle ratovati u Siriju i Irak, ili slali novac, oružje i uniforme. U šta su bile uključene i žene. Kao što je bio ‘slučaj’ onog ‘zlatnog ljiljana’ u džematu St.Louis ili još bolji je primjer onaj ahhab Ramo Pazara, šofer koji je zginuo u Siriji a bio je fini džematlija grada Utica NY. Ili onaj Rošić, neda mi se nabrajati. Takvih i sličnih njima ima još po sudovima Amerike i ne radi se ovdje o islamofobiji već o faktima. I ‘sljepoći’ američkih vlasti. U kojoj uživa i načelnik Utica NY Mike Galime koji se kao i njegovi prethodnici često ‘šulja’ i smuca po džematima.

* Uskoro će godišnjica otvora četvrte po redu bh džamije u ovom gradu izbjeglica Utica NY, gradu koji se sav pretvorio u halal ruglo i liči na prosječno mjesto Bliskog Istoka kakvih mjesta ima širom Amerike. Kako to izgleda u stvarnosti pokazuju nam vijest iz grada Hamtramck država Michigan, gdje su sve muslimani čak i načelnik, pa onda stižu i šerijatska pravila. Utica NY sve više liči na taj grad. Bezbroj je halal trgovina, mesnica, džamija ohoho, žene šetaju zamotane ali ne pod hidžabom već ispod zara, djeca zamotana, bh trgovine jasno označavaju ‘halal hranu’ da se ne ‘ogriješi’. Prizor kao i u BiH. ‘West Bosnian Islamic Center’, kolokvijalno zvani ‘Bajrina džamija, jer je privatna bogomolja bivšeg bekrije i lole a kasnije uzoritog hadžije, po drugi put (tako to rade muslimani jer ima se para a hoće se učiniti što više vidljivim) je otvorena svečano septembra prošle godine, prvi put je to bilo ‘radno’ prije. Klasični islamski dernek prepisan iz BiH je po drugi put ‘ozvaničio’ ovu četvrtu po redu bh džamiju u krugu od 2 km, a otvoru je kao poseban gost prisustvovao i načelnik Mike Galime. Slika načelnika koji sjedi u društvu muftija i hodža i hadžija, obišla je javnost a načelnik ucrtan kao ‘prijatelj muslimana’, iako je Republikanac koje inače ne mogu smisliti. Međutim daje im šakom i kapom pa se vrijedi javno potruditi. Među silnim ahmedijama pored Reisa Amerike i šefa predstavništva IZBIH (o, da, oni kao prava država imaju i svoje predstavništvo u Washington DCu) Mr. Galime je izgledao nestvarno. Zato jer je tu došlo i ‘gostiju’ pa je kafendisao između ostalih i sa muftijom Bihaća Kudićem, čiji hodža Štulanović je poznati radikalni jastreb i mrzitelj nemuslimana zbog čega su ga sudski i gonili i sudili, što slici daje posebnu draž. Načelnik među bivšim ratnicima zadnjeg bh rata i islamistima naslijedio je ‘praksu’ svojih prethodnika. U zadnju godinu dana samo se slika sa nelegalnom Hankom Grabovicom i njenim džamijskim udruženjem ‘BACA’ SDA krilom u dijaspori, koje je uz gradnju replike ‘Sebilja’ u ovom gradu opljačkalo donacije. Kako ga ne viđamo nikako ili slabo sa drugim konfesijama, te kako se treba boriti za slijedeći mandat, ovaj navodno ‘načelnik svih građana’ svrstao se u red načelnika džematlija i pokazao da je, namjerno ili iz neznanja totalna neznalica. Nije problem što podržava slobodu vjere ali bi morao znati s kim sjedi i koga predstavlja. Među onima sa kojima je sjedio i slavio, te žderao domaća bh jela, ima dosta onih koji i po izgledu i po shvatanjima liče na onog ‘Amerikanca’ iz Jablanice. Čisto sumnjam da mu to nešto znači ali mora se reći : debelo griješi. Trebao je staviti ahmediju na glavu, ovako izgleda kao ‘uljez na slici’.

Iako ga razumijem. Treba mandat obnoviti a preko 7,000 je Bošnjaka i malo ili ništa Bosanaca u ovom gradu. Računajući i ‘Amerikance’.

P.S. Klanjanje na javnom mjestu bilo pojedinačno ili kolektivno, ‘naša je tradicija’. Isto kao onaj ‘Amerikanac’ iz Jablanice javno voli klanjati sadašnji vlasnik džamije hadžija Bajro Smajić, uslikan je onomad pored auto-puta kako dovi u svom ‘truck’ kamionetu na putu iz Syracuse do grada Utica NY. Slika je obišla svijet zato smo o tome saznali, poslije je Bajro sebi napravio džamiju i više ne klanja javno po cesti. Džamiju je nazvao ‘autonomaškom’ da bi je kasnije ‘prekrstio’ jer je dobio ‘ferman’-saglasnost Reisa i uklopio se. I Bajro je, dakle, ‘Amerikanac’ samo nije u Jablanici.

P.S. II Pored Metodističke crkve koja je data Bošnjacima i konvertovaan u džamiju u gradu Utica NY, tadašnji načelnik David Roefaro je poklonio džematlijama i dio gradskog opštinskog parka, o kojoj ‘aferi’ su pisali i lokalni američki mediji, čime je ova kršćanska bogomolja sa parkom sada načisto kao džamija opkolila zgradu Opštine, i tu se izvode uz sve bh praznike performanse kojima obavezno prisustvuje i načelnik.

photo : načelnik grada Utica NY Mike Galime, treći s desna na slici, u sredini je bihaćki muftija Kudić, otvor džamije hadžije Bajre Smajića septembar 2024, arhiv