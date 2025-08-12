Utica NY, SDA bilten udruge ‘BACA’ i projekta ‘SEBIJI’ : Muljanje sa informacijama i lovom, jezične vratolomije učiteljice i desetara iz Bijeljine : kako je Krajiškinja Ševala umalo postala ‘krajnica’ a krajiška ‘masnica’ – ‘maslenica’ i gdje je nestalo specijalno drvo iz Sarajeva na putu do Amerike?

– Hanka Grabovica, nelegalna predsjednica džamijsko-političke udruge ‘BACA’ Utica NY baš nema sreće, a toliko nju raja ‘endorse’, hoću reći voli i podržava da to nije normalno. Druga po redu ‘MORA’ – muslimanska omladinska radna akcija ovog, u aferi pljačke donacija udruženja u gradnji replike sarajevskog ‘Sebilja’ (kojeg je Hankin fotograf Nedim Mujić koji joj one(u)ređuje ‘fejsbuk’, prekrstio – neće jezik neg’ pravo, u ‘PROJECT SEBIJI’) kojom su se tražili volonteri da pomognu na radovima ove Otomanske hair česme, male džamije u našem gradu, nije baš završila slavno. Od najmanje 7,000 Bošnjaka i nešto malkice Bosanaca, odazvalo se (5) pet ‘construction’ majstora građevinaca i jedan internacionalni posmatrač, ‘brat’ iz džemata sa simboličnim natpisom ‘kauboj’ na majici. No, i to je dovoljno da se piše i slika kako sa ovim spomenikom našim agresorima u dalekoj istoriji ‘ulazimo u novu budućnost’ i kako je akcija ‘uspješno završena’.

Možda je to zbog fulanja sa datumom akcije o čemu smo pisali ili zbog prevelike ljubavi prema učiteljici u privatnoj školi turskog disidenta u našem gradu, ili ljudi neće da rade za džabe jer postoje pare u finansijskoj kontstrukciji za glavne ‘donatore i sponzore’, ko će znati, ali obraz je osvjetlala izvjesna Ševala. Džematlijka domaćica uvijek donatorica i uz džamiju i Hanku, tako i ovdje. Osim što će joj ime biti na jednom od basamaka ovog ‘monumenta’ jer je to platila sa 1,000 dolara, gdje ćemo se okupljati, kafendisati, uzimati ‘avdest’ pa i klanjati i piti vodu iz pipe, kako je učiteljica obećala, ova domaćica se sama javila da donese ručak. Može, rekla Hanka, jedan volonter tražio da ‘ne bude ljuto i papreno’ i bi ručak naručen online. Bogat, krajiški. Međutim u slatkom opisu i učiteljskom neznanju bosanskog jezika Hanka ovu ženu prekrsti’ pa je nazva ‘Krajišnicom’, kao onomad kad je parlamentarku u državi New York (Marianne Buttenschon) nazvala ‘skupščinicom’. I još gore po Krajišnike, hvaleći ih, najpoznatije njihovo jelo pored ‘kljukuše’-‘masnicu’, nazvala je ‘maslenicom’. Što za Krajiškinju nije nikako kompliment.

Ko radi taj i griješ, ko je nepismen ni diploma mu ne pomaže, tako je vazda bilo. Ništa bolji od učiteljice ‘ahbaba’ Gulena nije ni desetar iz Bijeljine, por… pardon, photograph Nedim Mujić koji sve ovo kao ‘domain master’ obrađuje i plasira. No, osim logične greške uređivačke politike, ima ciljanih grešaka kod Hanke koliko hoćeš, evo dvije najnovije. Prvo, objavila je da se uvozi ‘specijalno drvo iz BiH’ iz Sarajeva, sve regulisano i plaćeno, poslije nas je obradovala donacijom drveta iz lokalnih trgovina, ‘plajvud’ i ‘tu baj for’, dok jučer traži opet donacije za ‘drvo i beton’. Gde je nestalo specijalno bosansko drvo, Bog te pita, a vidjeli smo u njenim ranijim objavama kako je za građevinske materijale namijenjeno na desetine i desetine hiljada dolara u ‘nacrtu’ finansija ove ‘hlopave’ šefice. Tim prije i poslije jer je samo par dana ranije objavila da ne prima donacije poslije 15. Augusta 2025. godine.

Mulja Hanka i sa jezikom i sa lovom i kažem vam, ponoviću opet. Hanka ima pare, ovo ‘dramčenje sadake’ je za ‘trošu’. Pare su ‘usječene’, glavni otvordžija će biti utički najpoznatiji džematlija, načelnik Mike Galime.

A Ševala sa početka naše priče? Još je dobro i prošla. Mogla ju je Hanka nazvati i ‘krajnicom’, šta fali. Naš bosanski jezik iz mejtefa je pravo bogatstvo.

photo : volonteri na ‘Projectu SEBIJI’ Utica NY, u bijeloj majici džematlija i ‘brat’ kao posmatrač, face book ‘BACA’, arhiv