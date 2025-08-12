HLADIVODE, PRELIVODE I MUTIVODE : Aleksandar Vučić : ‘za jednog Srbina 100 muslimana’, vehabija predsjednik stranke i bh profesor Sanin Musa – za jednog Arapina u Širokom Brijegu -1000 Hrvata! Ako treba, a treba, i muslimana!

* Ne treba Sarajevo svaki dan kukati i lelekati kako je sve manje Arapa u Sarajevu, njih u ovom ‘očišćenom’ gradu ima više nego Srba ili Hrvata. Samo ih treba potražiti. Zna se, piše se o tome već decenijama kako uzimaju zgrade i bh grunt uz saglasnost i dozvole vlasti, svaki dan nikne uz Sarajevo ili okolici neki ‘novi resort’ milozvučnog imena, hotel ili ‘naselje’. Tako i po drugim gradoviama BiH, stižu ‘investicije’. Još je nekadašnji ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić zvanično izjavio kako u BiH ‘posluje najmanje 400 arapskih firmi koje uz pomoć domicilnih firmi ili posrednika kupuju i grade po BiH’. Jer fizička lica stranci ne mogu kupovati bh nekretnine. To što ih se manje vidi ovog ljeta na Baščaršiji iako su mnogi oslobođeni viza, problem je viznog ‘kuršlusa’ vanjskih poslova i bh amabasada nesposobnog Dine Konakovića i nije nikakav razlog za plakanje. Ima ih opet dovoljno i previše. Od Bakira Izetbegovića i jarana Al-Shiddia do današnjih dana sve dobre ‘lokacije’ su zauzeli Arapi, čak i vrelo Bosne, i dok glavni grad nariče za njima a proklinju Dodika jer im uzima državnu imovinu, Arapi grade kao na svom ‘topraku’.. Gdje hoće i kad hoće.

*Najnovija ‘investicija’ brata Asem Abdulwahab Aless-a iz Rijada, Saudi Arabia, na nekretninama njegove firme ‘Bosnia Spring’ u naselju Hladivode opštine ‘Star Grad’, njegovo ‘rezidencijalno naselje’ uskoro počinje da se gradi. Načelnik i uzoriti SDP džematlija sa falš diplomom iz Banja Luke Irfan Čengić se ne osvrće na zakonsku normu da strani državljani ne mogu biti vlasnici bh nekretnina, ‘brat’ je dobio dozvolu za gradnju naselja u državnom parku, u zoni ‘zaštitnog zelenila’ koji je u sastavu parka-šume Sedrenik. I još budalasto objašnjavaju kako je za razliku od ranije, njemu u rješenju naređeno da nema visokih ograda i da park mora biti dostupan svakom i mi treba da mu vjerujemo. Naravno, kad su upitanju Hladivode onda se i ovakve prelivode tipa Čengića mogu ‘svariti’ jer je to generalna praksa Sarajeva i načelno BiH i nije uopšte iznenađenje da se Arapinu izda dozvola da gradi naselje u parku. Koje će mu, ako stavi ogradu srušiti, kad bude gotovo, šta li? ‘Grohotom se smijem’.

*Nisu jedino Čengić mladomusliman i vlast Sarajeva toliko opčinjena ‘braćom’, o njima brine i IZBiH paralena bh vlast, njihovi ‘predavači’ i profesori te silne vehabije na službi u ‘zaštiti države i vjere’ po mjeri vlasti. Takav je Sanin Musa, profesor u Sarajevu, inače nekadašnji hodža iz Beča, bivši muftija iz Srbije, koji je stekao zvanje na ‘internacionalnom univerzitetu’ u Novom Pazaru, koji svoje doktorske nauke Sandžaka promoviše po Sarajevu. Ima čak i političku stranku ‘Vjera. Narod. Država’, piše knjige i jedan je od glavnih uličnih vehabijskih razbojnika i bundžija ali u funkciji ‘čuvara države’. Skupa sa kolegom vehabijom Nihadom Aličkovićem često je po džematima gdje naukuje omladinu a u Sarajevu sa megafonom juriša protiv ‘pedera’, Srba, Hrvata i OHRa. Izlišno je pitati ko mu je dozvolio registraciju stranke kad se zna ko, izlišno je pitati i kome najviše služi kad se zna, ali da je njegova ljubav neizmjerna prema Arapima i braći sa Istoka, pored Palestine i šetnji po Sarajevu svaki dan Musa je dokazao ovih dana vjerskim marketinškim trikom koji ga je vratio u novine. ‘Zgrožen’ slikom jedne Arapkinje koja je u Širokom Brijegu ‘klanjala’ na ulici u centru grada pa je ‘otjerali’, najavio je za prekosutra ‘kolektivno klanjanje u Širokom Bijegu’ tako što će dovesti 1,000 muslimana, polazak ispred džamije autobusima je u Jablanici.

* Elem, nema od toga ništa, osim bh prepoznatljive slike. Sadašnja politika diktira malo više rajcanja ‘ugroženosti’ sa Hercegovinom i Hrvatima, a gdje god treba emocija, države i vjere, tu je Musa sa ‘braćom’ koji ‘dere’ ne jarca već vlastitu državu i vjeru. Vlasti Širokog Brijega su zabranile logično ovu provokaciju, bh mediji se malo osvrću na to a ako to i učine, odmah okrivljuju Dodika i Čovića, jer je to njihov rukopis’, nama je sve što ne valja od njih, međutim Musa je ovim ipak odradio dobar posao na štetu države. Kolektivno klanjanje dio ‘naše nove tradicije’ kao kolektivno sunećenje ili kolektivno vjenčanje ili svako drugio islamsko kolektivno novo ludil, samo da se vidi islam i koliko nas je te koliko smo (ne)moćni, te da smo u ‘žiži javnosti’ i vidljivi, ujedno sa ovim i Musa postaje vidljiv. To što će time potvrditi kuda ide ili je već zaglibila BiH a to su vjerske nacionalističke vode kao i svaka radikalna islamska država, te što će proizvesti tenzije i mržnju tamo gdje je nema, njemu i zagovaračima najviše odgovara.

U Širokom Brijegu naime, nije stoljećima bilo muslimana, zadnjim popisom 2013. zabilježeno ih je ravno (6) šest, ali Musa bi da ‘talambusa’, to je sad poželjno i naređeno prema Hercegovini. On bi tako da mu se dozvoli i u Banja Luci i svuda gje je potrebno pokazati da nas ima i kakva smo država te šta nam je glavni cilj. Od 270 džamija i islamskih objekata u Hercegovini, Musa je ipak našao da su vjernici muslimani ugroženi, jer on ako hoće može ‘klanjati na svakom pedlju domovine BiH’. Ne u džamiji, briga njega za mjesto za molitvu, da je tamo klanjala ‘setra’ umjesto na ulici ispred spomenika Franje Tuđmana, ko bi je vidio. I nju i Musu.

* Ako i nismo imali do sada problema sa Širokim Brijegom kao u Mostaru ili Rabraninam ili Stocu, sada će mo imati. Cilj je uspio, još jedan dokaz da su Hrvati u BiH ‘podstanari’, a Musa sa terenskim muslimanima iz autobusa totalno ugrožen. On hrabro i dalje poručuje. Ako njegova sestra Arapkinja ne dobije izvinjenje, eto Muse sa 1,000 muslimana da im kaže kako ‘Musa dere vjeru i Bosnu’.

Tite mi, ovo sa brojkama me podsjetilo na Aleksandra Vučića i njegovu ‘patriotsku’ izjavu od prije tri decenije kada je u zanosu naci-ludila u govoru rekao onu historijsku rečenicu ‘mi će mo za jednog ubijenog Srbina, ubiti 100 muslimana’. Sa malo modificiranom namjerom i u malo izmijenjenoj verziji. ‘Za jednog brata Arapina ili sestru Arapkinju (koja je od toliko bogomolja u Hercegovini za molitvu izabrala ulicu i trg u centru grada) žrtvovaću 1,000 Hrvata’. Ako treba, a treba, isto toliko i Muslimana.

Zato Sarajevo ‘dont cry’, ne plači. Ima ko će te oplakati. I tebe i sve Arape…

Kad već Hladivode nisu ohladile načelnika Čengića, valjda će ove suze Sanin Muse zagrijati sve prelivode i mutivode njegovog kova. Sve do Bliskog Nam Istoka.

photo : Sanin Musa vehabija i bh profesor na jednom od uličnih zadataka u Sarajevu, arhiv