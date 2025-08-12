GLAVNE PROMJENE ZAKONA IZOSTALE : Dodik požurio sa otkupom kazne i uštedio, povećane su kazne za krivična djela iz domena zaštite porodice i ubistva ženskih osoba ali i dalje ostaje famozna mogućnost zamjene kazne zatvorom do godinu dana novčanom naknadom koja je izmjenama povećana, ostali su zaštićeni i ratni zločinci

Usvojene izmjene Krivičnog zakona BiH u bh Parlamentu koje stupaju na snagu 09. augusta ove godine posebno su usmjerene na zaštitu žena i porodice, što je za pohvaliti. Uvećane su kazne za počinioce krivičnih djela iz domena ‘femicida’ i porodičnog nasilja, dodato je i novo krivično djelo ‘teško ubistvo ženske osobe’. Međutim, država, vlast i Parlament su opet namjerno izbjegli donijeti promjene u segmentima krivičnog prava iz domena ratnog zločina i zamjene zatvorske kazne odplatom. Prvo i najpotrebnije, trebala se ukinuti zakonska mogućnost odplate zatvorske kazne izrečene do godinu dana zatvora, budući da je ovaj postulat u bh praksi pravosuđa jedno od velikih narušavanja sistema i pravde. Sve takozvane ‘krupne ribe’ kriminalci političari, vehabije i povratnici sa stranih ratišta, suradnici službi bezbjednosti i ostala privilegovana kriminogena kasta korupcije, mahom se osuđuju na godinu dana zatvora a onda oni to ležerno isplate. Neki čak i sa parama koje su namlatili krivičnim djelom za koje su osuđeni. Uplate 100 KM za dan zatvora državi i odšetaju slobodni. Ovakve kazne do godinu dana zatvora su izricane čak i u predmetima ratnog zločina, što je apsurd. Umjesto da se taj institut ukine (u Srbiji i Hrvatskoj nema takve kaznene politike) ili ostavi na snazi za samo određena ‘lakša’ krivična djela u saobraćaju ili neka druga iz nehata, i dalje će svaki osuđenik moći odplatiti svoju kaznu do godinu dana, ali na drugačiji način. Umjesto 100 KMa po danu zatvora, država je odredila 150 KMa. Dakle, opet je profitirala vlast, sa ciljem da što više napuni budžet. Također, novim izmjenama Krivičnog zakona određeno je da se ‘ne može izreći novčana kazna za teška krivična djela protiv spolne slobode, ustavnog poretka i trgovine ljudima’, dok za druga i teška krivična djela, kao što je pomenuti ratni zločin, i djela iz domena korupcije, ta mogućnost još ostaje i biće je u praksi.

Milorad Dodik je sa odplatom svoje kazne zatvora od godinu dana baš onako požurio i to ne bez razloga. Da nije zahtjev podnio prije 09. augusta, morao bi državi uplatiti skoro dupli iznos, ovako je ‘dobro prošao’, šta je za njega 36.000 KMa. I što je interesantno, kod Dodika sve ide ‘ekspresnim postupkom’. Danas podnio zahtjev, za dva dana se očitovao i tužilac i Sud i uplata državi ‘legla’.

