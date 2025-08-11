Nesposobna državna bh vlast : današnji sastanak sa petorkom moćnih država – Quint isti kao i onaj od marta mjeseca, tužakanje Dodika i Putina, koprcanje u nemoći i blatu i šizofrena želja za usvajanjem ‘Plana rasta’ – treba love kao droge pod hitno

Najavljivani sastanak sa petoricom moćnih zemalja iz skupine ‘Kvinta’ sudeći po već ižvakanim i šturim izjavama ministra vanjskih poslova Dine Konakovića i parlamentarke Sabine Ćudić nije donio ničeg’ novoga. Najkraće : sa sastanka ‘Kvinte’ – iste stare ‘finte’.

Milorad Dodik i Rusija su prijetnja državi BiH ali, pazi sad ovo, poslije najmanje godinu dana političke a posebno medijske izrežirane histerije i pritisaka na sudove i tužilaštva te silne uvrede, kažu poslije sastanka ‘mi nećemo reagovati histerično na provokacije‘. Pa dodaju. ‘Razgovaralo se o političkoj situaciji u BiH i izjavama i prijetnjama ruskog ambasadora u BiH nakon pravosnažne presude Dodiku, razgovaralo se o unutrašnjim i vanjskim izazovima…’ Onda, bez ikakvih zaključaka ili izjava ‘Moćnih’, malo kritike i lagane prijetnje HDZu (‘nadamo se da će Dragan Čović stati na pravu stranu‘), ‘sa Dodikom treba mudro’ a onda naglabaju o onom što bh vlast najviše tišti. Lova, ‘usječena’ u EU fondovima koja im treba kao droga drogerašu a nema složnosti u vlasti da se taj Plan usvoji.

Niko iz petorke u skupini zemalja ‘Kvinte’ (SAD, Velika Britanija, Italija, Njemačka i Francuska) se nije oglasio, ne zna se ni ko je od njihovih predstavnika bio na ovom sastanku sazvanom zbog jedne izjave ruskog ambasadora u BiH u vezi presude Dodiku koja je protumačena kao ‘prijetnja državi’. Onda je skuhani krompir u Sarajevu zvanično prebačen na opoziciju Republike Srpske, da biraju ‘ili će skakati u ambis’ ili birati odluku prosperiteta’, tj. odbiti da učestvuju u Dodikovim pozivima da se ne izlazi na prijevremene izbore. Imamo sa sastanka samo ono što su nam hadžija Konaković i Sabina prenijeli, već poznato. Vlast je nemoćna i batrga se u blatu svoje nesposobnosti a međunarodna zajednica, ma kako vlast hiljadu puta isticala o podršci suverenitetu i nezavisnosti, što nikad i nije bilo upitno, nijema je i deklaratorna kao i na sastanku marta mjeseca ove godine. Ispostavilo se na kraju da su sa zemljama ‘Kvinte’ samo razmjenjivali informacije, i opet nakaradno i površno i nimalo državnički.

Vlast je, iako prizemljuje loptu, što znači da je takav signal dat i na sastanku, umjesto sa ‘Kvintom’ trebala razgovarati davno ako ne sa Dodikom a onda sa nekim iz njegove partner stranke, svakako sa ruskim ambasadorom, pa i sa Aleksandro Vučićem, ali zbog poznatog bošnjačkog kurčenja to je odbila, što priznaje i sam brbljivac i svađalica po internetu Konaković (‘možda bih trebao pozvati ruskog ambasador na razgovor’). Umjesto pisama američkom predsjedniku Trump-u gdje se kao i Bećirović žale i tužakaju Dodika i opanjkavaju Putina, trebali su pisati Putinu direktno ili ministru vanjskih poslova Rusije. Ako smatraju da ruski ambasador predstavlja prijetnju BiH, iako je to budalaština i vječita potreba bh vlasti da budu ugroženi, da jauču, igraju na kartu žrtve i da traže spas od nekog drugog vani a oni će raditi i ‘vezati konja gdje aga kaže’, umjesto da razgovaraju sa ostalim partnerima u vlasti, onda ga je trebalo pozvati na razgovor ili uputiti notu a Predsjedništvo da ostalo odradi. Ovako, samo ‘pišaju uz vjetar. Opoziciju Republike Srpske koja je jedino bila u stanju i mogućnosti da smijeni Dodika i vrati ga u prošlost, Sarajevo je načisto izigralo i obezvrijedilo. Prvo ih narajcali na Dodika a onda ih ležerno otkačili. Sad joj prebacuju vruć krompir a oni posvađaniji više nego Sarajevo i Dodik. Osim toga, vječito pljuckaju po HDZu i Čoviću a kad zagusti, a zagustilo je, traže od njega da ‘izabere pravu stranu’. Ne razmišljajući da su oni odavno u pogrešnom vagonu.

Što se tiče Dodika, sad bi oni ‘spustili loptu‘ jer su dobili takav signal, međutim lopta je zakotrljana, biće teško u nastavku igre. Revolucija kojom je Sudu prijetio Konaković ako ne potvrdi presudu je naizgled uspjela iako je to egzaktan primjer pritiska i prijetnji pravosuđu, no bez obzira na uljepšanu medijsku sliku, država nažalost nije pobijedila kako se tarlaha i nariče mjesecima. I naslađuje tekstovima o Dodiku. Država sa ovakvom vlašću je najveći gubitnik bez obzira na kraj balade sa Dodikom. Po svoj prilici, ova vlast i nema nikakvo drugo rješenje, pusti pijane i nebulozne postove Rame Isaka ili Zukan Heleza, njima je jedini cilj bio i ostao da kako prežive i opstanu do izbora slijedeće godine. Umrli su, ‘dženaza’ će im biti klanjana naknadno. I naravno, da uzmu lovu iz EU iz famoznog ‘Plana rasta’. Da umire požare koje su megalomanskom potrošnjom i pljačkom budžeta koji još nije usvojen sami potpalili. Sve drugo je manje važno i samo za mahalanje.

E, u tome su pravi doktoranti i akademci.

photo : Sabina Ćudić ‘Naša stranka’ i ministar vp BiH Dino Konaković, arhiv