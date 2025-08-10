Džamija, teravija, Reis – Domavija, Iran, Dodik i Amerika-pobjeda velika : SDP je bacio u zapećak SDA kadrovike, preoteli su i Reisa i džamije, prednjači ministar ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ Zukan Helez ‘patriota za tri bandere’

Nekada smo u prvim VIP redovima kod Reisa i u džamijama viđali Bakira Izetbegovića i njegovu elitu ‘patriota’ i ‘domoljuba’, sve se preokrenulo. Sada su ta privilegovana mjesta za one najbliže Bogu rezervisana za SDP ‘prvake’ ove totalno posrnule stranke. Bakir se sporadično ukaže. Od njih se bukvalno ne možeš ugurati u prvi ‘saff’.

‘Nasljednici’ nekadašnjih partizana su odavno ispunili onu kvotu Bakira Izetbegovića ‘za biti pravi Bošnjak’, a to je koliko puta si ‘prešao prag džamije’. A onda je SDP krenula karta i ‘pragovi’. Denis Bećirović, Benjamina Karić, Zukan Helez, Irfan Čengić, Damir Mašić, na kraju im se skrušeno kao pravi musliman pridružio i Nermin Jong UN Nikšić, predsjednik, više se ne može govoriti o ‘odmetnutim od ljevice članovima SDP stranke’, stranka se odavno vratila u okvire Zlatka Lagumdžije, pozelenila ‘snagom naroda’ i otišla totalno udesno. I nije odmetnuta, tako je isplanirano. Šteta za stranku i za državu. Ostalo nam je još da vidimo uz njih u džamiji ministra i podpredsjednika SDPa Vojina Mijatovića pa da ‘multietnička komponenta’ i ‘odvojenost vjere i države’ kako piše u dokumentima SDPa bude kompletna. Nije daleko taj dan. Znamo, ostalo je zapisano da je ovaj ‘komunista’ iz Banja Luke našao sebi po njegovoj izjavi idola i uzora u Edinu Ramiću, podpredsjedniku SDA vjerske mafije, i sa njim je gostovanjima po džematima dijaspore obezbjedio glasove za stolicu ministra.

Ipak, čini se da je ovog ljeta najaktivniji bio ministar tzv.’zajedničkih oružanih snaga BiH’ Zukan Helez. Ne samo petkom, već svim danima i mjesecima. Ovaj nastavnik i osuđivani ministar je konačno, kad je vidio snagu ‘džamijskog praga’ i pratioce na ‘fejsbuku’, pronašao sebe. Kod Reisa. Stižu izbori iduće godine pa je i njegov raspored rada prezasićen, a svaki dan njegov ‘fejsbuk’ gori. Nakon dronova, pušaka, granata i silnih helikoptera i ostalih vojnih zajebancija sa čim nas je zabavljao mjesecima i obećavao naoružanja i opremu svh vrsta i umjesto da se bavi vojskom i da planira zaštitu države sa zamjenicima, Zukan je čitavo ljeto proveo u svađi sa Vučićem, u hapšenju i svađama sa Dodikom, u međuvremenu je jezdio po spomenicima i džamijama. Od Sarajeva, Bugojna, Hercegovine pa do ‘majke Munire’ i Potočara. Nešto malo je sa Irancima pokušao ugovoriti ali su ga ‘otresli’ Amerikanci no ne predaje se. Nastavlja sa Turcima.

Tespih u džep, slike u program pa na tastaturu. ‘Danas sam klanjao podne a onda otišai i poklonio se…’ Pa razguli. Od Ramazana a posebno od 13. juna i Bajrama kada je kao i Reis ‘upriličio’ Bajramski prijem sa hanumom obučenom po najnovijim propisima sekularne države BiH, Zukan je načisto prebukiran. Donosimo ovdje samo manji prikaz njegovog rasporeda rada – itinerer za dva mjeseca. Koliko još danas, dovio je u mjestu Mokronoge u opštini Tomislavgrad sa ahmedijama od kojih se ne odvaja. Sami zaključite koliko je i kako nam je ministar ‘fast and furious’ (brzo i žestoko). Ovo su nam vježbe ‘zjedničkih snaga’ za ulazak u NATO. Jer od svakodnevnog obećanja ‘ulazimo uskoro u NATO’, prije neki dan su nas mediji obradovali. U NATO ušao jedan oficir Zukanove vojne sile? Mislilo se da tamo ‘ulaze’ države kad li, može i pojedinačno. Samo zbog nas ‘NATO’ napravio izuzetak, sada možemo reći da smo ušli u ‘NATO’.

Ne država ili vojska, već jedan inspektor. Dovoljno za vijest.

Ništa lično protiv ‘vjerskih osjećanja’ ministra ili odavanja pošte mrtvima ali to nema veze sa njegovim opisom poslova. I ta osjećanja bi umjesto na ‘fejsbuku’ trebala biti u srcu i u dnevnom boravku. Ovakav raspored rada ministra ‘zajedničke vojske BiH’ i ovakve aktivnosti govori samo po sebi o ‘zajedništvu’. Dok ministar odaje utisak da je komandant vojske Reisata a na zajedničkih oružanih snaga BiH ili da je glavni vojni muftija. Tim prije jer ga nećete vidjeti na stratištima drugih naroda i narodnosti.

O ministru koji se popeo na tron ‘fejsbuka’ se skoro više ništa ne može novoga reći. Ako ovako nastavi, zajebaće nam i ministra Ramu Isaka.

Čak ni na tv ‘Face’ Sandžaklije Hadžifejzovića gdje mu je privremeno mjesto boravka, nema se šta dodati ni oduzeti.

photo : manji kolaž aktivnosti ministra Zukan Heleza, arhiv