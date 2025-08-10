RASISTIČKA IZJAVA DODIKA : I opet prepisivačka djelatnost o ‘Crncima’, prepisuje iz ‘muslimanskog Sarajeva’. Da li su muslimani Bošnjaci ili ‘teletabisi’?

– Prije nekoliko dana u New York-u je zasjedalo Vijeće sigurnosti UNa i niko ne zna o čemu se tačno tu raspravljalo. Zna se da je to tražila Rusija zbog VP BiH Schmidt-a i Dodikove presude u BiH ali finalne i konačne zaključke niko tačno ne zna. Ono što iznosi nekadašnji ‘Yutel’ novinar a sada penzioner i suradnik medija u Sarajevu Ivica Puljić ili SDA ambasador Zlatko Lagumdžija – uzima se sa rezervom. Puljićevo dosadašnje novinarstvo su osudili i američki mediji kao neprofesionalno i neobjektivno i netačno ali on poput kolege Erola Avdovića sada bh penzionera ambasadora ili još bolje poput Gorana Milića, pod uticajem ‘Al – Jazeera Balkans’ ugašenog medija gdje je bio na plati ostaje i dalje ‘glavni izvor’. I sada kad se prestrojio na druge bh medije. Dok ‘Zlaja slučajni prolaznik’ ostaje ono što je bio uvijek. Mahalaš, uhljeb i štetočina ali stalno na pravom mjestu, na braniku domovine i vlasti. Neki kažu da se raspravljalo o BiH, o Dodiku i o visokom bh predstavniku ali vijesti su konfuzne i različite, ima čak indicija da se, kažu, ‘raspravljalo više o Moldaviji’. Lagumdžija je ponudio ono što uvijek zna. Mi smo pobijedili i dali istinu, Svijet je osudio Dodika i njegovu separatističku politiku, Pakistan je ‘osvjetalo obraz’ UNa i Svijet je saznao za Dodikove poteze, ‘Zlaja’ je sve preveo, kopirao i podijelio. No, nema ama baš nigdje vijesti kakav je stav na Vijeću zauzela Amerika. Ne izjašnjava se ni ona niti drugi o tome govore, a bez toga sve je pusta priča. Najviše se ipak, kakvog li paradoksa U Bošnjaka, tu prigovaralo Dodiku da je uvrijedio Bošnjake, jer ih naziva muslimanima. Notorna glupost. Tako ih često naziva i Reis, i bh sarajevski mediji, jer, šta su drugo nego muslimani. Pa makar uz to bili i Bošnjaci. Nisu valjda ‘Teletabisi’ kao Bosanci?

No, nije poanta u tome. Pitanje je šta bi tek bilo u UNu, koja institicija je postala balkanska kafana za svađe, sijela i nadmudrivanja i tužakanja, da je ‘Zlaja’ imao današnji govor Dodika na njegovoj televiziji, na RTRS TV? To sa muslimanima je čista budalaština. Zato jer je Dodik zaista u svom zanosu ‘crnila’ i ‘bjelila’ zbog presude i medijske vatre već godinu i pol, pogubio i živce i koncentraciju pa između ostalih, izjavio i ovo.

“Dođe vam crnac, sad će ispast da sam rasista, nisam, ali sve je nekako nestvarno. Dolazi u ime Britanije, ministar vanjskih poslova, crnac, ok, ja nemam ništa protiv, to je njihov izbor, i sada on nas nagovara da mi primimo neke njegove sunarodnjake, jer oni su malo pretjerali.”

Od ovakvog čisto rasističkog i uvredljivog i kažnjivog pamfleta Dodik se ne može ograditi čak ni sa onim navlačenjem ili izvlačenjem ‘iz konteksta’, za čim često političari posežu kad treba da operu vlastiti jezik i mozak. Čini se da nema takvu ni namjeru, izišlo iz srca i duše. Iz Sarajeva je odmah, iste sekunde osuta paljba iz svih medija. Ministar Konaković je bio najglasniji i ovoga puta, iako sa zakašnjenjem je u pravu. Dodik je dao rasističku izjavu koja je svuda kažnjiva osim kod nas. Međutim, ovako brzi nisu bili ni hadžija Konaković ni drugi ‘komentatori’ a bili su u vlasti kad je ova rasistička grana političarnja počela upravo u Sarajevu. Dodik je to prepisao ali ga ne oslobađa odgovornosti niti umanjuje izrečenu gadost.

Podsjećamo, šta bi drugo, pisali smo o tome još jula 2023. Kako su kao i kod Dodika danas, nekad u Sarajevu ‘glavni likovi’ bili ‘crnci’. Koji se u Americi nazivaju ‘Afro-Amerikancima’ upravo jer je naziv ‘crnac’ uvredljiv zbog istorije Amerike i kažnjiv. No, kako je BiH daleko od Amerike, ‘naši’ ne haju za tim. Sve je kao što će se završiti i ovo sa ‘Dodikovim crncima’ ostalo samo na medijskim naglabanjima, niko nije odgovarao pred zakonom. Tako je nekadašnji piljar i tezgaroš s početkom prvih izbora u BiH postao glavni suradnik Alije Izetbegovića a kasnije i ušao u bh Parlament kao poslanik, ‘Šaja’ Senad Šahinpašić, među prvima uveo ‘crnce’ u medijski rasistički diskurs. Kada su ga nazvali iz Policije 2008. i pozvali na razgovor zbog kriminala u kojem je debelo zaglibio, počastio je telefonom inspektora prijetnjom.

‘Ako me još jednom nazoveš, poslaću ti crnca da ti siluje šćer, samo da znaš, ako nastaviš..’- bio je ‘Šaja’ rezolutan. I dalje je ostao dugo i parlamentarac i siva eminencija Izetbegovića. Čak i pored činjenice što je u radnom materijalu OHRa pod nazivom ‘Bošnjački krugovi kriminala’ njegovo ime bilo uz Reisa Crića, Bakira, Lagumdžiju, Radončića i ostalu elitu kriminalaca, nestao je nekažnjen i zbog ‘krugova’ i zbog ove izjave i povukao se u ‘tihu ilegalu’.

‘Šaju’ će dijelom kopirati i Sin Velikog Oca Bakir na tv 2012. kada je govorio o napuštanju SDA stranke Semira Efendića i njegovog odlaska u stranku Harisa Silajdžića, na samo njemu poznat način.

“To vidimo u sportu, kada nekoj ekipi ne ide dobro – uzme recimo crnog košarkaša i tako dalje. Da li će biti tako sa Efendićem, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Pokušali smo ga zadržati”, poručio je Izetbegović sa tv. Na manje kritike Bakir se dohvatio ‘metafore’ i ‘pozitivnog rasizma’, zaboga ne bi on to znao drugačije, u njegovoj priči su ‘Crnci’ – pozitivci. A nigdje da iko od rasista pronađe nekog ‘bijelca’ za svoje ‘metafore’, makar i ‘pozitivne’. ‘Malo morgen’ a malo više Bakira. Jer, ‘Crnaca’ se dotakao na njegov način ‘pozitivnim rasističkim usporedbama’ i radikalni ratni zločinac Muderris i komandant ‘Al-Mujahed’ jedinice ArBiH Nezim Halilović, kada je citirao Martin Luther King-a poredeći ga sa Bošnjacima i svojom borbom. Jer su mu ‘Srbi dentisti vadili zdrave zube naživo‘, pa ostao bez zuba zbog fašista doktora, koje je kao youtuber hodža sa bauštele u Njemačkoj Salko Juklo naprvaio tek kad je stigla država Bošnjaka. Nije tome odolio ni Zlatko Lagumdžija kada je u New York-u na jednom džamijskom skupu opet ‘Crnce’ doveo u vezu sa Bošnjacima.

‘Svaki put kada RFK kaže SAD, crnci, bijelci, možete samo zamijeniti riječ Bosna i Hercegovina umjesto SAD, Bošnjaci/muslimani umjesto crnci, Srbi/pravoslavci umjesto bijelci, i jasno ćete vidjeti besmrtnost RFK vizije i svijeta kakav nam je potreban – kako u SAD tako i u Bosni i Hercegovini i bilo gdje u svijetu’.

Eto, a koliko prije par dana ‘Zlaja’ je naglabao u UNu o uvredama Dodika kad ‘nas’ naziva muslimanima. Sakrivajući se iza ‘Crnaca’.

Bio Dodik, Bakir ili Zlaja, svi su oni ‘manje ili više – ‘Šaja’.

Rasisti koji ne mogu među sobom prepoznati crno od bijeloga.

photo : Milorad Dodik na RTRS, 10. augusta 2025, arhiv