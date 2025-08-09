PLIVA PATKA PREKO ATLANTICA : ‘Pismo’ Trump-a putovalo mjesec dana od Bijele Kuće do bh Predsjedništva, Bećirović i Željka Cvijanović prezadovoljni ali bh Pošta se nasikirala, ili se poštar napio ili pismo otvorio da vidi šta unutra ima, ili to uopšte nije pismo …

– Nećete vjerovati, nacijo, ali morate. Pvorazredna vijest danas u bh medijima danas nije Dodik (sve čestitke ‘nezavisnom, objektivnom i državnički profesionalno plaćenom bh novinarstvu’), već ‘Pismo američkog predsjednika Trump-a Denisu Bećiroviću’. Ha, šta kažete na to?

I ta vijest je kao i ostale, nastala na ‘fejsbuku’ odakle ‘mediji’ crpe svoje ekskluzive. Tako što je savjetnik Bećirovića Alija Kožljak (to je onaj NATO stručnjak što stalno uči dove uz šefa) proslijedio ‘vijest’ u ‘Oslobođenje’ (‘Američki predsjednik pisao Denisu Bećiroviću’), a onda to kao objavu ovog lista postirao na ‘fejsbuk’ svoga šefa. Sve uz sliku rumeno-zelenog ‘predsjednika’ Bećirovića i Trump-a. Da se vidi kako smo ‘mi najveći i najsnažniji partneri Amerike’ i kako senilni Trump koji je već počeo da posrće kao i ‘dragi Joe Biden’ misli na nas, ne donosi samo zakone, naredbe, ne sklapa samo primirja i ne obavlja slične važne poslove, u pauzi kad ne ganja izbjeglice i bivšu administraciju prethodnika.

– Stvarno, kad tako ‘mediji’ napišu, ‘ispadne’ da je ‘rumenko Predsjednik’ važna faca, i da se imao rašta roditi i postati ‘predsjednikom’. Poslije hiljade i hiljade ‘pisama’ koje je ovaj doktor islama napisao, a napisao ih je malo više od ‘Hižaslaav’ Mustafe Cerića, konačno se neko važan dosjetio da mu se javi. Međutim, u vickastoj državi BiH i vickaste stvari znaju ponekad biti turobne i jadne. Tako je bilo i sa ovom komunikacijom, zvanom ‘dopisivanje’.

– Prvo i najosnovnije. Nije Trump ‘pisao Bećiroviću’ zato što mu je ovaj tip važan i interesantan i da bi pismom na nešto upozorio, kao što je to bilo sa onim zvaničnim pismom u vezi carinskih tarifa, već je uljudno odgovorio na njegovu, kako ‘Bećir-aga’ voli reći kad to urade drugi – ‘ulizivačku notu’ – čestitku Trumpu u povodu 04. jula, Dana američke nezavisnosti ove godine. Koja je također bila ‘prvorazredna vijst sa ‘fejsbuka’. Zahvalio mu se na čestitki, kao što bi se svako drugi zahvalio, čak i kad mu čestitaš rođendan. Kako je par dana prije 04. jula ove godine Bećirović skockao čestiku u povodu 04. jula, nahvalio američku demokratiju, Trump-a, nezavisnost i sve što ide u tim prilikama nudeći se kao ‘partner’ Amerike u svakom pogledu te navodeći zasluge Amerike u očuvanju mira, nezavisnosti i suvereniteta države BiH, Trump-ovi suradnici su uljudno ‘otpisali predsjedniku’ Bećiroviću ovako.

‘Zahvaljujem Vam na Vašoj poruci u čast 249. godišnjice proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. 4. juli je proslava veličanstvenog osnivanja Sjedinjenih Američkih Država, nacije utemeljene na slobodi, duhu pionirstva i nepokolebljivoj volji njenog naroda. Na ovaj dan odajemo počast vrijednostima koje su učinile Ameriku velikom i ponosni smo što stojimo uz prijatelje koji poštuju te ideale. Vaša poruka je duboko cijenjena. Zajedno, kada podržavamo suverenitet, prosperitet i mir kroz snagu, ne postoje granice onome što možemo postići. Radujem se nastavku našeg zajedničkog djelovanja u izgradnji sigurnije, snažnije i uspješnije budućnosti’.

Dakle, nikakvo specijalno ‘pismo’ već klasičan odgovor na čestitku ali suviše dovoljno da to bude ‘ekskluziva’. I potvrda državniku njegove državnosti i svega što uz to ide.

– Drugo, ne manje važno. Istu ili sličnu čestitku Trump-u i istim povodom uputila je i Željka Cvijanović, sličnu onoj Bećirovića (uz više naglašavanja Daytona i entiteta) pa je i ona dobila ‘pismo’ kao ‘predsjednica’ od Trumpa ovih dana, kojeg su bh ‘mediji’ kao što je red i zakon prešutali, ili ismijali. Navodeći čak da se Trump u pismu obraća muškoj osobi, ‘ne znaju’ namjerno stručnjaci čar engleske gramatike (mi, vi, oni) i pravopisa, koriste svaku priliku da ‘one Tamo’ izruže, popljuju ili da ih pretvore u komediju. Trump je napisao’ Željki ovako :

“Poštovana gospođo predsjednice, hvala vam na vašoj poruci povodom 249. godišnjice proglašenja nezavisnosti Amerike. Četvrti jul je proslava neverovatnog osnivanja Sjedinjenih Američkih Država, nacije izgrađene na slobodi, graničarskom duhu i nepokolebljivoj volji njenog naroda. Na ovaj datum poštujemo vrednosti koje su učinile Ameriku velikom i ponosni smo što stojimo uz naše prijatelje koji poštuju te ideale” napisao je Tramp Cvijanovićevoj. Naglasio je da je njena poruka “duboko cijenjena‘, tako je duboko ocijenio i Bećirovićevu. A onda dodao.

“Zajedno, kada snagom podržavamo suverenitet, prosperitet i mir, nema granica onome što možemo postići. Radujem se nastavku našeg zajedničkog rada na izgradnji bezbednije, jače i uspešnije budućnosti”.

Oba ‘pisma’ počinju sa onim ‘vaša poruka je duboko cijenjena’, skoro su identična i oba obećavaju ‘sretniju budućnost’.

– ‘Pismo’ Bećiroviću je ipak vijest, ovo sa ‘Željkom Cvijanović je zajebancija, i što bi rekao Zlatko Lagumdžija, on zna kako se to kaže, ‘to je negdje izvađeno iz kante za smeće’, Bećirovićevo ima pored potpisa Trump-a čak i pečat njegove ekeselencije. A ni jedno ni drugo nisu pisma, pojasnili smo o čemu se radi. I boli Trump-a ona stvar i za Željku ili za ‘Bećir-agu’, da ga ne boli, primio bi ih kod sebe, čitavu godinu su skoro u Americi, ne bi se sa njima ovako ‘dopisivao’. Ima on daleko preča posla od sijela sa ‘poglavicama’ plemena u BiH. No, tako se diplomatski piše i dopisuje kad su čestitanja u pitanju.

– Treće, je ipak najvažnije. Kako je moguće da ‘pismo’ Bećiroviću pa eto i Željki Cvijanović toliko dugo putuje, znamo kad je bio 04. juli? Znamo i da je teško preplivati Atlantic, sve znamo, ali? Nije valjda da smo Trump-u toliko važni pa nas zaboravio, tek se mjesec dana kasnije sjetio? Ili, budući da je milion sličnih čestitki stiglo, tek sad smo ‘došli na red’.? Zašto nije zahvala na čestitanju poslana elektronski, ili diplomatskom poštom, pobogu ovo je 21. Vijek? Ima pitanja na stotine a samo se jedan odgovor nameće. Kriva je bh Pošta i neki pijani neodgovorni poštar.

Zna se, naučno je dokazano u praksi da se pisma iz Amerike (iz dijaspore generalno) otvaraju, često se u njih ubacuje lova crkavica, tako je poštar mislio ne gledajući pošiljaoca i primaoca. Pa kad je vidio koliki je baksuz i da unutra nema ništa, našao već odbačene kuferte, ‘zalipio ih’ i odnio na označene adrese. Nema trećeg ili petog rješenja.

– A da li ste se zapitali zašto Trump nije ‘pisao’ i Željku Komšiću? Zna ‘narandžasti predsjednik’ da je i on ‘predsjednik’ i to jedan od najzlatnijih optočen ljiljanima, da smo mi posebna i specijalan država gdje je sve posebno i specijalno, imamo čak i tri ‘predsjednika, naučio je to do sada. Međutim, Komšić nije dobio poštu jer nije ni poslao čestitku uz 04. juli ove godine. Zadnji put je to uradio i to greškom 2019. godine, od tada ga previše ne zanima Amerika, više se šulja po Kovačima, Zenici, šehitlucima i ostalim džamijskim haremskim događajima.

A možda je Trump skontao ovo. I Željko Komšić i Denis Bećirović su jedno te isto: dva bošnjačka člana bh Predsjedništva. Što bi onda trošio i papir i vrijeme?

photo : Denis Bećirović kvalifikovani pisač pisama i Željka Cvijanović, arhiv