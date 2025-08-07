KAD VIRUSOM ZARAŽENI NAJMINISTAR NAREDI, NEČIJE PRNJE LETE : Ramo Isak naredio Dodiku a pogodilo Ćamila Durakovića. Da li je Ćamilu Durakoviću više žao auta, savjetnika ili apartmana? I ko je u BiH i koliko ugrožen?

– Opasno državno ludilo, najnoviji je tip političkog virusa u BiH od kojeg nema spasa, ugrožava državu ali još niko nije pronašao niti traži vakcinu, dok se pošast širi i prijeti katastrofi. Jebe se svakom za državu. Ne zna se tačno gdje je claster, kod nas se ništa nikad ne zna, ‘znanje jest krHko’. Iz Sarajeva tvrde da je izvorište u Beogradu a glavni prenosnici ‘Aco Srbine’ Aleksandar Vučić i njegovi najbliži suradnici sa Rusijom, dijelom i u Banja Luci i u Zagrebu (u Sarajevu sve nevolje vode do Beograda i Zagreba i sve ‘tukne’ na ‘velikosrpsko i velikohrvatsko virusno oboljenje, a onda idu dalje i šire), Beograd i okolica Banja Luke tvrde suprotno, Zagreb po običaju još nema zvaničnih izvještaja.

– Lako ga je prepoznati. Napada isključivo tajkune političare koji godinama sjede u zatvorenim državnim prostorima gdje ginu za državu, vjeru i domoljublje, gledajući samo u jedan prozor zvani ‘Windows’ odakle se napajaju novim i svježim idejama i ne vide šta se dešava napolju. Jer ih se ne tiče. Nije ptičje, ni kravlje, nedaj bože svinjsko, pljuc, pljuc, pfuj, ludilo ali je za poluditi i prijeti trovanjem nacijama sa sve tri rijeke, na Drini, Korani i Uni. Stručnjaci za viruse šute, odkada je profesorica ‘Elena-Seb’ Izetbegović otišla, ma šta otišla, na jedvite jade otjerana sa KCUSa (jer ‘bageri trojke’ u vlasti nisu mogli mrdnuti dvije godine), više nema ko da izanalizira uzroke i izvore pa se pandemija širi.

– Najveći su ipak prenosioci ‘zaraženi’ političari iz Sarajeva i Banja Luke, a onda odatle zrakom virus se prenosi preko tv ‘Face’, ‘Avaza’, ‘bir’ medija sa Kovača odakle se uvlači u sve džemate i mesdžide, i eto ti belaja. Nije zvanično potvrđeno ali se sumnja da je virus ubacio ‘Švabo Šmit’ rijetko i ponekad zvani VP BiH Christian (uf, ovo posebno pogađa muslimane) Schmidt, ‘potomak Hitlera’ i nacista koji je uveo Bošnjake u aparthejd i koji je bio zarazio čak i američkog ambasadora u Sarajevu Mr. Mrphya, koji se spasio tako što je tajno odletio u Ameriku i ostavio zgradu bez ambasadora. ‘Šmit’ je često sa Reisom i na Kovačima pa opravdano da posumnjati da i tu ima ‘klica’ i indirektno je optužen da je ovaj virus prenio na Dodika, nametnuvši mu zakon i robiju i oduzimanje svih funkcija. Međutim sumnja se u to, Dodik je odavno pokazivao znakove ove pošasti, prije će biti da je ‘uhvatio’ virus na nekom drugom mjestu, za sada samo možemo nagađati.

– Zna se odavno da ovaj virus tinja i živi u moždanim vijugama političara, Aleksandar Vučić je odavno prava žrtva, vidi se to u svakom njegovom nastupu. Džaba mu jagode, parizer, trešnje i ostala zdrava prehrana, njegov mozak je davno zreo za odmor. Evo, koliko jučer smo vidjeli kako je otišao u bolnicu da posjeti ministra koji je doživio moždani udar na tv pa se odmah uslikao sa njim i bolesno objavio. ‘Nesalomivi’, uz sčvrsnutu pesnicu svoju i jadnog ministra, koji jedva pomjera desnu nogu i ruku. Ali ‘nesalomljivo’.

– Za Dodika se zna da je odavno ‘obolio’, međutim nacijo, ni u Sarajevu nema zdravih, garant. Samo pogledajte face, pisma i dopisivanja ovih naših vedeta, sve će vam biti jasno. Svaki dan simptome izbacuju Zukan Helez kojem više čak i da je ima – ne bi pomogla nikakva vakcina, pa onda Denis Bećirović, bolesno nasmijana Benjamina Karić načelnica za nakaradne spomenike i baklave, pa onda drugi načelnik i džematlija Irfan Čengić ili njegov ‘dost’ i nepresuđeni ubica načelnik Semir Efendić, onda ministar svega i svačega ‘za vani’, hadžija Konaković, pa, aha, Ramo Isak ‘najministar’ i prvi pendrek Federacije sve skupa sa sinovima, Reis Kavazović – ohoho, Komšić, Bakir Izetbegović stari pacijent virusnih oboljenja, ma nećete vjerovati a morate, počeo da ‘šmrca’ čak i Nermin Young UN Nikšić. Odranije zaraženi uhljeb ‘komunjara’ Damir Mašić koji klice vuče još od onog koji nikad virus nije prebolio, onog Zlatka Lagumdžije koji sada prijeti zaraziti i UN, previše se primakao Nikšću.

– Dakle, virus je lako prepoznati. Pored šizofrenije, bahatosti, narcisoidne kurčevitosti, obaveznog prisutsva u džamiji koje prijeti i Sandžakliji Fahri Radončiću tajkunu bez imovine koju je svu ‘poklonio’ bivšoj ženi frizerki, čk i ‘Avaz’, umišljenosti, nebrige i vrijeđanja sopstvenog naroda i love koje ne fali, zaraženi se prepoznaju po ‘fejsbučenju’ koje im je glavna dnevna i noćna zadaća. Moraju, jer država de facto i de iure i ne radi. Kliknu ‘fejs’ ili ‘instagram’ i opale. Što vickastije, što bezobraznije da razljuti protivnika a narajca ‘pratioce’ – raju po mahalama, i eto ti vijesti sa kojom ode i virus u etar. Vidjeli smo kako se ovi ulickani kriminalci u ‘armani’ odijelima i uskim hlačama koje smo izabrali za voditelje države oblače, kako su pošteni, kako klanjaju svoje vakte namaza i kako su patriote ‘za tri bandere’ ali što znaju virus opaliti to majka više ne rađa. I kako su samo popularni. Raja tupava i zatelebana uopšte ne konta da prima te klice i da će nam vrlo brzo država biti kompletan karantin u koji neće ući ni željeni Istok ni omrznuti Zapad.

– Onda, što su se specijalizirali i za pravo i za medicinu, svi su doktori ili akademci. Ako diploma i nije doktorska, plaćena je pošteno pa svi sve znaju. Dodik zna da mu ‘pakuju muslimani’, Sarajevo zna i grakće već godinama ‘gotov je’, sad će o u penziju, ‘odsviran mu je kraj’, ‘on je prošlost’, ‘eto nas u Banja Luku’, a bilo je nakon pesude koju je Dodiku u ime države BiH donio ‘Švabo Šmit’ i ovoga. ‘Pakuj prnje, Dodiže’. A Dodik još uvijek, na žalost, i naša stvarnost i sadašnjost, ko zna, možda i budućnost. Joj, kad je ovo sa ‘prnjama’ izjavio najministar, najpoštenji ministar sa 18 miliona KMa pošteno zarađenih sa sinovima koji su stubovi bh ‘trojke’ u vlasti, i kojima uručuje ‘plakete’, da ste samo vidjeli kako je to odjeknulo i kako se virus proširio. Sve do Banja Luke a i šire. Još kad to Ramo poprati pjesmom ‘naše tradicije’ ilahijom ‘sin sam tvoj Bosno’ a Zukan sa onom patriotskom sevdaHlinkom ‘Sabljo moja, roditelja moga… mnogo si im nanijela jada..’, prepao se čak i ‘neustrašivi’ nesuđeni ministar sigurnosti Nebojša Vukanović, član svih odbora svih bošnjačkih televizija, počasni član na tv ‘Face’.

– No, u ovoj neprevaziđenoj opasnoj zajebanciji sa medicinom u kojoj niko od državnika nije priložio svoj medicinski karton i medicinsku istoriju, jer im to niko ni ne traži za razliku od svakog vozača ili konobara, virus Rame Isaka kojim je naložio deložaciju Dodiku, na isti način kako je prije trvdio da će ga lično uhapsiti i hapsio ga stotinu puta kod Sandžaklije Hadžifejzovića, u studiju koji je totalno zaražen i od čega se pokušava čitavo ljeto izliječiti ovaj Sandžo iz Sjenice, u tom naprđivanju se ponekad dobije i ono što nisi očekivao. Pa da, ovako. Umjesto da ‘Dodik posluša Ramo, Ramo drži moj, pa da spakuje ‘prnje’ i odleti bilo gdje, na Mjesec, na dva, najbolje na zauvijek, virus Isaka je pogodi pravo ‘nedužnog’ Ćamila Durakovića. Podpredsjednika te mrske ‘eReS’ tvorevine sa kojom kraticom se Bošnjaci naslađuju da je nema. A ima je, ime Republika Srpska aminovao je mudrac Alija Izetbegović davnih dana. I koji se u zadnjim izbornim izborima izborio za prava Bošnjaka u entitetu. Za stan u Banja Luci, kad tamo dođe, za auto i vozača, za savjetnika i pofinu platu. Kao nekad ranije također zaraženi Ramiz Salkić, podpredsjednik džematlija.

– I pazi sad, šta se dešava. Dodik koji ne priznaje ahbaba visokog bh predsjednika, u Republici Srpskoj postupio je kao taj ‘turista’ prema njemu, kod Ćamila. Reagovao na virus Rame Isaka pa Ćamilu nametnuo nove propise. Sve mu ukinuo i dao mu auto, kaže Ćamil staro dvadeset i više godina. Pa Ćamil, po njegovi izjavama mora mijenjati ulje deset pua dok dođe do Banja Luke iz svog carstva u Srebrenici. I nema više ko da ga savjetuje.

Žao mi Ćamila. Jeste Tite mi, iako mi niko ne vjeruje, međutim nije glup kao što se ponašao, trebao je računati na ovo. Znao je da virus nije iz Kine kao inače već iz Sarajeva. Ako Dodik ne voli BiH a što je tačno pa i pored toga mu država daje platu godinama dok je on razjebava, trebao je – budući da je podpredsjednik i njegov zamjenik (joj, na ovu ustavnu kategoriju zajebancije podpredsjednika se grohotom smijem, jer moram kad vidim šta sve ne može podpredsjednik), bar biti malo više lojalniji svojoj ‘državi’ od koje prima platu. A ne kopirati Dodika. I ne kao Ramiz ahbab od svih dužnosti samo obilaziti džemate, šehitluke, Sarajevo i pljuckati po ‘svojoj državi’, ‘ovdje smo mi Bošnjaci ugroženi’ a ja nisam, ovdje ništa ne valja’, a entitet mu daje platu, stan, auto i savjetnika. Ovo sa autom mi sumnjivo, zato jer teško prihvatam da tako stara auta voze bh državnici, iako bi bilo nezgodno da Ćamilu u vožnji padne carter i iscuri ulje. Oni, čim dobiju certifikat da su ‘budže’, odmah mijenjanju auta i namještaj sa sekretaricama.

– Dodik je lopov i stari virusni pacijent. Odmah je, po uzoru na ‘Švabu Šmita’ nametnuo zakon pa Ćamilu oduzeo sve privilegije, možda mu i platu smanji, jednom je rekao da će mu dbijati 30% od plate jer ništa ne radi. Kaznio ga, jer propis visokog je zakon. Na način kao kad Glavni tužilac u BiH kazni svog tužioca za teško krivično djelo. Disciplinski. Iskreno, Rami nije trebao ovaj virus ima ih na milione, ali neka Ćamil njemu zahvali. Ne zna se još da li je i koliko puta Ćamil mijenjao ulje na ‘novom’ autu, ali se zna da je dobio otkaz na stanu. U kojem je boravio kad svrati ‘na posao’ u Banja Luku, uglavnom je bivstvovao u Srebrenici u svojoj obnovljenoj kući i na vikendici te u srebreničkim i tuzlanskim lovištima. Počesto sa Naserom Orićem, isključivo u tuzlanskom reonu. Viza Oriću odavno nije produžena u Republici Srpskoj. Dakle, to sa autom ako je tačno bi mogao biti problem i neka vrsta ‘ugrožavanja bezbjednosti’ nad kojom kuka Ćamil, što se tiče stana, Ćamil ga je rijetko koristio, savjetnik ga može savjetovati i online, besplatno ako hoće. Ionako savjetnike niko ne sluša, plaćaju ih a svi rade po svome. Sad će jedino češće putovati, ali to decenijama radi Ramiz Salkić sa prebivalištem u Tuzli pa i nije tako teško.

– U Sarajevu su, ipak, u ovakvim radnjama niskog predstavnika Republike Srpske vidjeli ugroženost života Durakovića pa su kao što je red i zakon svi redom počeli davati podršku i pomoć Ćmilu. Kao kad se napadne kakav povratnik ili kad neko zaprijeti hodži koji u džamiji Republiku Srpsku nazove ‘genocidnom’. Ili kad se sudi Bošnjacima ratnim zločincima. Svi skočili. Digla se i kuka i motika, čak se digla i dežurna u ovakvim prilikama podministrica Duška Jurišić. ‘Nedamo Ćamila’, ‘Ćamile nisi sam’, ‘treba i hoćemo pomoći Ćamilu’. I sve u tom stilu. ‘Je suis Ćamil’. Sad će krenuti i ‘posjete’, pokloni, prijave tužiocu i sve već poznato, Ćamil hrabar kao i uvijek kaže : ‘ostajem u Banja Luci’. Gdje će prenoćiti, nije objavljeno ali se zna ko je hrabar, ko je žrtva i ko će opstati uprkos svemu, ‘jer mi smo uvijek ti koji neprijatelju polomimo zube’. Oko nas su sve ‘bezubi’.

I to je odlično, Ćamil će imati pomoć. Materijalnu i savjetničku. Ali, kako će mo ga spasiti virusa koji je već u njemu. Bio, samo se čekalo da se ‘probudi’. Jer, vakcine nema. I kako mogu oboljeli pomoći oboljelom? Kad je u BiH jači nametnuti od zakonitog zakona. Ajde, neka mi to neko sada objasni. Mogu mu dati auto, platu i savjetnika ali kako ga spasiti od virusa, to je pitanje dana. Javila se i Duška Jurišić da sve podvede pod državno minsitarsvo, međutim ona ni sebi ne može pomoći. Eno je suduje sa šefom također ‘oboljelim’ ministrom tajkunom Sevlidom Hurtićem. Očekuje se da podršku doturi i bh ‘Ajatolah’ Reis Kavazović, Schmidt ili još poneki ambasador u BiH.

– Bojim se da je jedini lijek od ovoga ili ono norveško pravilo iz corone ‘da se kolektivno svi zarazimo pa ko preživi’ ili dajBože da se od BiH napravi veliki karantin. Ovo drugo mi izgleda izvjesnije iako smo poznati po tome da nam niko ništa ne može i da smo besmrtni. To me plaši više nego što se Ćamil plaši za svoj život kojem još niko zvanično nije prigovorio. Ako ne računamo da su možda kočnice ‘novog’ auta naštimane da otkažu prije Tuzle.

Taman posla. Ko će dirati Ćamila, on je samo jedan u nizu ‘žrtvi’, inače je b.o. Jedino ne garantujem da će ga malo više zaobilaziti zbog virusa, ali to je raja u BiH i u ‘eReSu’ normalna pojava. Posebno u zemjlji visokog predstavnika za ‘EReS’. U Republici Srpskoj.

P.S. Svaka sličnost sa Dodikom i Ćamilom Durakovićem te sa ostalim događajima i licima, slučajno je – namjerna.

photo : Ćamil Durković na polaganju zaketve u Republici Srpskoj sa Dodikom, arhiv