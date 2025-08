NIJE BESKONAČAN ali MOŽE BITI JOŠ VEĆI : Matematikom do zadovoljavajuće statistike. Molim, bez glavobolje, jer kao što vidite, ništa nije beskonačno a ni nezakonito. Tri tačke pa udri brigu na veselje…

– 463 – Toliko stanova Islamska Zajednica potražuje (za sada) od države BiH tvrdeći da se ne radi o državnim već o stanovima ‘vakufa’ koji su oteti i dodijeljeni nosiocima stanarskog prava u vrijeme ‘onog mračnog komunističkog režima’. Ili, da joj se isplati odgovarajuća naknada. Kao za sarajevsku ‘Vijećnicu’, primjera radi. Prijedlog izmjene i dopune Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo nije usvojen, IZBiH je pozvala poslanike da ne glasaju za takav zakon i oni su poslušali Reisa.

– 2.822 – broj islamskih vjerskih objekata u BiH prema podacima iz 2025. godine, od čega je 1.912 džamija i 910 mesdžida. Mesdžid je džamija ili mejtef bez minareta.

– 1.175 – vjerskih objekata, odnosno 789 džamija i 386 mesdžida sagrađeno je ili onovljeno od bh rata do danas. U bh ratu je sru­šeno 614 džamija.

– 354 – broj islamskih objekata od čega 247 džamija je samo u Bihaćkom muftijstvu. Od toga je 110 obnovljenih, četiri neobnovljene, devet pretvoreno iz mesdžida u džamiju i 90 novoizgrađenih. Na ovom muftijstvu nalazi se 107 mesdžida, 57 ih je obnovljeno, četiri neobnovljena i 33 novoizgrađena.

– 13.950 KM – Cijena putovanja na hadž u 2025, putovalo 2.222 kandidata.

– 6.491 KM – toliko je u 2023. iznosila plata Denisa Bećirovića u bh Predsjedništvu. Željka Cvijanović je primala 6.636 KMa, Željko Komšić 6.183 KM. U platu nisu uračunati ostali benefiti kao što su regres, odvojeni život, posjeta porodici, naknade za tople obroke, internet ili naknade za doškolavanje, koje također pripadaju po zakonu ako se na njih ima pravo. Plata poslanika u bh Parlamentu je 6.000 KMa, u vijeću ministara 6.569 KMa. Plate su od 2023 ‘korigovane’ nekoliko puta.

– 2.300 KMa – plata ljekara kirurga specijaliste u BiH u 2024. godini.

– 599, 28 KMa – Najniža je penzija u BiH isplaćena za mjesec juli, najviša 2,996.40 KMa.

– 1.590 KMa – prosječna je (između najniže i najviše) plata u BiH.

– 1, 17 miliona KM – Za ovaj iznos je Zlatko Lagumdžija sadašnji bh ambasador pri UNu prodao svoju vikendicu na Poljinama kod Sarajeva 2021. godine. Na elitnom mjestu gdje vikendicu/kuću ima i bračni par Izetbegovića, Sebija i Bakir. Kupac je policijski general Saoud Salem Shafi Alshafi iz UAE odnosno njegova firma ‘Al-Joof’.

– 579.879 – Broj boraca ArBiH. Taj broj je 1995. iznosio 229.823, znači u miru se broj boraca uduplao.

– 4,000 – Broj službenih vozila u BiH se ne zna tačno, barata se sa ‘oko 4,000’. Ali kupuju se svake godine. Samo u periodu od 2021. do 2023. godine za 75 institucija kupljena su 244 službena vozila za 13, 2 miliona KM. Milioni se svake godine troše i na održavanje istih.

– 37.097 KMa – Toliko je Šefiku Džaferoviću SDA kadroviku sada predsjedniku stranke ‘Naprijed’ isplaćeno otpremnina 2022. godine. Tada je po zakonu otišao u penziju na jedan dan, podigao otpremninu i vratio se ponovo sutradan na posao u bh Parlament. Nije jedini, ovaj propis je omogućio mnogim Srbima, Hrvatima i svim ostalima koji su u državnoj službi u Parlamentu da nakon 65 godina života kad moraju u penziju pokupe ovu lovu a onda se za jedan dan aktiviraju sve po zakonu i nastave raditi na istom mjestu. Uz platu imaju i penziju. Bakir Izetbegović je inkasirao na osnovu orpremnine 30.000 KMa. Legitimno i legalno. I moralno i pošteno. Ovaj propis, iako se svake godine najavljuje njegovo ukidanje, nije i neće se ukinuti. Kako ćeš sam protiv sebe.

– 18 miliona KMa – Toliko iynosi po sopstvenom kazivanju za medije imovine ministra Rame Isaka. Podaci imovinskih kartona govore drugačije. To ionako nisu ‘kartoni’ već ‘kurtoni’.

– 14 miliona KMa – Toliko je sebe procijenio u imovini ministar Sevlid Hurtić (za izbjeglice i raseljene), prema podacima njegovog imovinskog kartona.

– 15.400 KMa – Toliko je 2008. platila u certifikatima stan od 120 m2 u opštini Stari Grad Bisera Turković, SDA ministrica i ambasadorica u penziji, a onda je stan prodala za 180.000 KMa, poslije je kupila 2 kuće u Sarajevu vrijedne pola miliona KMa. Posjeduje još dvije kuće, 1 u Fojnici druga u Stocu, ima imovinu i u Hrvatskoj i u Australiji, nema tačnih podataka o vrijednosti te imovine.

***

Brojevi nisu nikad konačni, mogu se nastaviti po želji i raspoloženju, progresivno su promjenljivi. Zato se otipkaju samo tri tačke, zvijezdice ili tri slična ‘šejtanska znaka’ i ideš dalje. Stavljamo tri tačke, dosta je za sada, ostalo ostavljamo za razmišljanje. Odabrani su nasumice, ne ciljano.

I što je najvažnije – ne obavezuju nikoga. Osim što uveseljavaju hiromante, ljubitelje matematike i statistike.

photo ilustracija : brojevi i imovina, arhiv