VJERSKO-POLITIČKO VELIČANJE RATNOG ZLOČINA : Denis Bećirović je danas na Vlašiću počinio najmanje dva krivična djela ali njegova ‘partizanska fatiha šehidima’ je jača od zakona ‘Švabe Šmita’ i ‘junačke države’ BiH. A, nema ni Mr. Murphy-a …

Prošle godine Denis Bećirović rumeno-zeleni član bh Predsjedništva nije se ‘ukazao’ na Vlašiću, na spomeniku ratnom zločinu i optuženom ratnom zločincu generalu ‘čiste’ ArBiH Mehmedu Alagiću na Žutoj Gredi. Tada je umjesto njega država stala ispred i u ime ratnog zločina u osobi Željka Komšića, drugog bošnjačkog člana bh Predsjedništva, Reisov ‘partizan’ se lukavo sakrio. Denis je pratio smjernice američkog ambasadora u BiH koji nije podržavao ovakav način bh vlasti u propagiranju i podržavanju ratnog zločina, umjesto dolaska, uplatio je troškove ove vjersko-političke ujdurme a poslao -‘zlatnog ljiljana’ Komšića, uvijek spremnog za Kovače i Aliju, ‘šehide’, ‘šehitluke’ i ostale vjerske državne nestašluke. Govor Komšića kojim je veličao Alagića i ostale gnerale ArBiH pod optužnicama za ratne zločine tadašnji američki ambasador u BiH je oštro osudio, zbog čega se Komšić nasikirao pa trknuo na par ljutih čokana u prvi kafić do kancelarije uz obrazloženje ‘neće meni Murphy naređivati’ u mojoj državi, što je izazvalo val medijskog oduševljenja i kurčenja.

Ove godine Komšić, nakon što je uplatio 10.000 KMa iz kase države u Bužim, odlazi na ‘šehidovanje’ na turbe Izeta Nanića u Bužim, gdje inače ima i ključeve grada, a kako u Sarajevu nema više Murphy-a, nema nikog iz Amerike, Bećirović se dovezao na planinu Vlašić u skromnom autu, prošetao crvenim tepihom, ispozdravljao ešalon ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ pa se okuražio, zna da ga Murphy ne može čuti. A onda, nakon što je pohvalio ratne zločine, klanja i povrede ratnog prava Alagića i njegovih a naših mudžahedina, pa onda dao zakletvu da se sve to što je rekao prenese na pokoljenja u buduće i proučio mu dovu, opalio je glumeći predsjednika kao nekad Alija. ‘Živjela junačka domovina BiH’!

Opa-cupa. Nismo više samo suverena, jedinstvena na svakom pedlju od Baščaršije do Marijin Dvora ili nepokorena, sad smo još i junačka.Nego.

Kada govoriš u ime države BiH osnovno pravilo je da su uz tebe predstavnici sva tri naroda u BiH, ako toga nema, onda junačenje postaje namjerno kurčenje. Tako bješe i ovdje na spomeniku naših isključivosti, osim vjere i domaćih bošnjačkih ‘državnika’ ne vidjesmo nikod od ostalih predstavnika vlasti. Tako je bilo jučer na Vlašiću, tako je po Sarajevu čitavo ljeto a i širom ‘junačke’ BiH u ‘ostatku’ nepokorene terotorije.

No, slaviti ratne zločine i zločince, a umrli Mehmed Alagić jeste to svakako obzirom na njegovo suđenje u Bihaću, na hapšenje, pa slanje u Haag odakle ga je smrt spasila pravosnažne presude za ratni zločin kao nekad Aliju Izetbegovića, a tražiti od drugih naroda i nacija u BiH da to ne mogu, ne smiju i da im se to neće dozvolit, to je više od licemjerja i tobože državničke drskosti. Da i ne spominjemo kakav je i koliko je to žestok šamar žrtvama Alagićevih mudžahedina ili njihovim potomcima koji to slušaju i gledaju, dok im pojašnjavaš kako je jedino rješenje zajednička država BiH sva tri naroda među kojima su samo jedni pravednici a ostali genocidaši i UZPovci.

Prije dva dana nakon objave presude Dodiku zeleni ‘odmetnuti’ SDPovac Bećirović je pozdravio odluku Suda i rakao da ‘niko nije iznad zakona’, međutim nije dovršio do kraja. Nije, ako se zakon baci pod noge i crveni tepih kao što je to jučer učinio on lično i kako to rade iz godine u godinu i njegovi partneri u vjeri i vlasti. Počinio je jučer najmane dva krivična djela, sankcionisana kao ona po kojima je optužen Dodik i osuđen. Prvo je veličanje ratnog zločina i zločinca Alagića i njemu sličnih, drugo je klečanje i dovljenje ispod ratne i ukinute zastave sa ljiljanima. I jedno i drugo je kao krivično djelo ‘nametnuo’ visoki bh predstavnik. Ljiljan zastavu je ukinuo ondašnji VP BiH Carlos Westendorp a onda je to potvrdio bh Parlament 04.02.1998, veličanje ratnog zločina i ratnih zločinaca ‘nametnuo’ je VP BiH jaran i drug Christian Schmidt poznatiji kod Bošnjaka kao ‘Šavbo Šmit’ marta 2024. Nazivajući sebe stalno kao kurva jer mu se ne vjeruje, čuvarem legaliteta i zakonitosti, dovio je ispd zabranjen ‘najveće zastave’, na jarbolu koji kao i sve drugo bošnjačko odnosno muslimansko mora biti posebno, a budućim generacijama nametnuo slavu ratnom zločinu i zločincima. Očekujući, naravno, da i ‘oni drugi’ slave svoje zločine i zločince da bi im mogao pisati pisma i prijetiti. Alagić nije dočekao pravosnažnu presudu na što se Bećirović može pokušati ‘vaditi’ jer propis se odnosi samo na one koji su pravosnažno presuđeni, međutim, niša to ne mijenja na stvari. Za Bećirovića nije ratni zločinac ni general Sakib Mahmuljin, ‘pobegulja’ u Tursku od izvršenja kazne zatvora od osam godina, kojeg bh država uopšte ne traži. Ljiljan-zastavu je ukinuo i bh Parament gdje je profesor Bećirović žuljao neradnu guzicu decenijama pa ni to ne poštuje. Poštuje samo onu ‘šejtansku isključivost’ koju Reis sa horor očima često licemjerno ponavlja kao nedozvoljenu a koja je i kod njega i kod Bošnjaka zvijezda vodilja.

Koja daje dozvolu da jedni ne mogu a drugi mogu biti iznad zakona. A na to šuti čak i onaj koji je to proglasio krivičnim djelom.

photo : Denis Bećirović, pozdrav ratnom zločincu i zločinu, arhiv