DRAGAN BURSAĆ OPET U CROSS ATLANTICU * Kad patriote pljuju voljenu državu : Da li je bošnjački ‘zlatni novinarski ljiljan’, kolumnista i pisac Dragan Bursać ikada čuo za onu historijsku doskočicu Bakira Izetbegovića da ‘žena ne može biti malo trudna‘?

* U patriotizam Dragana Bursaća dežurnog Srbina za Bošnjake, ne može se i ne smije sumnjati. To bi ti bilo isto kao kad bi posumnjao na izdaje Bakira Izetbegovića, merhamet ‘majke nad majkama’ Munire Subašić, u snagu mišića prvog pendreka BiH Ramu Isaka ili u duboke tajne opričane na tv ‘Face’. To dokazuje svojim kolumnama na portalu Radio Sarajevo iz minuta u minut, prije toga je godinama oštrio profesionalno plaćeno novinsko pero na ‘Al Jazeera Balkans’ ugašenoj produkciji, na tv ‘Face’ kad god šta napiše na ‘fejsbuku’, a posebno na bošnjačkim portalima tursko-bošnjačke produkcije.

U tim, po ugovoru naručenim tekstovima, koje u trenu postanu vijest svih medija, Bursać je zaslužio i dokazao svoje domoljublje jer nema trenutka kad nije komentarisao događanja, ‘fejsbuk’ citate ili poteze Milorada Dodika (joj, o Dodiku je ispisao tomove romaneski, on mu je dnevna literatura kao i svakom novinaru Bošnjaku patrioti), nekad se dosjeti i Čovića i Hrvata, ili kojeg tipa iz ‘trojke’ u vlasti’, pa je čak te svoje domovinske ode i poeme pretočio u knjige pa razvalio po okruglim i ćoškastim stolovima širom suverene, jedinstvene i nepokorene države BiH. Uglavnom po Federaciji.

* I sve bi to bilo potaman u državi BiH koja se zna voljeti i srcem i ostalim organima, da je ovaj nekadašnji ‘Evropski Pulitzer’ ikada čuo za onu ‘historijsku doskočicu’ Sina Velikog Oca Bakira Izetbegovića, ili da je nedaj Bože ikada zapisao išta o njemu, o njegovoj hanumi ‘Eleni Seb’- Sebiji, pa onda recimo o Reisu ili šta znam o Željku Komšiću. Međutim nije. Na tom terenu mu uvijek nestane tinte i ideje. Čak i dok piše o mirisu Ramazana u Banja Luci. A morao bi i trebao kao profesionalac i objektivac ‘za tri bandere’ kakvim ga doživljavaju Bošnjaci znati tu mudrost Bakirovu koju je Sin izjavio nakon jedne sjednice gl. odbora SDA mafije 27.12.2023. godine. Onda kada ga je američki ambasador u BiH Mr. Murphy optužio za blokade države, korupciju njega i stranke i za još ponešto, pa se Bakir ukazao.

“Tu neće moći ostati žena malo trudna, ili jeste ili nije tako. Ako jeste neka Murphy iznese dokaze za tvrdnje. Mislim da je napravio grešku i da nanosi bruku sebi i velesili koju predstavlja u BiH”.

Eto, ako već Bursać nije ginekolog kao Bakir koji o ovoj medicini uči godinam u krevetu sa snahom iz Sandžaka u Sarajevu Sebijom, doktoricom bez zvanja i diplome ali i bez odgovornosti za to, kao pravi zaljubljenik u državu BiH nije trebao ispustiti iz vidokruga ovu mudrost Onog Još Mudrijeg prije NJega. Jer, drugačije, njegovi epovi patriotizmu i državi su kao i zvanična bošnjačka politika završili u ginekologiji : ostao je malo ili nikako trudan. Može i ovako i onako, jedno ujutru, drugo popodne, ali ono najopasnije na što ukazujem, Bursać je promašio. ‘Zatrudnio’ je vanbračnim putem novinarstva. Što je posebno loš dokaz svega onog što je o tome do sada ispisao.

Nisam ‘baš neki patriota’ Bursaćevog tipa ali sam zbog svojih stavova često prozivan i kritikovan, iako o državi BiH i patriotizmu nisam nikada napisao tako ružne stvari kakve je profesor Bursać ucrtao i objavio. Zato jer se u njega ne smije posumnjati a u mene mora.

* Da ne bi bilo zabune za neke buduće ‘patriote’ evo kratkih zapisa Dragana Bursaća o državi koju neizmjerno voli a koje je još da bude slađe – debelo naplatio za razliku od mene. I to samo sa ‘platforme’ Radio Sarajeva u zadnjih mjesec-dva, nije mi se dalo duže tragati po arhivi interneta, i ovo je već predugačko.

– Dragan Bursać: Za Dodikovog kuma 100 miliona od države – ovakve zemlje nema ni u bajkama!! (24.07.25). Bosna je sve ono što je Dodik oduvijek želio – jedna mala privatna firma u kojoj je kum uvijek u plusu, a budžet – vječno u minusu. Kumovska zemlja. Ko nas je kleo, nije dangubio!”

– Znate onaj osjećaj iz vica kad vam neko mrtav-hladan uđe u stan, urinira ti po tepihu, uzme vam daljinski, naruči sebi pizzu i onda vas još pita: “A gdje ti držiš nož i viljušku?” E, taj stan se zove Bosna i Hercegovina 2025, a lik koji je naručio pizzu dok još miriše na zatvorski doručak – zove se Nenad Nešić. (16.07.25.)

– Dragan Bursać: ( o Ćulumu, direktoru SIPAe), Sprdnja od države. (14.07.25). Jer, da se ne lažemo, u BiH se ne poštuje država, već etničko-politička podjela funkcija. Tako ti sistem funkcioniše, i to ti je –meritokratija na balkanski način. Jer institucije u BiH nisu stubovi poretka, nego šatori za partijsku zabavu. A znate šta je najgore? U ovoj zemlji i zakon i institucije i procedura – sve je to samo pozornica za političko-jaranski kabare.

– Bursać: Kad Dodik ruši državu, a sramni Sud mu kaže – Nastavi, ali se samo se redovno javljaj!

– 04.07.25. Država, s druge strane, izgleda kao da je izašla iz lošeg reality showa: prepuna neodlučnih, korumpiranih i ucijenjenih političara, pravnika i policajaca.” Čuli ste? Dodik se pojavio u Tužilaštvu BiH. Dobrovoljno. Kao da ima nešto savjesti, ili barem grižnje iste. Nema. Došao je kao što se mafijaš pojavi kod korumpiranog inspektora – da se rukuje i da dogovore plan. I šta mu kažu? I koji to državni organ? I je li to isti organ koji mu je izdao potjernicu, pa je sada ta potjernica na masnom papiru za burek ili na onom što ide u WC? Država u kojoj se za pozivanje na rušenje ustavnog poretka dobije mjera “javljanja”, je… pa nije sigurno država. To je improvizovani šator koji prokišnjava, ali se mi pravimo da smo u suhoj palači. Dobro došli u Bosnu i Hercegovinu. Zemlju gdje se Ustav briše gumicom da ne kažem onim sličnog imena, a pravda – cijenom po dogovoru uz kaficu.

– 04.07.25. Dragan Bursać : Kakva država, takav nam i najministar. (o Rami Isaku i plaketi ‘najministar’). Znate onaj vic o državi koja se pravi da ide ka Evropi, a zapravo ide ka Haj Nehaju? E, pa nije vic – to je Bosna i Hercegovina.

– Bursać: Dan kad je umrla građanska BiH: Trojka i Schmidt nazdravljaju eutanaziji jedinstvene države! (25.06.25.)

– Dragan Bursać: Kad zločinac prepravlja historiju, a država mu drži flomaster (17.06.25. Aleksandar Knjeginjić, facebook post).

– I tako, dok mi raspravljamo o “legitimnom predstavljanju”, Dragan Čović rasparčava BiH. To je kraj države. Makar građanske koja, ruku na srce, nikada nije ni zaživjela!

– Dragan Bursać: “Helezova blamaža – ministar bez vojske i država bez zakona“,12.05.25.

– E sad, da smo mi normalna država, ovo bi bio problem. Ali pošto nismo, ovo je još jedna subota. (12.04.25.)

****

Mogao bih tako do ‘horozova’, ali sve je u bobu isto. Tolike gadosti i kritike državi koju voliš još niko osim Bursaća nije izbiflao a država mu se zato odužila dobrim čekom i apanažom. ‘On nije tako mislio’, on je to tako napisao da bi dokazao da ‘trojka’ bez SDA/DF/Reis bratije nije nikakva vlast, da sve što ne valja dolazi od Srba i Hrvata i neposlušnih Bošnjaka u vlasti, zato mu je sve još dodatno i ‘halalom’ pokriveno. I što se uklapa u poznatu matricu ‘jedno na sabahu, drugo oko akšama’. A ima i karme. Jednom, ne tako davno kad je Sena Uzunović objavila presudu Dodiku, Bursać je odmah ciknuo i napisao ‘Pismo Seni’. Pa pohvalio i nju i državu. ‘Ali postoji pravda. Postoji pravo. Postoji časna profesija kojoj ste posvetili svoj život. Vaša presuda neće odrediti kuda ide ova zemlja, ali način na koji sudite hoće’.

E, to je već patiotizam, znači kad puhne sa Juga, ideš prema Sjeveru. I potaman. Poslije 01. augusta ove godine kad je potvrđena presuda Sene Uzunović Bursać se opet okrenuo svom poznatom ‘patriotizmu’.

‘Karma je ku**va, Milorade. Pravo pravna’. I za svaki slučaj dodao.

‘I, što je najvažnije – nije se sud obrukao! Da, dobro ste pročitali. Nije popustio, nije pognuo glavu pred palanačkom galamom, nije kleknuo ispred “najvećeg sina srpskog naroda zapadno od Drine”. Nije igrao po guslarskim notama, niti se povio pred tabloidnim mitraljezima. Nego je, što bi se reklo u narodu – presudio po zakonu. Tačka. Zajedno sa sutkinjom Senom Uzunović pokazao je da ima kičmu i ljude koji rade svoj posao’.

* Takva ljubav prema domovini ‘koja i jeste i nije malo trudna‘ se još nije izrodila. Niti takva domovina, koja je od ‘države iz vica’ završila u karmi. Dok je kolumnisti pored novčanika, porasla i brada. I ne manje važno : nijedna dlaka sa brade mu nije zafalila u Banja Luci.

photo : Dragan Bursać, arhiv