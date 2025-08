KAKO U PROŠLOM RATU TAKO I DANAS : Zakletva vojnih hodža Reisu, a gdje je ministar Zukan ispred ’14 veličanstenih’?

– ”Zajedničke oružane snage BiH su najzdravija institucija države’ – bubnuo je više puta pijani SDPov zeleni ministar navodno zajedničkh oružanih snaga BiH – Zukan Helez.

Zbilja, bilo bi dobro da je tako, ali nije, međutim u BiH je sve namjerno naopako od temelja do vrha države, totalno je naopačke i sami ministar, on posebno. Koji je rasporedom konstitutivnih stolica u vlasti ‘trojke’ zajahao ovu važnu državnu instituciju i od nje napravio ‘kino’.

Možda je Dayton i imao dobre namjere kada je tri nacionalistička puka, tri iz rata izašle vojne formacije spojio u jednu pa ih još nazvao i ‘zajedničkim’, no vrijeme u ove tri decenije iza bh rata pokazuje da su to zapravo ‘na silu zajedničke’ pa još i oružane snage koje osim što ‘baštine tradicije’ svojih naroda, osim plata, činova i beneficija, nemaju puno toga zajedničkog i djeluju kao da su natjerani da žive zajedno u odvojenom prostoru i vremenu, i da konstatacija notornog karikaturalnog ministra Zukana o silnom zajednišvu nema nikakvog uporišta u realnosti. Nedaj Bože da se što predviđeno, priželjkivano ili nepredviđeno desi u BiH, vidjeli bi o kakvoj zajedničkoj instituciji je riječ. Tu se, čak ministar i njegovi zamjenici ‘iz reda drugih naroda’ ne mogu dogovoriti kad i kako upotrijebiti helikopter kad se zapali negdje šuma, kako bi se tek dogovorili da zajednički brane državu u slučaju potrebe. Bolje je o tome ne razmišljati.

– Ministar i zamjenici (Galić i Goganović), posebno zamjenik iz reda srpskog naroda Goganović svaki dan se pljuckaju, tužakaju, podnose krivične ili inspekcijske prijave i žive u tom paralelnom imaginarnom svijetu zajedništva kako se stvara još jedna u nizu bh mitova iz bajki, a ‘karavani prolaze’ dok se ministri i zamjenici ‘fotkaju’ po ‘fejsbuku’ i nataču o svojim ‘uspjesima’. Ako pak pažljivo pratite medije a morate, jer drugo se nema šta upratiti, morali ste primjetiti da ove ‘zajedničke oružane snage BiH’ sve više postaju bošnjačke oružane snage, da kažem jednostavnije islamske. Ministar Zukan Helez poznat po svom ‘patriotizmu hulje’ je svaki minut u novinama, ‘reaguje’ na svaku rečenicu u blizini i susjedstvu, sa Reisom Kavazovićem je često na kafi i na dogovorima o zaštiti i odbrani države, njegovi zamjenici su vidljivi u medijima jedino kad se svađaju sa njim ili kad mu prigovaraju, za ostalo ih ne pita ništa. I mediji ih ciljano ignorišu pa se tako jača utisak da i ne postoje, osim u rijetkim prilikama kakvih vježbi li posjeta izvana. Uticaj IZBiH i Reisata je vidljiv ćoravim okom, Zukan se toliko uživio u ‘bitku za državu, vjeru i Bošnjake, posebno za vjeru, da je počeo sklapati i bilateralne sporazume sa Iranom i Turskom i praviti Bajramske žurke po ugledu na Reisa. Dojam je zapravo nastavak prakse i tretiranja nekadašnje ArBiH koja je u početku bila multietnička ali je sa čišćenjem kadrova Srba i Hrvata već tokom rata postala klasična islamska vojska, isti ugođaj se prenio i nastavio i poslije rata. Posebno sa ministrom Zukan Helezom.

– Daytonsku Sporazum je predvidio u ovim ‘zajedničkim’ snagama prakticiranje religije po čemu se također ovo ‘zajedništvo’ prepoznaje, ali druge konfesije osim islama, vidljive su rijetko, najčešće u silnim vježabma NATO snaga u BiH gdje se prvo obezbjedi šator za vjeroučitelje sa zastavama religije kojoj pripadaju, a onda slijedi menu za vjernike. Tek tada bh mediji koji su u službi države i Reisata obznane da postoje i te druge konfesije u vojsci kao ‘tri ravnopravne religije’. Tu ne računamo bitke ministra i članova bh Predsjedništva u vezi halal ishrane, i van toga samo se vide islamski vjeroučitelji, Reis i SDP ministar sa tespihom.

Logično. Reis BiH je odavno preuzeo ulogu ‘Ajatolaha’ u bh državi, nije izostala ni vojska, ona posebno. Prijašnji Reis je u prošlom ratu bio logistika i oružja i vjere, sadašnji je nastavio ‘našu tradiciju’. U ovoj i ovavoj vojsci ministar se tako brine više o hidžabu ‘vojnikinje’ Emele Mujanović ili o onom vehabiji (Benjamin Fukelj) vojniku koji je u Austriji završio školovanje o trošku te države pa se odbio rukovati sa ministricom Austrije ‘jer mu to vjera i Kur’an ne dozvoljavaju’. Podsjećamo, ovaj skandal je Zukan prekrio pričom ‘kako je razgovarao sa Reisom o tom i kako će poduzeti mjere’, međutim kasnije ga je tajno primio u ‘zajedničke oružane snage’, a izvinjenje zamjenika Galića je umjesto Zukana otišlo Austriji. Iako je nezakonit prijem ovog časnika u službu, Zukan se o tome umirio jer prati ‘vjerska osjećanja’ vojnika i Reisa, boli ga ona stvar za skandalom, ima ih on koliko hoćeš. Važno je ostati ‘patriota’ kod raje i kod Reisa.

– Da pojednostavimo. Na čelu sa ministrom Zukan Helezom a u skladu sa ‘tradicijom’, ‘zajedničke oružane snage BiH’ sve više liče na ‘očišćenu’ nekadašnju ArBiH, na islamsku bošnjačku vojsku. Jučer smo dobili i zvaničnu potvrdu ko je, osim što je šef države, još i komandant te i takve vojske. Reis Kavazović je uručio nekakve ‘murasele’ za trinaest vojnih hodžica imama u Oužanim snagama. To je pismeno ovlaštenje Reisa imamima da ‘u skladu sa vjerom po kasarnama OS i u skladu sa maturidijskom akaidom’ (ma šta god to značilo) tumače učenje islama i ustavnih vrijednosti Islamske zajednice u oružanim snagama’. Čak su hodže pred Reisom umjesto pred ministrom položile zakletvu. Bilo bi zgodno vidjeti šta piše u tekstu zakletve ali mediji to namjerno prešućuju. Još je Reis izjavio kako je ‘zadovoljan prisustvom IZBiH u oružanim snagama’. Kako ne bi bio zadovoljan, takvo prisustvo je imao i u zadnjem bh ratu njegov prethodnik ‘Hižaslav’ Cerić gdje je himna bila odprilike ovako, može se još naći na youtube kanalima. ‘Mi smo vojsk Allahova, za islam se borimoooo, nikog se ne bojimooooo’. Pa ožeži uz ‘tekbire’ i ‘salavate’. A ‘zajednička i multietnička armija’, ej! U kojoj Srbi i Hrvati ‘tekbiraju’ i gaze strojevim Allahovim korakom zajedno sa mudžahedinima, stranim i domaćim.

– Trinaest veličanstvenih plus najveličanstveniji među njima – glavni imam, to je ravno 14 veličanstenih Allahovih komandanata. Koji stameno i zajednički daju zakletvu Reisu potvrđujući da su oružane snage ‘najzdravija zajednička institucija’ BiH’. I da će ‘slijediti ustavne vrijednosti Islamske zajednice’ a ne ustavne vrijednosti države BiH sva tri naroda. Zukana ministra sa ‘najvećim mudima u Bošnjaka’ kako mu o međunožju tepaju Bošnjaci zbog njegovog ‘britkog’ jezika i mišića nabildanih prema Srbima i Hrvatima, nema nigdje na zakletvi. Njegovo je da se zakletva ispoštuje. Eno ga, sjedi na kompjuteru, prati šta će Dodik reći a šta ‘Aco Srbine’ iz Beograda. I kako će im ‘žestoko uzvratiti’.

Sve dok se zakletva polaže u građanskoj i sekularnoj državi pred Reisom, to ti je brate ruglo od zajedničkih oružanih snaga. I ruglo od države.

Ali ‘naše’ je, i mi to volimo i hoćemo. I onda i sada.

photo : snaga ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’, trinaest imama položilo zakletvu pre Reisom Kavazovićem, arhiv