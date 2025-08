Umjesto da ore Pešterske njive na Sandžaku i uzgaja ovce, ‘Sandžo’ Harun Hodžić domaći mudžahedin, ‘zlatni ljiljan’, Reisov potpaljivač za gorivo islamske države BiH i dio uredništva njegove web sraone Bošnjaci.net baškari se u tuđem stanu u Sarajevu, uživa u penziji majora, piše knjige i ‘brani Bosnu’ stvarajući probleme tamo gdje ih još nema …

On ti je jednostavno egzaktan primjer Sandžaklije. Koji iako stranac u državi BiH uživa sve njene privilegije o kojima rođeni Bosanci, pardon Bošnjaci, mogu samo sanjati. ‘Šljego’ sa Pešterskih visoravni Sandžaka u BiH pred rat, u Sarajevo gdje je inače završio Medresu, pa umjesto da ore njive i čuva stada ovaca u Tutinu, po Sarajevu se šepuri u tuđem stanu, sa penzijom majora ArBiH i značkom ‘zlatnog ljiljana’ piše ‘ratne knjige’, glumi hodžu i domoljuba.

Tako mu ‘grah pao’ a Reis Kavazović i SDA ‘aminovali’, posebno hodža Kavazović u čije ime ovaj ‘Sandžo’ šparta po džematima i drži predavanja o vjeri, ratu, budućim bitkama koje slijede. Ubačen je čak i u uredništvo web sraonice zemljaka Krcića Bošnjaci.net, gdje je skupa u ‘uredništvu’ sa još jednom vjerskom i Reisovom štetočinom Muhamedom Mahmutovićem, izbjeglicom iz Švedske, koji je sa švedskog stola ‘hvala Allahu’ uz svoje ‘knjige’ o ratu i ‘šehidima’ uspio dogurati do vlasnika kuće u Sarajevu. Prešao na jufku i ćevape.

Kao i svaki regularni ‘Sandžo’ Hodžić voli pištolje, palestinski šal, automate i želi ratovati, zna kako u ratu preživjeti i rat iskoristiti. Tako će te i ovog ratara sa Pešteri često vidjeti na tv, u bošnjačkim medijima ili kako po džematima širom Federacije i u dijaspori posebno ‘prezentira’ svoje knjige’ o ratu. O njegovom vojevanju u 7. Muslimanskoj Br, sa mudžahedinima, gdje opisuje kako se ‘nekad ratovalo baš’. Naravno, on kao i svaki uzoriti Sandžaklija u BiH ne pomišlja da ratuje za svoju državu Srbiju već bi i hoće ratovati po BiH. Tako ovaj hodža u penziji udara i uzduž i poprijeko sa šalom ‘Arefat’ o vratu po ‘dušmanima’ Bosne i sa dovama po okruglm džamijskim stolovima gdje korak po korak gradi islamsku državu Izetbegovića, SDA i Reisa. Često će te ga viđati u društvu ‘vlahomrsca’ Reisa Kavazovića, Bakira, ima ga i u vehabijskoj udruzu ‘Tempo’ u Sarajevu, po dijaspori je ‘kvisko’ za mlaćenje para po džamijama.

Čovjek se jednostavno ponaša onako kako je zacrtano i to ne bi bio problem da on po zadatku ne pravi problem tamo gdje ga i nema. Zato jer problema mora biti.

Ovih dana, ‘kao predavač’ u mjesnoj Zajednci Janja kod Bijeljina, hodžica i ‘pisac’ iz jedinica ‘Fatih’, ‘Crni labudovi’ pa one ‘Muderrisove’ – ‘AlMujaheed’ zloglasne jedinice iz 7. Muslimanske, hoće ‘Sandžo’ da održi i držaće predavanje. Ne u Tutinu u popizdini gdje se rodio već u BiH i u mjestu koje je poznato po uspješnom, ako takvog uošte ima, programa za povratnike. I gdje se najviše povratnika vratilo i gdje su odnosi među ljudima bili više nego odlični za bh prilike. E, tamo se ukazao Hodžić jer tako ne može ostati, ima da se ‘talasa’. Džaba se protive tome u Janji, mora biti zategnuto, mora biti provokativno. Kako bi se drugačije uživalo u ratnoj prošlosti i ratnoj budućnosti. To što je kćerki za svadbu ‘pripremio’ pištolj marke ‘Glock’ nije nikakva vijest, Hodžić slijedi svoje učitelje Kavazovića i Dudakovića koji zagovaraju opremanje i ratovanje već godinama. Čista klasika.

Što bi Janja bila izuzetak kad može postati pravilo. Logično. Isto kao ono Radovana Karadžića pred rat u Bos. Krupi kad su mu javili da je sve kod njih mirno i bez problema, da ne mogu iz čista mira krenuti u operacije, kad ih je posavjetovao. Napravi problem i imaćeš razlog da djeluješ.

photo : Harun Hodžić sa Reisom Kavazovićem desno, arhiv