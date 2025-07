ILI POZOVITE ‘AJVAZ DEDU’ U POMOĆ : Bužim je odmah poslije rata dobio donaciju Japana od 5 miliona KMa za izgradnju vodovoda, pare su nestale a voda nije potekla, evo po drugi put će se vodovod graditi, bratska država Katar je dala 2,5 miliona KMa, ako ne bude drugačije

* ‘Sadaka’ nas je održala, ‘njojzi fala’. Tako bi se odprilike mogla definisati ekonomska socijalna i privredna politika države BiH koja sva počiva na donacijama stranih država i dijaspore BiH. Uz milijarde koje su se slile u BiH ‘sadakom’, mogli smo biti ‘mala Švicarska’ kako su nam i obećavali. Mogli bi to biti i danas jer samo iz bh dijaspore se svake godine u BiH ubaci oko 4 miljarde KMa, daju donacije i druge države i strane institucije ali Švicarska je za nas samo geografski pojam i metafora. Donacije nisu uređene zakonom pa nestaju, sve se pravda po onoj ‘mi tražili, vi dali, nismo oteli’. Nekad nestaju tiho a počesto i javno kao da ih nije ni bilo, počev od Srebrenice pa do glavnog bh grada Sarajeva, i srazmjerno njihovom nestanku, raste broj domaćih milionera, Tite mi već i milijardera.

* ‘Historijska vijest’, ah, ne može kod nas bez toga nikako, glasila je jučer kako je bratska država Katar iz svoga ‘Fonda’ donirala 2,5 miliona KMa opštini Bužim za izgradnju vodovone mreže i kanalizacije. Načelnik opštine SDA stranke – specijaliste za ‘sadaku’ Mersudin Nanić se kao što je red i zakon u BiH pohvalio i uslikao sa prinčevima i već najavio ‘historijsku prekretnicu’. Stići će voda u Bužim ‘kako dolikuje’, hvala braći, nikad im nećemo zaboraviti’. Specijalno je, samo radi vijesti i potpisa ‘papira’ odletio u Katar.

Da, sve je kod nas istorija ili histerija koja se zove historijom. Ovako je bilo i odmah poslije rata kada je Japan i njegova vlada donirala Bužimu za istu ovu kanalizaciju i vodu pet (5) miliona KMa, i tada smo čitali iste ekskluzive i gledali slične slike. Međutim, nacijo, voda nije potekla, nestale pare iz Japana, za nadati se je da će ova ‘druga sreća’, iza koje uvijek dolazi i ‘treća sreća’ polučiti rezultate.

No, to je za sada samo nada koja ništa ne košta, ne treba od nje puno očekivati jer ‘znamo se dobro’. Obzirom na dosadašnja iskustva, lako je moguće da se za par godina zaboravi i vodovod i ‘sadaka’. Dosadašnji primjeri poslovanja sa donacijama koji nisu samo specijalnost Bužima već čitave BiH, daju prostora za tvrdnju da će u Bužimu prije poteći voda uz pomoć onog ‘turskog komunalca’ zvanog ‘Ajvaz Dedo’ iz Prusca, nego sa ovim parama. Da, onog što je po bajkama mjesec dana dovio i klanjao pa ‘pukla stijena iznad Prusca’ a onda ‘Dedo’ drvenim koritom doveo vodu u grad. Bužim ima sve petpostavke za ovo mitološko tursko-islamsko biće u čiju čast se svake godine potroše milioni KMa u Pruscu i okolini. Jašući na konjima i doveći po livadama.

* Da Bužim nije usamljen u ovim vještinama sa ‘sadakom’ i da je BiH prepuna specijalista za poklone, dokazaćemo još jednim primjerom iz Mostara. Kao što znate, vlada Švedske je ovom zajednički podijeljenom gradu dala 16 milina KMa za kolektore, cijevi i prečistače vode nekada davno više se i zaboravilo kada, međutim još se taj vodovod ‘izgrađuje’ a pare nestale kao one iz Japana date Bužimu. Tu smo, kad je ‘sadaka’ u pitanju svi isti. Braća. Ne zna se da li su građani ove dobronamjerne države Švedske tužili državu BiH ili Mostar kako su najavljivali 2021. godine zato ‘jer su pare potrošene nenamjenski’ (čitaj : pokradene) ali se zna da smo se po bh medijima smijali švedskom ambasadoru u Sarajevu (Anders Hagelberg) kad je 2018. u medijima najavio takvu mogućnost. Pa pojasnio da ‘švedski građani hoće i moraju znati kuda su im otišle njihove pare’. Bilo je i onoga ‘jebale ga pare, što je davao pa sad prigovara’.

* Smiješno dozlaboga, ‘ta će on nama’. Ne znaju ‘Švede’ da mi još tri decenije iza bh rata ‘ne možemo’ utvrditi gdje su nestale milijarde za Srebrenicu (došlo se davno u bh Parlamentu do cifre od 7 milijardi za koje postoje dokazi a onda ‘pukla’ i Komisija, njen tadašnji predsjednik Sefer Halilović i država, ne daju podatke sve strane ambasade a posebno Islamska Zajednica BiH koja je bila glavni korodinator i distrubuter donacija skupa sa SDA mafijom, to je za njih ‘poslovna tajna’) a oni zapeli za ‘siću’ od 15 miliončića.

Budale. Ne znaju čak ni to da se kod nas ‘sadaka’ (donacija) zove i ‘nafaka’ (sreća, izdržavanje). Koja nije za svakog. Već samo za odabrane.

photo : ‘Načelnik Bužima Nanić, drugi s lijeva, u Kataru na potpisivanju donacije za Bužim, arhiv