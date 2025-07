‘BACA’ Utica NY, Breaking News : Za repliku ‘Sebilj’ naručeno ‘specijalno autentično drvo Made in Sarajevo’ i navodno plaćeno 40. 000 dolara, za njegov transport namijenjeno je još 8,000 dolara, ipak, replika ‘SebiJI’ se gradi donacijom drveta iz ‘HomeDepot’ i ‘Lowe’s američkih trgovina

Historijska prevara sa donacijama u džamijsko-političkoj udruzi ‘BACA’ (Bosnian American Community Association of Utica NY) se po svoj prilici nastavlja u režiji nelegalne predsjednice Hanke Grabovice, a uz sakupljanje i nezakonito trošenje novca ukupljenog donacijama za izradu replike ‘Sebilj’ (kojeg je opisao stručnjak Nedim Mujić Hankin lični forograf i voditelj zvanične stranice udruženja kao ‘PROJECT SEBIJI’) u gradu izbjeglica Utica NY.

Istraga specijalnog tužioca za donacije još čeka zvaničan zahtjev odbora ove udruge koji je smijenio Hanku Grabovicu i dopredsjednika Sandru Šehića po preporuci njihovih advokata, po svoj prilici ‘u interesu Bošnjaka džematlija’, neće ni biti takvog zahtjeva tužiocu, iako je o pljački donatorskih para bilo rasprave u lokalnim novinama, na radiu i tv. ‘Slizali se’ odboraši, a šta onda briga tužioca za donacije, ako tebe to ne interesuje.

Pisali smo o tome, kao i o pranju para ovog udruženja preko drugih sličnih udruga, no osokoljena podrškom utičkog načelnika (Mike Galime) koji se smuca uz Hanku i po džematima u zamjenu za glasove džematlija na slijedeći izborima, kanuće u ime toga i opštinske love za ‘Sebilj’, Grabovica se nakon sakrivanja godinu dana teatralno vratila i bukvalno u suradnji sa odborom koji ju je smijenio, nastavila sa svojim djelovanjem.

Nanovije vijesti oko drvene građe za ‘Sebilj’, povrđuju naša ranija razmišljanja kako i čega se sve Grabovica može dosjetiti kad su donacije-‘sadaka’ u pitanju.

Januara ove godine kao ‘breaking news’ objavljeno je da se naručuje ‘specijalno autohtono drvo’ iz BiH ‘Made in Sarajevo’ za ‘Sebilj’, koje će koštati 40.000 dolara (vidi sliku i obavijest udruge), a za prijevoz do mjesta gradnje još dodatnih 8,000 dolara. To su zvanični podaci udruge, poslije smo vidjeli i slike obrade u Sarajevu, također kao ‘ekskluzivnu vijest’. Niti je objavljeno o kojoj se to vrsti drveta radi niti koja firma u BiH će to obrađivati, ali raja k’o raja voli sve ‘specijalno’, takvi smo u genima pa je vijest tako i prihvaćena.

Međutim, prije para dana odkada su krenuli zahvati betonaže temelja i postolja ‘Sebilja’, pored plaćenih izvođača radova traže se volonteri, evo najnovije o ‘specijalnom drvetu’. Koju raja sa ‘kokoš’ pameću neće ni registroavati, najvažnije je da nam ‘mala džamija’ napreduje. Vijest sa face book profila udruge kaže da su poznate velike trgovine građevinskim materijalom ‘HomeDepot’ i ‘Lowe’s’, koje imaju trgovine i u našem gradu – donirale građu za drvenu konstrukciju ‘Sebilja’. Lokalni pjevač i autoprijevoznik Husić Zuhdija Zuda je uslikan sa Hankom pri utovaru građe (‘Hvala Nedimu Mujiću, da ga Allah nagradi i da mu sve njegove grijehe oprosti i ukabuli’) u magacinu ‘Lowe’s a onda su uslijedile i slike iz ‘HomDepot’ trgovine. Učiteljica Hanka se na našu radost i ljepotu, na čistom bh jeziku kojeg ne poznaje zahvalila pogrešno – ‘Home Depotu’. Ushićena, kako i ne bi kad je sebi, na pomoći i sa sadakom zahvalila se i ‘Lowes’ trgovcima.

‘Veliko HVALA Home Depotu na velikodušnoj donaciji materijala za naš projekat Sebilja!’ (emoji : veliko crveno srce ko tepsija). Onda. ‘A huge THANK YOU to Husic Zuda, iskreno zahvaljujemo Zudi Husiću na preuzimanju materijala za Sebilj svojim kamionom! Veliko hvala i Lowe’s-u na velikodušnoj donaciji – svaki detalj nas približava ostvarenju ovog sna!’ (od srca srcu, opet)

Znači, specijano drvo ‘Made in Sarajevo’ je zapravo američko-kanadski ‘lumber’ iz trgovine, poznate obrađena daske zvane ‘2X4’ iliti ‘two by four’, a ima i onih širih i većih, te razne drvene gredice svih dimenzija.

Aferim. Sad bar znamo gdje raste specijalno bh drvo. Eno ga u trgovinama gdje stoje ‘autohtone’ vrste drveta, specijalno rađene za ‘Sebilj’. Sada danacija ‘usječena’ za tu ‘specijalku’ iz Sarajeva u iznosu od 40.000 dolara može odahnuti. Može i nestati, može se upotrijebiti ili je već negdje skrkana. ‘Obrađeni smo’ kao i američko drvo. U slobodnom prijevodu ‘lumber’ znači ‘specijano obraditi drvo’ za upotrebu. Opet ‘specijalno’ kakvo nam treba.

‘Sebilj’ će nam tako zablistati u drvetu iz ‘šopera’ koje se od sada i u buduće zove ‘lumber Made in Sarajevo’. Tako se to radi. Hanka nas je kao i donacije ‘obradila’. ‘Papirima’ će se sve poslije uvesti u red, Nedim Mujić fotograf sada, ima iskustva i u računovodstvu. Naučio još dok je sređivao ‘papire’ za donacije HSB Bank u našem gradu skupa sa trgovcima ‘Ružnić’ a povodom jednog od ‘Krajiških Teferiča’, uči tu zadaću i danas u firmi ‘Brimus’ koja je jedan og glavnih ‘donatora’ uz projekat ‘Sebilj’.

Uvijek sam tvrdio da para ima, to još uvijek tvrdim, samo ih treba znati iskoristiti. Ono što mi znamo sa donacijama, niko drugi je ‘ne znade’, takve majka više ne rađa.

photo : ‘BACA’ Utica NY preuzimanje donacije drveta za gradnju replike ‘Sebilj’ iz magacina ‘Lowe’s’ desno i ‘HomeDepot’ dolje, arhiv