Nema dileme, Sarajevo, policija i pravosuđe svim srcem i bićem čuvaju, brane i štite svoje bandite, ulične razbojnike i kriminalce. Iz raznoraznih razloga, kao što su ‘mir u kući’, ‘nezamjeranje’, ‘podplaćenost’, ali najčešće iz onih ‘patriotskih vjerskih osjećanja’, po čemu je glavni bh Grad već znan ‘odranije’ (ovu kvalifikaciju ‘poznat odranije’ osmislili su pravosudni organi za osobe povratnike u krivičnim djelima, op. Cross) i po čemu su prepoznati i ovi štićenici grada koji danima i godinama terorišu i građane i javnost. Mediji koji bi trebali takve osobe ignorisati ili o njima pisati realno i kritički, naprotiv, daju im takvu pozornost i pažnju da im se ovi do kraja života ne mogu odužiti čime su postali saučesnici u ovom divljanju, maltertiranju i samovlašću ovih baraba kojima mediji daju još titule ‘žestoki momci’. Pisali smo o braći Hatić, Mirzi i Jasminu, nabildanim bezobrznim batinašima i kriminalcima, Amiru Pašiću ‘Faći’ iz iste loze bandita, Denisu Stojniću i drugima istetoviranim balonima mišića ali ne kao o ‘žestokim momcima’ već o žestokim kriminalcima koji provode samovlašće po Sarajevu u ime i za nečiji račun a oni postaju nacionalni heroji.

Jedna takva kriminogena baraba već danima u ‘Avazu’ i ostalim medijima dobiva prostor i još se naziva ‘umjetnikom reperom’, pominjući uzput njegovu drogerašku i kriminalnu prošlost, pa se stiče dojam da je tip heroj grada. Izvjesni Adnan Nikšić, o njemu je riječ, sa ‘umjetničkim imenom ‘Sajfer’ je prije par dana u uličnoj tučnjavi sa sličnim tipovima ranjen, pucalo se iz pištolja ispred kafića dok je raja bježala i sakrivala se. ‘Avaz’ je od njega napravio pravog bošnjačkog ‘Ramba’. Valjda da bude primjer slijedećim mladićima koji ga prate na tik-tok ili instagram aplikacijama. Prve verzije su bile ‘došlo do obračuna nakon dobacivanja ‘jednog prolaznika’ i ‘povlačenja pištolja’, supruga ovog bandita Šejla je dala svoju verziju ‘dobacivanja’ tom ‘Sajferu’ njenom momku a u vezi njegovog ponašanja pri gostovanju američkog youtubera (IShowSpeed), da bi na kraju ‘Sajfer’ nakon zbrinjavanja u bolnici samoinicijativno otišao kući uz obrazloženje da je ‘čistio pištolj i da se sam ranio’.

I zamislite sad ovo, istu verziju događaja prenosi i sarajevska policija, ne poduzimajući ništa dalje. Proizilazi da je normalno da se na ulici u sred bijela dana čisti pištolj, da se opali pri tom koji metak i nikom ništa. Niko nije ugrožen, ‘sam pao sam se ubio’. Policija se uopšte nije osvrnula na prvu izjavu ženke ‘Sajfera’ koja je sasvim drugačija jer bi da jeste, morala ipak nešto odraditi. Bolje je ovako.

Nije valjda a jeste. Čak i da je ovo vickasto obrazloženje tačno, postoji nešto što se zove ugrožavanja sigurnosti’, nečije, postoji propis o upotrebi i držanju oružja ali za policiju ništa nije sporno. Nije ni za medije. Svako ona ko ima pištolj, a ima ga svaki prvi ili drugi šetač po Sarajevu, neka ne čisti oružje od kuće već neka to uradi u kafiću ili na ulici, može i na utakmici. Zar to nije slatko i vickasto? Vickastije i bezobraznije od ovog potezanja i upotrebe pištolja je nereagovanje policije. Tim prije što tip uopšte nema dozvolu za pištolj, no to neće ni primjetiti još veće šaljivdžije ministar Policije Sarajeva Katica ili notorni Ramo Isak, imaju oni preča posla. Onog drugog tipa koji je navodno dobacivao ‘Sajferu’ niko nije ni upitao za ime i prezime. Mora da je neki ‘umjetnik’ sa iste ‘akademije’ Adnana Nikšića. Ili možda ima kakvu iskaznicu službi bezbjednosti,

– Nema druge, mediji su u pravu, ‘Sajfer’ je ipak ‘žestoki momak Sarajeva, jebeno žestoko vrijeme je stiglo odavno u naš glavni Grad.

Kako se ovaj čin vezuje uz gostovanje američkog youtubera kojem je prisustvovao i kriminalac ‘Sajfer’ a koje gostovanje nije u ‘Republici Sarajevo’ prihvaćemo sa oduševljenjem, što je u prvoj javnoj izjavi potvrdila i žena ‘Sajfera’, biće da je i ovaj događaj kao i mnogi drugu slični rezulat poznatog sarajevskog ‘vjerskog osjećanja i patriotizma’. Naime, mediji su ‘zgroženi’ nastupom Amerikanca kojeg prate silni milioni pratilaca na internetu a više njegovim domaćinima u koje se ubraja i ‘Sajfer’. Taj tip iz Amerike je jedno u nizu internet čuda, i on ‘radi’ po internetu kao i ovi ‘naši žestoki momci’. Ima i ‘umjetničko ime’ kao i ‘Sajfer’ a glasi ‘IShowSpeed’ (‘akademsko umjetničko ime’), snima i putuje po svijetu dok ga milioni prate kako laje kao pas dok igra igrice ili žedere hranu. U Sarajevu su mu obavezno naturili fes na glavu i odveli ga na ćevape i baklavu, dalje nema šta Sarajevo pokazati, međutim problem je nastao kad je neko od pratilaca Amerikanca koji je skakao i vrištao te naravno psovao kao što je red, pitao uz pokazanu parolu o Srebrenici ‘šta misli i zna o genocidu’. Tip je tražio objašnjenje od gostiju domaćina gdje se ubraja i ‘Sajfer’ pa je jedva dobio odgovor ‘ma, tamo nek rat’. Nije rekao genocid, i u tome su i gost i domaćini pali na testu o Srebrenici. U tome se vjerovatno našao i napadač na ‘Sajfera’ na ulici, koji ne može svariti da ima neko ko nije čuo za genocid a posebno da postoje neki Bošnjaci koji nisu taj test ispravnosti proveli kako treba. Pa mu dobacio. Pa se desilo ‘čišćenje pištolja’.

Žestoko Sarajevski.

photo : sarajevski kriminalac i reper Adnan Nikšić ‘Sajfer’, arhiv