RUDARI BiH SRAMOTE Vladu Keroševića, Aliju Sirotanovića i svu radničku klasu : glasati stalno za svoje ‘dželate’ lopove u vlasti a prizivati Josipa Broza Tita i paradirati sa parolama nije odraz nemoći već licemjerja i kukavičluka …

– Dugo najavljivani protest rudara Zenice, Breze i Kaknja u Sarajevu, završen je kao i slične performanse ostale radničke klase BiH. Uz parole, prijetnje (‘pašće mrtva glava’), pištaljke, šetnje, zastave i maštovite parole. Pa poslije ‘razguli’ kući, praznih džepova i još ispraznijih obećanja.

Iako su došli sa zahtjevima ‘bez kojih neće popustiti’, sa najnormalnijim željama da im se isplate tri zaostale plate i uveže penzioni staž koji se godinama ne uplaćuje, uz to da se ‘zabrani prodaja rudnika’, ova parada licemjerja i kukavičluka je završena kao i mnoge slične prije njih. ‘Dogovorom’ Sindikata koji je vječno na braniku radničke i rudarske klase a u ‘talu’ sa vlašću, kao kod penzionera predsjednik Redžo Mehić, da će se isplatiti jedna plata odmah, za njom druga za dvije sedmice, a ostalo da će se ‘razmotriti’. Tako je okončan ovaj performans propalog lumpenproleterijata na poznat način. Kako se završavaju sve slične predstave.

– Pisao sam jednom da radnike ‘Hidrogradnje’ i svu ostalu bh radničku klasu ne treba žaliti, budući da su radnici ove nekada slavne firme i ogromne imovine kukumavčili za plate i neisplaćene pnezije jer im nije ništa uplaćivano deset i više godine, tužno zaključujući da ih ne treba sažaljevati. I danas sam istog stava prema rudarima. Pa samo da su došli pred kuću, vilu, ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića od 250 m2 sa dodatnom baščom i garažom, a koja je gle čuda imovina ‘Hidogradnje’ pokonjena ovom lopovu ispod ahmedije iako nema veze sa to firmom niti je u njoj ikada radio, moglo ih se njih bar desetoro sirotana iz ‘Hidrogradnje’ upisati među penzionere. No, oni ga nisu ni pomenuli, pištali su i šetali, čak ubijeđen sam da je mogima od njih taj ‘munafik’ vođa i ideolog, a vlada im je poslije ‘razgovora’sa sindikalnim vođama (uvijek se vodi ista igra između sindikata i vlade a ne između radnika i vlade) dobrodušno obezbjedila autobuse za povratak kući i par sendviča, te gomilu obećanja. Kasnije, firmu ‘mahnula’ privatniku poslije stečaja.

– Isto je i sa rudarima, ali malo ‘drugačije’. U istoriji radničke klase to je uvijek bila avangarda, sada je to kao i sva druga bh radnička klasa – amorfna i bezlična poslušna masa, koja je po Fadilu Novaliću bivšem premijeru u zatvoru (‘najbolja radnička klasa, neće biti demonstracija, znam ja njih’). Zato ni rudare ne treba uopšte pominjati niti imati empatije prema njima. Obrukali su sav radnički soj, Husinsku bunu, Vladu Keroševića, Aliju Sirotanovića, ako oni uopšte znaju o kome je riječ. Posebno su posramili najvećeg rudara udranika Aliju Sirotanovića i Josipa Broza, sa njegovim slikama na majicama i parolama tipa “Ustaj Tito brate, podijeli rudarima plate”.

Ne kažem da su rudari trebali završiti kao ‘kamarati’ iz 1920, ne nikako kao vođa ‘Husinske bune’ Vlado Kerošević koji je pogubljen sa još nekoliko ustanika kad je ta pobuna rudara krvavo ugušena, ali su se morali bar malo ugledati na snagu, um i ponos boraca za ljudska radnička prava, na istoriju i rudara i rudnika odakle dolaze. Rudarski hljeb je uvijek bio crn i gorak i ‘sa sedam kora’, ne pozdravlja se džaba ulazak u smjenu u utrobu zemlje sa onim logičnim pozdravom ‘sretno’. Nikad ne znaš da li ćeš živ izaći i rudari su uvijek bili oni koju vuku i ‘rintaju’. ‘Husini’ nisu šetali i paradirali već zahtjevali ozbiljnom prijetnjom neposlušnošću i širokim nemirima, pokazali su silu, jedini princip kojeg bh prebogata i bezobrazna vlast raspoznaje. Šetnje su za umjetnike a ne za rudare. Dok su tako rudari šetali i izvikivali ‘lopovi’, ta ista vlast je u fino uređenim kancelarijama pričala viceve i ponašala se po onoj Ćire Blaževića, poznatog trenera i sportiste. ‘Sine, kad god meni na utakmici poviču Ćiro pederu, ja se samo sjetim računa u Švicarskoj banci i nasmijem se’. I sve su poduzeli da ‘goste’ što manje čuju a što više zajebu, čekajući sa doprinosima da ih što više odapne i ostane pod zemljom zauvijek a pare kod njih. To im je u njihovoj bestidnoj krvi. Dva puta u godini dana su sebi povećali plate, prije sedmicu isplatili i regres, a budžet za ovu godinu još nisu usvojili. Samo se svađaju ili putuju po ‘dunjaluku’ u VIP aranžmanu, ili ‘fejsbuče’ po internetu u ovoj blokiranoj državi bezvlašća, a rudarima obećavaju i sa njima preko ‘sindikalaca’ trguju. Rudnike rasprodaju, rudu koju vadite stotinama i hiljadama metara iz zemlje gdje mnogi ostanu zauvijek, vlast je uzela sebi i koristi je kao sirovinu u ‘Elektroprivredi’, rasprodaje vašu muku a ‘našu struju.

– Takve uhljebe majka više ne rađa zato ste ‘drugovi’ morali biti malo više rudari a manje ‘umjetnici’. Vidjeli ste šta znači za korumpiranu vlast ‘straha’ 2014., kada su kao miševi frcali na stražnje izlaze. Oni samo takav način ‘pregovora’ razumiju, sve ostalo je obična budalaština u kojoj evo i vi rudari učestvujete.

Aliju Sirotnovića ste obrukali, umjesto pištaljki i maštovitih parola trebali ste ponijeti njegove najveće lopate i pijuke, Tita ste davno ponizili, u Sarajevu opet i ovog puta. Glasali ste svake dvije godine za Sina Velikog Oca Bakira Izetbegovića i njegovu mafiju u Rijasetu dok je švercario vašim rudnicima sa privatnicima a iftario ‘ispod zemlje’ sa vama, isto ste nastavili sa Nerminom Nikšićem, presvučenim Bakirom, Konakovićem ili Fortom. Naivno ili namjerno, nasjeli ste na nove parole zelenih SDPovaca kao na Bakirove dove, posebno na ono ‘za život dostojan čovjeka’. Sad umjesto Broza stavite njihove slike, budite ‘dostojanstveni’.

I Brozu ste davno jebali mater čim su se pojavile ovakve i ove ‘demokrate’ u borbi za radnike, sa prvim ‘demokratskim izborima’. Tito, čak i da može, ne bi sada ustao da vam pomogne, niste to kod njega zaslužili.

Zato šetajte. Možete čak i sa premijerom ‘na kaficu, to je u BiH vrlo ‘cool’.

photo : jedan od rudara na protestima u Sarajevu sa slikom Josipa Broza na majici, arhiv