‘MORAVSKO-RESAVSKA ŠKOLA, ISTURENO ODJELJENJE U SARAJEVU : Čiji minerali su čistiji i bolji za Ameriku – Dodikovi, ili oni koje nudi hadžija ministar Konaković?

– Litijumsko-mineralska groznica trese BiH odkada je američki predsjednik Donald Trump uveo rijetke minerale u svoju trgovačku agendu ‘ja sam najjači’ sklapanja mira i prekida ratova. Znate sigurno ‘ono’ sa Ukrajinom, onu ‘big and beautiful’ (veliku i lijepu) kocepciju trgovine sa živim i mrtvim ljudima? Kad je Trump umjesto obećanja u izbornim govorima kako će ‘zaustaviti rat u Ukrajini za 24 sata’, promijenio ‘ploču’ pa nakon nekoliko mjeseci obećao mir u Ukrajini u zamjenu za rijetke minerale i ostale resurse Ukrajine? U protivnom ima da se ratuje još dugo. Pa se ratuje, još se gine i ubija, iako je nekakav sporazum parafiran, jer poslije su došli neki drugi ugovori i dogovori o prodaji oružja Ukrajini.

– E, vidite, i u BiH se ‘ratuje’ tako nam spočitavaju iz minuta u minut, ‘samo što ne puca’, a Trump nikako da se zvanično oglasi.

Znajući za njegovu strast i ljubav prema rijetkim mineralima, dakle prema lovi i moći koja uz njih dolazi, Milorad Dodik sada već bivši ‘bjegunac i kriminalac’ a inače vatreni obožavalac Trump-ove politike velikodušno se javno ponudio. Predložio je pismom američkom predsjedniku aprila i maja ove godine nekoliko puta eksploataciju traženih minerala kojih je negdje u dubini ‘vječne Republike’ puno i samo treba do njih doći. Minerale je ponudio i Aleksandar Vučić ali ne u zamjenu za slobodu kao Dodik već za lovu, kako su bošnjački mediji okarakterisali Dodikov ‘očajnički potez’ da se spasi potjernica i optužnica iz Federacije a posebno snage i moći nenadjebivih ministara Rame Isaka i Zukan Heleza.

Kako ova bošnjačka elita iz Sarajeva sve, ama baš sve prepisuje od Dodika (pisali smo već o tome), opet je proradila ‘Moravsko-Resavska Škola’ sa isturenim odjeljenjem u u gradu na Miljacki. O čemu nas je izvjestio nekadašnji ‘Yutel’ objektivni novinar is Washington DCa, poslije čedo ‘Al-Jazzera Balkans’ produkcije koja je nestala i ukinuta za ovo naše područje dobrim dijelom (ne samo radi korupcije i pljačke love iz Qatara od strane menadžmenta ove tv iz redova SDA mafije) već i zbog njegovog pristrasnog i neprofesionalnog i lažnog izvještavanja za ‘svoju matičnu kuću, kako su to primjetili američki mediji.

– Tako će bivši ‘Yutel’ nezavisni ‘profesionalac’ Puljić, nešto nalik na plejadu novinara iste nekadašnej YU tv kuće tipa Hadžifejzovića, Erola Avdovića ili još bolje najpozatojeg ‘Yutel’-OVCA hrvatskog novinara Gorana Milića također bivšeg uposlenika ‘Al-Jazzera Balkans’ čuda od medija, izjaviti za novu ‘matičnu kuću’ FTV (al’ se brzo prestrojavamo raja, a, šta velite?) javiti prije dva dana kako kao i Dodik i hadžija ministar Konaković nudi Americi isto u svojoj službenoj posjeti Americi od prije par dana : minerale.

‘Niz sastanaka s predstavnicima američke administracije, te članovima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Fokus, aktuelna politička situaciji u našoj zemlji i regiji, s naglaskom na reformske procese u kontekstu europskih i euroatlantskih integracija. Razgovaralo se o mineralima, Amerikanci bi to naravno plaćali..’ PoBogu braćo i sestre, dokle više te prepisivačine? Od tog ‘bandita’ i ‘mentalnog bolesnika’, ‘propalog političara’? Zar ne možete išta sami osmisliti i biti bar malo originalniji? I na kraju svih krajeva prestati prepisivati, nema smisla? Ako Dodik formira rezervni sastav policije vi ga odmah iskopirate, ako hoće nulte carine Americi i vi bi, ako naruči kakav džip ili borbeno vozilo pa i helikopter, morate odmah reagovati isto, ako hoće pare iz Centralne Banke i vi bi, ako plaća lobiste moramo i mi …

Sve to, ali nakon što popljujete i omalovažite te i takve prijedloge!

– Poznato je da šta god dolazi iz ‘omrznutog entiteta’ a posebno od Dodika prođe kroz filter ‘patriotskih i domoljubnih’ bošnjačkih medija, međutim, kopiranje tih ideja samo pokazuje kolika je i kakva snaga i uspješnost propale sarajevske politike. Sa njom i medija. Zna se da je protiviljenje ponudi minerala Dodika Americi vezano uz ‘državnu teritoriju’ i njeno vlasništvo a po medijima minerali Dodika da su ‘zalog za slobodu’, zna se i da sve ono što je dozvoljeno Bogu nije volu, hoću reći ono što može Federacija ne može Republika Srpska ‘jer to nećemo dozvoliti’, ali šta je sa ponudom minerala Konakovića? Ne znam kako vi mislite, ali meni to ‘tukne’ također na ‘spašavanje slobode’ i opstanak Konakovića u vlasti, gdje ga je ustoličila američka administracija preko ambasadora u Sarajevu Murphy-a. Što ovakvu nezakonitu i nemoralnu ponudu hadžije čini još sumnjivijom i kontroverznijom.

Da se i ne upitamo kakve ‘mi’ to minerale imamo na raspolaganju i nisu li to isti oni koje je već licitirao Dodik? I, totalno ne važno : ko je ovlastio Konakovića i u čije ime da kao Dodik trguje sa državnom imovinom?

photo : Milorad Dodik i Elmedin Konaković, arhiv