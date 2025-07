NIKAD DOSTA REZOLUCIJA I DEKLARACIJA : Jasmin Mujanović politikolog iz Amerike i uposlenik kod Emira Suljagića u ‘Districtu Potočari’ ‘aferom’ u njemačkom Bundestagu udara na ‘Švabu Šmita’ i otkriva nove pravce djelovanja Bošnjaka … Nezvanično se saznaje da Bećirović i Konaković rade tajno na pripremi zahtjeva UNu da se proglasi nelegitimnim naziv entiteta Republika Srpska i zatraži njegovo ukidanje

* Kada je prošle godine usvojena Rezolucija UNa o Srebrenici, ‘stavljena je tačka na višedecenijski proces započet presudama o genocidu’ – izjavio je ‘gazija’ Željko Komšić, drugi član bh Predsjedništva 23.05.2023. godine. Još je dodao. ‘Ovo je takođe prilika da preživjele žrtve genocida okrenu novu stranicu u životu i krenu uzdignute glave, ponosno i dostojanstveno živjeti svoj život, svoji na svome, u svojoj domovini, u svojoj državi kao pobjednici nad zločincima koji sada trunu u zatvorima..’

Željko je ‘fulao’ (omaklo mu se ili nije bio obaviješten), tu je umjesto ‘tačke’ stavljen ‘zarez’, Bošnjaci su upali u sveopšti delirijum i histeriju zvanu ‘gdje god nađeš zgodno mjesto, rezoluciju posadi’. A može i kakva deklaracija, samo neka se ‘deklariše’ i ‘rezoluira’. Osokoljeni i ohrabreni konačnim ‘pranjem savjesti’ Međunarodne zajednice, iako je, iskreno, ‘pranje’ bilo i ostalo više kozmetičko i bez primjesa pravih ‘sredstava za čišćenje’ a što je pokazalo i glasanje o Rezoluciji i njeno tajno pripremanje te uvrštavanje ovog dokumenta umjesto na Vijeće u Skupštinu UNa radi sigurnog izglasavanja, te pod geslom Bakira Izetbegovića ‘moja ruka ostaje pružena i neće se nikad umoriti’, bošnjački vrh vlasti i IZBiH preko MC ‘Potočari’ idu dalje sa novim zahtjevima i planovima. Tražiće se rezolucije i po državama i Regijama, a onda slijedom toga i po opštinama i Kantonima, nije isključeno da takvi zahtjevi budu upućeni i Mjesnim Zajednicama ili sportskim klubovima i u organima Reisata.

*Nezvanično saznajemo da bošnjačka komponenta u vlasti radi tajno na zahtjevu prema UN da se ime i naziv entiteta Republika Srpska proglasi nelegalnim i da se ukine taj entitet. Ili bar dobije njihov ‘stav’ o nelegitimnosti koji bi bio osnova za tužbu Međunarodnom Sudu. Što je nehotično otkrio i Denis Bećirović u svom govoru ispred UNa u povodu 30. godišnjice genocida ove godine, kazavši da ‘se radi na još nekim važnim planovima i zadacima koje ne može otkriti sada’. Ovaj naum Bećirovića i Lagumdžije je sastavni dio agende silnih ‘instituta’ i udruženja po dijaspori a baziran je navodno na zaključcima ‘pravnih stručnjaka’ koji na snovu ove Rezolucije UNa, utvrđenog genocida u presudama nalaze osnov za takav zahtjev.

Iako smo vidjeli da ova Rezolucija UNa od maja prošle godine nije polučila rezultate u pogledu smanjenja negiranja genocida i pomirenja a što su bili jedni od glavih njenih ciljeva, ona će poslužiti još jednom planu Suljagića u pogledu štampanja udžbenika istorije na čemu se uveliko radi. I knjiga, i brošura i monografija. Koliko će se u tom naumu Suljagića uspjeti, nezahvalno je prognozirati i predviđati, međutim, bez obzira na ‘ovoliki broj stranih delegacija i predstavnika’ na komemoraciji ovg 11. jula, ovolika opijenost rezolucijama i deklaracijama sve više će proizvesti negativan efekat i dodatnu svađu, blokade i zastoj države.

Zna se, naime, da same po sebi takva dokumenta kao što su rezolucije ili deklaracije nikoga ne obavezuju pravno, međutim u BiH u Federaciji su dočekane kao ‘najveći domet u diplomatiji’, a što nema baš neke veze sa žrtvama genocida, povratnicima ili nedajBože pomirenju sa kojim se stalno manipuliše. Više je to rezultat loše i bahate politike koja se samo svodi na naprđivanje i na licitiranje ‘ko je koga nadmudrio’ ili ko je’ pobijedio’ i služi za samopromociju pogubljenih bh ‘državnika’ koji nakaradno ili nikako rade svoj previše plaćeni posao. Zbog čega će u konačnici trpiti samo država i narod. Na ovaj način nažalost ‘pojeftinjuju’ i žrtve jer su u stalnoj ‘upotrebi’ uz blaćenje svih drugih žrtava, pa i sam genocid ali Bošnjaci, a što je poznato, ne odustaju i na krilima Potočara i žrtava koje nisu kao i genocid bile sporne ni prije Rezolucije, srljaju dalje, računajući kako ih je ‘krenula karta’ konačno i da to treba iskoristiti sve do krajnjeg cilja. Ne uklanjanja samo Dodika, već slavodobitnog ‘ulaska u Banja Luku’. Ma šta god značio taj neostvareni ratni san Alije Izetbegovića.

* Jučer je Avdo Avdić objavio ‘ekskluzivu’ kako je jedan takav zahtjev za donošenjem Rezolucije u njemačkom Bundestagu propao jer je navodno VP Christian Schmidt ‘spriječio donošenje rezolucije direktnim zahtjevom’ da se to ne učini. A sve na bazi jednog ‘twitta’ politikolga Jasmina Mujanovića. Koji je, jedan u nizu ‘mladih stručnjaka za genocid’ i uposlenika kod Emira Suljagića u njegovom nedodirljivom carstvu u Potočarima sa boravkom u Americi. Ambasador BiH Damir Arnaut je demantirao Avdića i Mujanovića tvrdeći kako se o Srebrenici raspravljalo ali da nije bilo ni zahtjeva ni odbijanja ni intervencije ‘Švabe Šmita’. ‘Afera’ će tek dobiti na zamahu, međutim postavlja se logično pitanje kome ona treba? Čak i pored toga što u ovome ‘ima masla’ mladog Ahmetović Adisa člana Bundestaga koji je prezdravio i vratio se na posao. I ‘afera’ i Rezolucija Bundestaga, čemu to? Njemačka je glasala za Rezoluciju UNa i učestvovala u njenim pripremama, zašto bi sada morala posebno o tome da se izjašnjava?

Pa, treba i jedno i drugo Bošnjacima, vidjeli smo da je i SDA bokser Suljo Ugljanin isto tažio od Srbije, iako zna ishod unaprijed. Možda se uputi i zahtjev i prema ostalim zemljama Evrope, svima osim prema Turskoj, koja nije nikada takav dokument donijela, ko zna. Zato jer su oni tako ‘odlučili’. I jer vole ‘hajcati’ i pobjeđivati, ma koliko to koštalo. Ako ovom ‘aferom’ uspijemo poljuljati podršku i prijateljstvo sa Njemačkom, neće to biti ništa novo, poznati smo po proizvodnji neprijatelja Jer, nema ‘okretnja nove stranice i pomirenja te posvećivanja normalnom životu’ kako je to najavio Komšić. Okrećemo samo nove-stare listove iste knjige. O kakvom pomirenju on priča kad Emir Suljagić čak i sa svog prozora stana u Bratuncu vidi komunalce kako metu ulicu i u njima prepozna ‘četnike’ koji su nekada meli Bošnjake po Srebrenici.

* Posebno je smiješna i karikaturalna izjava SDA pulena u redovima Bećirovića, ambasadora BiH Lagumdžije data jednoj bh televiziji ispred UNa ove godine uz podsjećanje na Srebrenicu, sa partizanskom pesnicom’ kao simbolom pobjede i moći. Kad je pohvalio ‘majku nad majkama’ Muniru Subašić koja je ‘sve u sali rasplakala’ i dodao kako smo postali glavna tema u medijima, što nam je bio cilj, te kako je slika sa postera jedne majke uz ovu izložbu i govor Munire ‘gravitacija‘. Znači, nešto što sve nas drži na okupu, ‘sila zemljne teže‘. ‘Gravitaciju’ je objavio i hadžija Dino Konaković i po njemu se ‘sav svijet trese zbog Srebrenice’.

Da li zna, ako to ne zna regularni hadžija Dino, tajni hadžija Lagumdžija i da li je ikad čuo za Ajnštajna i njegovu ‘teoriju relativiteta‘ uz gravitaciju, koja kaže da ‘gravitacija usporava vrijeme’?

Čisto sumnjam, i baš ga briga za tim. Ovaj grobar demokratije iz SDPa, penzioner-tajkun krtica SDA je dočekao svojih ‘pet dana slave’, pa izjavljuje kao uz Rezoluciju gluposti koje nam se sviđaju do Boga. Tada je rekao “2:0” za ‘nas’ nakon glasanja, pobijedili smo ih majstorski, misleći na Srbe, oni igrali kao ‘Radnički’ a mi kao ‘Real Madrid’. Sad je ‘bošnjački Ronaldo’ udario po ‘gravitaciji’.

Nije ni osjetio jer je daleko – ‘gravitaciju’ Munire Subašić koja je uzdrmala BiH čim se vratila iz Amerike u Potočare 11. jula ove godine. Ona je umjesto o žrtavama i genocidu više vazila o ulasku BiH u NATO i EU te grdila istu UN u kojoj vrata otvara nogama. I pokupila ogroman pljesak ‘međunarodne zajednice’, kojoj je u lice ucrtala novu tužbu krivnje za genocid, od koje još nije odustala. Para nikad dosta.

Munira kao i ‘Zlaja’ nije primjetila Ajnštajna u blizini i u pljesku međunarodnih predstavnika. Njoj ‘gravitacija’ ne usporava vrijeme, ona je odavno van dometa nebeskih sila.

photo : Jasmin Mujanović politikolog i ‘stručnjak za genocid’, arhiv