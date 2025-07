BOLESNA VIJEST JOŠ BOLESNIJE DRUŠTVO : sudeći po komentarima jednog bh medija Afganistanac star 45 godina koji je sklopio treći po redu šerijatski brak sa djevojčicom od 6 godina i nije neki ‘negativac’

* Vijest prenijeta sa afganistanskog online medija ‘Hasht-e Subh Daily’ (popularna nezavisna novina osnovana 2007. godine) na sarajevskom mahalskom a dobro posjećenom (zbog mogućnosti komentarisanja svega i svačega) portalu ‘Klix.ba’ braće (‘Bajića’) Šimića zorno je pokazala koliko je bh društvo bolesno i zalutalo u vjeri šerijata. Osim naslova ‘Bilo je previše čak i za talibane’ sa kojim se i vlasnici ovog portala iako na državnim jaslama i u funkciji poremećenog sistema vlasti zgražaju nad ovim šerijatskim vjerskim nebulozama, više od vijesti su za bh javnost značajni komentari. Zato jer su oni ogledalo bh porsnulog i bolesnog društva koje je odavno u raljama islama gdje je zaglavljena i država.

* A iskreno, vijest i događaj kako je jedan 45-godišnjak u Afganistanu sklopio treći po redu šerijatski brak sa ženskim djetetom od 6 godina pa su vlasti ove islamističke i radikalne države takav brak ‘prekinule’ bez procesuiranja ‘mladoženje’, nije nepoznata ni islamu ni šerijatu. U Svetoj Knjizi muslimana u Kur’anu i u mnogim tumačenjima te Knjige (‘hadisima’) ostalo je zabilježeno da je i Poslanik Muhamed imao slične poglede i praksu kao i ovaj Afganistanac. I on je volio mnogoženstvo i maloljetnice, jedna od njegovih nekoliko žena koje su sve postale ‘svete’ (Ajša), kaže Knjiga, bila je ‘stara’ svega 11 godina kad ju je oženio. I na isti način je ova vrsta islamskog običaja a zapravo pravi oblik pedofilije zavijen u vjeru, kao i kod Poslanika, opravdana u silnim komentarima na tu vijest. Kao, Afganistanac ju je oženio ‘u dogovoru sa roditeljima’ i platio je, a onda će ona biti kod roditelja do ‘punoljetstva’, do svoje navršene 9 godine života, kada će je dovesti u svoje odaje.

Iako je u BiH islam srastao sa državom, ipak valja reći da se krivična djela sklapanja braka sa maloljetnicom kažnjavaju po građanskim propisima iako ne previše i prestrogo i ovakvih ‘afganistanskih slučajeva’ nema još zabilježenih, nisu isključene ni te i takve mogućnosti. Tim prije jer se po islamu punoljetstvo ne računa po godinama starosti već po ‘prvoj menstruaciji’, što obzirom na uticaj religije djeluje i na kaznenu politiku. A zna se da ženska djeca brže sazrijevaju i da prve menstruacije nisu nikakav znak punoljetstva. Dok se mnogoženstvo iako zabranjeno, uopšte ne kažnjava. Sa više oženjenih u sretnom braku ima i u parlamentarnim klupama BiH, po selima i opštinama širom BiH. IZBiH iako po zakonu ne može sklopiti drugi brak dok se prethodni ne raskine, ne prati te propise već šerijat. Tako je ‘Hižaslav’ Cerić u svojstvu Reisa u Sarajevu ozakonio brak umrlog muftije Zukorlića iako je on već imao nekoliko žena, što je preporuka svim ostalim muslimanima da ako su potentni nastave sa ovom ‘praksom naših predaka’.

* No, komentari na ovakvu vijest su naša slika u staklu istine i zaslužuju veliko ‘pfuj’. Budući da su odraz neizlječive bolesti i vjere i društva. Ima osuda, ali po većini njih, umalo Afganistanac postao ‘pozitivac’. Za nadati se je, da među ovim komentatorima nema roditelja ženske djece od 6 godina, i da nisu licemjerni kad ovakve bljuvotine pišu, braneći i posnuće morala i krivično djelo. Te d ane očekuju da i njihovu djevojčicu neko ‘ne zaštiti’ na ovakav način. Među prvima, najslađi su oni ‘ovo nema veze sa islamom’, dakako, već ima veze sa pingvinima na Antarktiku, i ovakvi komentari su obavezni uz svaku vijest i o terorizmu muslimana. Onda dolaze poznate neizlječive primjedbe i zaključci. ‘Ovo su običaji, i druge religije praktikuju isto’, ‘Klix namjerno podbacuje ljagu na islam’, ‘zapadnjačka propaganda’, ‘Afganistanac je uzeo djevojčicu pod svoju zaštitu’, ‘ovo nema veze sa Poslanikom Muhamedom’, ‘izmišljotina’, i sve u takvom bolesnom odbranaškom tonu i besramnosti.

* Naravno da to ima veze sa islamom, jer i Afganistanac i svaki uzoriti džematlija u BiH uče iz iste Knjige. A Bošnjaci/Muslimani ili kako god hoćete, odavno su bh građansku i sekularnu Bosnu pretvorili u fetve, dove, arapsko pismo i oazu radikalnog islamizma. I više vjeruju Reisu nego propisu. To su fakta. Fakta su i poneki komentari kako ‘ovoga’ ima i u drugim religijama, jer se zna da sveštenci vole mlade dječake, ali se itekako zna, ima i primjera u praksi bh sudovanja, da bijele ahmedije vole djevojčice. Po čemu smo ‘mi’ opet kao u vicu ‘pobijedili’. ‘Oni’ su pederi’ a ‘mi smo potentni mužjaci’. Te da IZBiH uporno sakriva svoje hodže pedofile i ometa istrage protiv njih, više puta smo o tome pisali pozivajući se na sudske spise i ‘kazne’. Reisat je takve uglavnom ‘kažnjavao’ rasporedom u drugi džemat.

* Sve religije imaju poprilično slične rigidne morbidne priče kad njeguju ‘tradicije’ i poglede na ove ili slične bolesne teme našeg života. Ovo sa brakovima djece je jedna od njih u islamu, već smo pisali o onoj drugoj u vezi Kurbana. Kada po predanju otac isuče sablju da zakolje jedva dobivenog sina, pa mu Bog vidjevši njegovu odlučnost pošalje ovna i spasi dijete, mit koji je zapisan u Svetoj Knjizi i danas se slavi a morbidan je do bola i on i Poslanik koji bi zbog Boga zaklao sopstveno dijete. A mi ga slavimo kao Poslanika i svake godine tu žrtvu Bogu obavljamo kao ‘svetu dužnost’.

Neka svako vjeruje u šta hoće, međutim kako je radikalni i rigidni islam u BiH krenuo sa ‘našim tadicijama’ kojih do bh rata nije bilo nigdje na vidiku, pravdajući čak i ono najbolesnije i najzaostalije, strah me da jednog dana ne pročitamo ovakvu vijesti i u BiH. U kojoj glavni lik neće biti Afganistanac. Iz Reisata odavno ‘fetvom’ koja se prati više nego državni propis tvrde da punoljetsvo ženskog djeteta nastupa ‘sa prvom menstruacijom’ a ne sa 18 godina života. Zbog čega je sve više ‘ženidbi’ i ‘udaja’ onih sa 14 ili manje godina. Na koje se malo ili nikako obaziremo. Ili se oglašavamo licemejerno i posprdno. ‘To su ciganska posla’. Put od te menstruacije do Afganistana, nije dalek.

Uostalom, neka svako pogleda na što nam liče žeska djeca u vrtićima, školama i mejtefima.

photo ilustracija : djevojčice Afganistana, arhiv