Šta za nas Bošnjake i ponekad Bosance, i to samo u nuždi, koji živimo u Americi, znače carinske tarife američkog predsjednika Trump-a?

Mislite da su nas nasikirale? Ma kakvi brale, imamo mi druga i drugačija pametnija posla. Nas brine hoće li ‘naš akoBogda’ budući načelnik New York-a Mamdani ZoHran pobijediti, šta će biti sa Iranom i Palestinom, hoće li naskočiti još koja dobra i očuvana crkvica koju možemo ‘mahnuti’ za par miliona i pretvoriti je u našu lijepu džamiju, hoće li nam konačno platiti odsustvo sa posla tri dana Bajrama ili kad će nam domicilne vlasti konačno odvrnuti zvučnike sa naših džamija po ovim divnim gradovima Amerike … Koje su bez zvučnika i ezana, kao ribe na biciklu.

Ima toga još što nas tišti. Kao recimo kad će se konačno na vlast vratiti SDA i Bakir Izetbegović, koga je naš ‘gazija’ Željko Komšić ušicao za svog nasljednika u bh Predsjedništvu, šta piše u ‘Avazu’, kad će ta mrska i prodana izdajnička ‘trojka’ u ropotarnicu prošlosti, kad će biti potvrđena presuda naše ‘heroine’ Sene Uzunović pa da viš ne gledamo onog ‘krmka’ Dodika i ‘praseta’ Stevandića i njemu slične, ‘plaho’ nas brine i to kad će ovi UZPovci i ostale ustaše na čelu sa Čovićem konačno nestati a nepokorena i čista BiH odahnuti u građanskom okruženju …

To, to sa carinskim tarifama, ma blage veze nema sa nama u dijaspori Amerike, niti nas se dotiče. Niti pismo vlastima u Sarajevu Donald Trump-a kojim prijeti našoj državi sa 35 % carine na uvoz bosanske robe u Ameriku. Budalaštine. Šta će to nas pogoditi, ma dajte molim vas? Jedan ili dva kontejnera robe manje ili više, ne kvari ni državi BiH ni nama našu koncepciju. Nema od toga ništa, mi smo se unaprijed pripremali na više načina.

A smiješno nam i to što će ko fol pogoditi BiH sa 35 % na uvoz američke robe u BiH, kad znamo da se odavde malo ili ništa tamo uvozi. Posebno nam baš onako ‘cool’ kad smo vidjeli da BiH izvozi u meriku paštete, kafu i sokove a uvozi odavde ‘nuklearne reaktore’ ej !? A mi mislili da se u BiH izvozi odavde samo kineska roba. Kad li ono mi nuklearna sila, ej … Ili to da BiH uvozi odavde gnojiva, pazite to, Allaše dragi, pa zar mi tog sranja nemamo u BiH, tamo sere ko i gdje stigne, ali ‘ajde …

Nas nije uopšte iznenadilo što Trump hoće nove stope i karine, a još manje to što sadašnja vlast ‘izdajnika koji su sve dali Dodiku i Čoviću’ čak planira osloboditi Ameriku carine skroz naskroz. Umjesto da mu udare kontru kao svaka suverena i nepokorena zemlja i još da pojačaju brojku, oni ‘podvili repove’. Udariti ga treba sa 70% pa će te vidjeti kako se pravi reciprocitala Bošnjaka, a ne ovako uvlačiti se tamo gdje nije baš zgodno proći.

Te tarife, nas uopšte ne dotiču, mi smo davno dohakali Trump-u. Jeste, biće malo skuplji ‘Tops’ Fikreta Abdića upakovan u halal Bakirovu kutijicu, ili kafa ‘džezva’, ‘Jana’ ili ‘Jamnička’ ali neće to dugo. Još malo će mo mi to ovdje proizvoditi pa da vidimo onda Trump-ovu facu na tv. Ono najvažnije, ‘argeta’ pašteta koja nas je odhranila, odavno je van domašaja tarifa. Imamo mi ovdje fabriku te omiljene poslastice na bazi loja umjesto svinjske masti sa čime su nas Slovenci osvojili i već dugo ne moramo naručivati ili donositi kad se vraćamo iz zavičaja po pet-šest kartona. Ćevapi su također iz naše izbjegličke firme ovdje ‘Brothers and Sisters’, puna Amerika je halal hrane na koju smo se prestrojili uspješno i na nju je Trump ‘ošinuo’ manju brojku, tako da sve u svemu nije nam ‘narandžasti’ predsjednik ništa posebno naudio. Pastrme i sudžuka je u izobilju, svaka kuća je domaćinski uz kuću dobila odavno sušanu, dimi se i mriHne samo tako. Za one u Chicago ili na Floridi, šaljemo po finoj cijeni paketima, sve nam pošte mirišu na dim i govedinu, a čekovi stižu. U nekim gradovima sušane su zauzele vidno mjesto ne samo uz kuću već i uz džamiju, kao u našem gradu Utica NY, naprimjer. Privatna džamija Oca i Sina Mehmedovića, privatna sušana, ne može slađe i bolje. Za paprike, kupus i boraniju, našli smo dodatno rješenje. Ne moramo kupovati to bez obzira da li je stiglo iz Makedonije ili Srbije, sadimo to u svojoj bašči i kiselimo i pečemo. Nismo mi kao naši u zavičaju, oni niti oru, niti siju niti kopaju.

Ove tarife će pozitivno pogoditi jedino džepove naših bohšnjačkih trgovaca, moraće korigovati cijene i već su upalili svoje mašinice za lijepljenje cijena i markera, sve već viđeno kod američkih trgovina. One, te američke, naime svaki dan slažu nove cijene, bilo Trump-a ili ne bilo.

Mi smo dakle za carine smpremni odavno. Imamo druge šablone u koje nisu još legli lokalni trgovci domaćom robom. Oni se drže reciprociteta na naš način. Čim u Sarajevu povećaju cijenu ćevapa ili bureka, i kod nas im cijena skače. Oni u zavičaju utvrde porciju autohtonih ćevapa na 15 KMa, mi ovdje odmah na 15 dolara. Oni dignu burek na 8 KMa, mi na 8 dolara. Reciprocitet brale, baš onako kako to zamišlja naš gazija Zukan Helez ili Rambo Isak Ramo ministar.

O tim tarifama nek’ misle oni što izvoze najviše u Ameriku, oni jarani iz takozvane ‘namjenske industrije’ Nermina Nikšića, Redže Bekte ili advokata iz SAndžaka Kolića. Zato što nam baš onako čudno da proizvode oruđa i oružja za specijalne namjene a nemaju specijalni materijal osnovnih sredstava. Čitamo kako iz Amerike uvoze barut bez kojeg nema te namjerno namjenske industrije, zato baš neka ih Trump prepada kad nemaju osnovne komponente i pameti. Allaše dragi, vrati ih na pravi put srednjeg puta islama. To ti je kao kad bi napravio fabriku za prozvodnju sokova i pekmeza od šljiva a uvozio šljve. Ili kad Reis sagradi ‘islamski centar’ ili džamiju od nekoliko miliona KMa a onda sutradan kaže da nema dovoljno vjernika da to popuni, traži džematlije.

Ima i dodatnih načina kako zaobići bol sa Trump-ovim tarifama. Jedan od njih je što češći odlazak u zavičaj. Pa se namiriš za šest mjeseci. Doneseš svega što ti treba osim kestena, za njega su rigorozni na carini samo tako, slično je i sa grahom. Jedan zemljak je povezao u Ameriku čak ‘vagan’, pun džak graha i čitav dan proveo na ispitivanju sve dok se svaka boba nije pregledala. Ima ovdje španskog i drugog graha i nije ni skup ali naše je naše.

Ili ovako. Ne budi Amerikanac, neka ti hanuma skuha grah ili napravi ‘kljukušu’, pa si dva dana miran. A u džepu ostalo više. Šta znam, ne uzimaj pizzu čak i kad ti tvrde da je ‘halal’, peču je na istom plehu šporeta kao i onu ‘ćifutsku’, ako već ne možeš bez te jufke, peci je kod kuće. Onda, kad smo da prostite kod jaja, ako su jaja u Americi preskupa a jesu poprilično, ne očajavajte. Iza kuće u vašem ‘backyardu’ ogradite dva sa dva žicom i nabavite vrijednu koku i još vrijednijeg kokana, pa će te svako jutro imati svjež doručak a Trump neka crkne. Ako vas prijave da u zabranjenoj zoni držite životinje, branite se sa zakonima o zaštiti životinja, imajući na umu najglavnije. Kad može svaka kuća imati ćuku, macu ili čak po troje, zašto ne bi mogla imati i kokošku. I to je kućni ljubimac. Oprobano. Jedan zemljak je da bi dokazao svoju mudrost i američke zakone, umjesto psa, svaki dan šetao jagnje što je izazvalo pozornost čak i lokalnih novina i tv.

Sve dok jagnje nije postalo ovaca pa tajno završilo na lomači domaćeg užitka. Kao i svaka druga ovca.

P.S. Svaka sličnost sa carinskim tarifama Donald Trump-a i ostalim licima i događajima slučajno je – namjerna.

photo ilustracija : Donald Trump i nove carinske tarife, arhiv