ČIJE MJENICE SU SA POKRIĆEM : Za ove današnje bh nezasite i na lovu ‘navučene’ političare Fikret Abdić je (bio) obični poletarac sa mjenicama, Dodikove ‘obveznice’ na Londonskoj berzi od aprila 2021. su istrgovane do iznosa od 350 miliona KMa, ove premijera Nikšića i ministra Vojina Mijatovića na duplo veći iznos ali kod iste Banke i radi istih ciljeva, i sve sa ‘pokrićem’?

* Kada je vlada Republike Srpske aprila 2021. godine objavila da raspisuje rasprodaju obveznica ovog entiteta na Londonskoj berzi, vijest je digla na noge vladu države BiH i medije u Federaciji. Glavni moto te larme je bio ‘nije entitet država’ i ‘dug će pasti na BiH?, uz to je išlo obavezno ono što se u takmičarskom dugu između države i entiteta ističe ‘mi smo manje zaduženi a entitet se ovim spašava i krpi budžet’.

Bilo je i ovoga. Republika Srpska je gotova, vlada ovim nekontrolisanim zaduženjen pod nepovoljnim kamatama održava vještački mir i samu sebe, ovo zaduženje je nepovoljno i moglo bi dovesti do kolapsa entiteta’. Najviše je tada grmio Vojin Mijatović iz redova SDPa kao podpredsjednik, plačući za entitetom i ‘narodom koji će te dugove grcati’. Pisao je tadašnjem guverneru Centralen Banke Softiću, MMFu, ‘Londonu’ tražeći da ne daju pare Dodiku jer su ‘obveznice’ i ‘zapisi’ bez pokrića.

* Danas, četiri godine kasnije, Vojin Mijatović kao ministar i šef mu Nermin Nikšić kao premijer, jurišaju kao onda Dodik na Londonsku berzu i printaju iste mjenice ‘obveznice’ sa dvostrukm iznosom, do 700 miliona KMa, zadužuju državu kao Dodik entitet, ali ovaj put svoj potez pravdaju uspjehom i oglašavaju istorijskim. Valja reći. Dodik je tim zaduženjem pokrpio budžet, ostavio nešto za odplatu dugova, nešto je ‘puhnuo’ sebi i jaranima, ali pogledajmo šta planira sa ovim najnovijim zaduženjem Nikšić.

‘“Primarni instrumenti finansiranja Budžeta Federacije BiH i kapitalnih investicija u 2025. godini su spoljni dugoročni krediti kod međunarodnih finansijskih institucija, izdanje euroobveznica na međunarodnom finansijskom tržištu, te kratkoročno i dugoročno zaduživanje na domaćem tržištu kapitala”.

Isti klinac, drugo upakovanje. I čista prepisivačina ali nema Mijatovića da zagrmi ‘šta će biti sa penzionerima i sa narodom’ te ‘ko će vraćati dugove, naši unuci i praunuci’.

Tite mi, niko ne može izračunati koliko se bh vlast zadužila kod Međunarodnih bankarskih institucija ili kod ostalih domaćih i svjetskih banaka, posebno se u zaduženjima ističe Kanton Sarajevo. U BiH se pokrade sve što se da ukrasti, krediti, mjenice, obveznice koje su zapravo državne mjenice, akcijske mjenice i trezorski zapisi, printaju se kao majice za kakvu manifestaciju. I pljačka se i sa tim parama se popravlja budžet, za sve ostalo računa se na ‘sadaku’.

Dosta više sa tim praćenjem Dodika po njegovim utabanim stranputicama bespuća, tužiće vas za plagijat. Ako su njegovi ‘zapisi’ ili obveznice na Londonskoj ‘totalno nepovoljan posao’, šta će tamo ‘naše obveznice’? I ko će to platiti i kada? Ako se on pojavi sa prijedlogom za carinske tarife Americi, sasjeku ga u korjenu a onda nakon mjesec dana isto predlože. Kad najavi rezervni sastav policije, i u Sarajevu se ‘pali alarm’ i rade isto. Kad hoće rezerve iz Centralne Banke koje su navodno neiskorištene i ‘leže’ bez veze, napadnu ga a nakon jesec dana pikiraju na iste… Kad Dodik uvede propis za kontrolu interneta i kažnjavanje ‘nepoželjnih i nepodobnih’, grmi se na njega sa pozivom na ugrožavanje ljudskih prava na mišljenje, da bi se nakon toga ispostavilo da desetak Kantona u BiH ima iste te propise… ­Znamo za onu ltinsku ‘šta je dozvoljeno Bogu, nije Miloradu volu’ ali ovo kopiranje nema nikakvog smisla.

P.S. U odnosu na ove naše bh ‘državnike’ Fikret Abdić je sa svojim ‘mjenciama bez pokrića’ bio pravi početnik i pionir, te njegove radnje su uzdrmale državu i dovele do optuženja za teški kriminal podrivanja držav sa priejtnjom smrtne kazne. A mjenice su bile privatne i po njegovoj tvrdnji ‘sa pokrićem u imovini’. Da je bio dijelom u pravu u vezi pokrića govori podatak da se i danas još pljačka imovina ‘Agrokomerca’, i to alatom države BiH a gdje je 1987?

Obveznice su jedna vrsta mjenice, da kažemo neprofesionalnim jezikom ‘državne mjenice’, slično kao i svaka druga hartija od vrijednosti ili zalog kod ugovor o zajmu. Ali su ‘državne’ i iza njih ‘stoji država’. Koliko su one sa ‘pokrićem’ i ko će to vraćati, saznaće se za desetak i kusur godina.

Kad ‘vrisnu’ neka od državnih poduzeća. Do tada, i sa i bez pokrića, sve će to pokriti ‘ruzmarin i šaš’.

photo : vlada BiH ide u nova zaduženja, Nermin Nikšić premijer u sredini, desno Vojin Mijatović ministar, arhiv