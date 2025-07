NE KAŽE SE VIŠE ‘AMERIČKA’ VEĆ ‘TRUMOVA’ ADMINISTRACIJA : Posjeta visokog predstavnika američke administracije Sarajevu, Amerikanci ‘u klin’, Balkanci ‘u ploču’

Odkako su po ‘nepokorenoj’ i ‘suverenoj’ BiH zapuhali neki novi vjetrovi, pa odpuhali silno medijsko i političko navijačko smeće i prašinu u vezi sudovanja, pobjednika i poraženih, potjernica, čarki i ukidanja pritvora za ‘bjegunce’ i ‘kriminalce’ iz Republike Srpske koji nisu ni bili u pritvoru – Milorada Dodika, Stevandića i Viškovića, u Sarajevo je stigao u posjetu Brendan Hanrahan, visoki zvaničnik Biroa za evropska i evroazijska pitanja američke administracije. Da još malo pročisti učmali smog i dim, sastao se sa članovima bh Predsjedništva, bošnjačkim članom Željkom Komšićem i srpskim predstavnikom Željkom Cvijanović, te sa ministrom vanjskih poslova BiH hadžijom Dinom Konakovićem, napose i sa Borjanom Krišto predsjedavajućom vijeća ministara. Drugi bošnjački član Predsjedništva Denis Bećirović je za razliku od Konakovića koji se vratio, još u Americi, u povodu 30. godišnjice genocida Srebrenice koji događaj se prvi put ove godine obilježava u UN.

Sa ovog sastanka su stigle šture i diplomatske objave, vjeruje se da je bilo riječi o mnogo čemu više osim ‘konstruktivnih razgovora’ bez prisustva medija. Međutim, čak i iz ono malo vijesti koje su objavljene, proizilazi da je američki diplomata neodložno tražio od bh političara dijalog i smirivanje situacije. Vjerovatno donio i prijedlog rješenja eskalacije sa Dodikovim opasnim i suludim igrarijama i sudovanjem i bošnjačkim bildanjem državnih i nacionalnih mišića, koji će se saznati kasnije.

‘SAD ostaju čvrst i posvećen partner Bosni i Hercegovini i nastavljaju jačati odnos dvije zemlje zasnovan na miru, stabilnosti i zajedničkim ekonomskim ciljevima i prosperitetu, pozivaju se sve strane na deeskalaciju političke situacije i naglasio da domaće vlasti trebaju zadržati lidersku ulogu o očuvanju stabilnosti i omogućavanju prosperiteta za građane u BiH’.

Tako je izjavio Hanrahan.

Umjesto da ovu posjetu domaći političari shvate kao putokaz ka razriješenju krize, svađa, natociljavanja nacije i zbunjivanja narodnih masa, čim je završeno slikanje i sastanak, krenulo se po starom. Dodik nastavio sa prozivanjem, nabačenu loptu kao što je red prihvataju Bošnjaci. Umjesto da se ‘slučaj Dodik’ prepusti pravosuđu, nastavlja se sa frustrirajućim ‘fejsbučenjem’ i primitivnim nadmudrivanjem. Kod nas je sve kao na sportskom terenu, gdje je na putu do ‘pobjede’ najvažniji rezultat. Ko je dogovorio ‘puštanje na slobodu kriminalaca’, ko je ‘dogovorio ukidanje pritvora’, s kim se i kako dogovaralo, traži se ‘rasčišćavanje’, ponovo se kreće nakon ukidanja pritvora Dodiku sa pritiskom na sudije i tužioce (u šta se obavezno umiješao i totalno nebitni Bakir Izetbegović : ako se Dodiku ne zabrani političko djelovanje, biće svašta) uz nepravosnažnu izrečenu presudu, Bošnjacima je sve osim zabrane političkog djelovanja Dodiku, novi udar na državu i poraz pravosuđa. Najeklantniji primjerak balkanskog političara ipak je hadžija ministar Dino Konaković, načisto ‘ugrožava’ Dodika. Koji je, nakon poznatog bockanja Dodika kako je u dogovorima oko njegovog oslobađanja od pritvora u kojem nije ni bio učestvovao i Konaković, odmah zakazao ‘konferenciju za medije’, poput Aleksandra Vučića. Pa se kao som upecao. Negira svoju umiješanost i dodaje. Tražiti će odgovornost ‘Dodikovog tužioca Kajganića’, sve će rasčistiti ‘do kraja’, mora da će opet ‘bager’ paliti, čak i ulogu ‘naših balija’ koje ne imenuje a zna da su u ovoj farsi ponižavanja bh države učestvovali’ (mora da je Bakir, on za druge ‘balije’ uz sbe ne zna), a onda je izbacio najžešće. Kao srpski ideolog nacionalizma i pisac Matija Bećković u svojoj ratnoj poemi.

‘Još će mo se ćerati’, ‘ćeranje se nastavlja’.

Zbilja, znaju li Amerikanci s kim ‘imaju posla’?

Da bh političari ne poznaju djelovanje Amerike i da ‘slušaju’ samo kad moraju, u to nema sumnje. Poziv na dijalog i deeskalaciju nije samo američki savjet i zahtjev, to isto traži i EU, no, naši bi da se ‘ćeraju’. To im je u genima. Saznaće kad ih kao malj, osvijesti rješenje koje će stići brže nego se to misli. I sješće ponovo za isti stol, koja god ‘ostane u ustima, zlata vrijedi’, samo što oni to ne shvataju.

Konaković ministar koji je baš onako ‘zabrazdio debelo’, još se batrga u svojim govorancijama tipa ‘da li je pobijedio Dodik ili država’, sa slatkim zadovoljstvom kako je ipak ‘kriminalac podvio rep i došao pred sud kojeg ne prizna’, i vazda maše nekakvim papirima kao Srećko Šojić iz ‘Bele Lađe’, ne znajući da tu nema pobjednika. I da ima samo gubitnika, među kojima je ovakvim ponašanjem i sam. Amerikancima nije nepoznato ‘ćeranje’ samo to oni posmatraju i rješavaju na drugačiji način. Konaković to nije učio u školi.

Interesantno je koliko su bh mediji u Federaciji skloni neprofesionalizmu i žutoj navijačkoj atmosferi, koji su za ovu situaciju u BiH krivi koliko i poltičari koji ih debelo nagrađuju za njihovo ‘pumpanje’. Već se tako odavno protežira antiamerički narativ više zbog Palestine i Irana nego zbog bh države, plasiraju se teze kako Donald Trump ‘navija’ za Dodika i kako ga podržava i spašava, u kom pravcu se već po nekim bošnjačkim novinama umjesto termina ‘američka administracija’ koristi u upotrebi kovanica ‘Trumpova administracija’. Tako je bilo i kod vijesti o ovom zadnjem sastanku.

Pa dobro. kad već prizivaju Trump-a, možda im se i desi.

photo : američki diplomata Brendan Hanrahan prvi s lijeva, u posjeti Sarajevu, do njega Željka Cvijanović pa Željko Komšić, u bh Predsjedništvu, arhiv