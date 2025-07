ŠUŠKALO SE, SAD SE ZNA : Denis Bećirović, Konaković i Zlatko Lagumdžija sa Munirom Subašić i ‘historijska’ slika u zgradi UNa sa Kanelom Zuko i Hankom Grabovicom u bošnjačkom lancu radikalnih islamista

* Šuškalo se, sada se javno zna. Utička kontroverzna i još pod istragom zbog krađe donacija ‘BACA’ (Bosnian American Community Association of Utica NY) ‘nevladina’ udruga desno je džamijsko i SDA krilo u dijaspori. Pitali smo se ko je SDA parlamentarku Kanelu Zuko dovukao u Ameriku i na ‘druženje’ sa nelegalnom predsjednicom ove ispolitizirane udruge, sad se zvanično potvrđuje da je to SDA. Hanka Grabovica je slikama u UNu na izložbi u povodu 30. godišnice genocida u Srebrenici sa Zlatkom Lagumdžijom, Denisom Bećirovićem i hadžijom ministrom Dinom Konakovićem, počela javnu kampanju za ovu stranku, Kanela Zuko joj je pristupnica u ovaj poznati bošnjačko-džematski krug islamista i mafijaša, poznatiji kao ‘bošnjačka halka’. O čemu je nekada davno pisao i materijal OHRa pod nazivom ‘Bošnjački krugovi kriminala’.

* U neku ruku to je bilo i logično, znajući djelovanje ove vjerske i stranačke udruge u kojoj su u odboru sve skoro članovi odbora jedne od četiti bh džamije, crkve konvertovane u džamiju. Tim prije što se također zna da je Denis Bećirović doktor islamologije prepoznat kao trbuhozborac i aktivista SDA i Reisa u redovima SDPa, Zlatko Lagumdžija stari oprobani kriminalac i grobar SDP partije je njegov izbor za ambasadora BiH pri UNu, dok je Dino Konaković odavno u vjerskim vodama svoje nekadašnje partije uvijen u ‘novu’ NiP stranku sa disidentima SDA mafije.

* Također, Munira Subašić ‘majka nad majkama’ je oprobani politički alat SDA ‘braće i sestara’ i njihov izvršilac zadataka iz domena političarenja, stoga je slika Hanke Grabovice u ovom islamističkom društvu bh reprezentacije iako bruka i sramota, ‘historijska’. Jer je dokaz kako djeluje i postupa bh ‘državna’ delegacija u Americi : ništa bez džemata i džematlija i takozvanih ‘nevladinih udruga’ i asocijacija’ koje su dolaskom Lagumdžije UN pretvorile u svoju džamiju ili kakav restoran.

* Osim Grabovice koja čitavo vrijeme djeluje uz hodže i domaće lokalne vlasti pod parolom ‘bosanske zajednice’, na slikama iz UNa se mogu vidjeti još neka lica ove bošnjačke islamističke ‘halke’. Kao što je formalni šef web sraone i radikalnog bošnjačkog fašizoidnog portala ‘Bošnjaci.net’ Sandžaklija Esad Krcić i mnoge druge džematlije koje se po kancelarijama UNa šetaju kao po sandžačkim džamijama. Podsjećamo, tog tipa je Benjamina Karić nagradila ‘zlatnikom’ Sarajeva pri jednoj od njenih ekskurzija u Ameriku po džematima, o čemu smo pisali. Nagradila je i Grabovicu, pa se tako ova ‘halka’ sve jasnije ocrtava’.

* Prisustvo SDA paramentarke Kanele Zuko rame uz rame sa Bećirovićem i Munirom Subašić te bratom Muratom Tahirovićem, također nije iznenađenje iako je to najblaže rečeno šamar i genocidu i žrtvama. Podsjećamo, ova ‘jastrebica’ Bakira Izetbegovića je krajem 2024. na predizbornom skupu u Vogošći Srerbeničane umalo nazvala volovima, što je izazvalo gnjev i osudu nekih majki Srebrenice o čemu smo pisali. Međutim, ‘majka nad majkama’ Munira ima u svom radu poznato geslo Alije Izetbegovića : jedno misli ujutru, drugo radi popodne. I nije je uopšte stid što je slikom sa Kanelom popljuvala Kadu Hotić i ostale majke, jer sve majke u njenoj udruzi su ‘samo majke’, Munira je ‘zakon’ i ‘majka nad majkama’.

* ‘Halka’ Hanke Grabovice doseže do još jednog tipa koji se ne slika puno javno osim sa svojim polugolim ljepoticama u novom,ko znakojem po redu biznisu a to je Nedim Mujić, njen lični fotograf i voditelj ‘fejsbuk’ stranice ovog udruženja. Koji je Hanki odlična veza sa ‘Bošnjaci.net’ portala IZBiH. Uhljeb i vječito na jaslama granta i džamija Mujić je dugo godina surađivao sa Esadom Krcićem na web kanalizaciji ‘Bošnjaci.net’ čime je kod njih čak zaslužio u povodu jedne godišnjice ‘plaketu’. ‘Radio’ je on tajno i za Cross Atlantic za lovu i pod uslovom da se ‘ne spominje’, ali tu je ostao bez plakete, Krcić ga nije zaboravio.

* Sad je na redu utički načelnik Mike Galime za prijem u SDA. Poslije otvora džamije i sijela sa muftijama US Kantona te svakodnevnog druženja sa Grabovicom i džematlijama Utica NY, slike Grabovice će ubrzati taj proces.

U zanosu i po preporuci džemata, Grabovica – učiteljica u privatnoj školi Fethullaha Gulena u gradu Utica NY, Denisa Bećirovića je nazvala ‘predsjednikom Bosne i Hercegovine’. Taman da mu ozari rumeno-zeleno lice i da ostane na fonu Bošnjaka koji lažno i danas Aliju Izetbegovića kite titulom predsjednika a bio je samo predsjedavajući bh Predsjedništva. Nije rekla ‘Republike BiH’, a mislila je na to.

Isto onako koliko je ljigavi pisač pisama Bećirović ‘predsjednik’ – toliko je i Grabovica predsjednica.

A internet trpi svašta.

photo : Denis Bećirović i Kanela Zuko ( u krugu) u istom ‘saffu’, u okviru gore – Hanka Grabovica i slika sa Lagumdžijom, Munirom Subašić i Denisom Bećirovićem, arhiv