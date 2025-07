Utica NY : Fijasko gostovanja SDA parlamentarke Kanele Zuko, ‘BACA’ se obrukala a lokalne hodže i lokalci pjevači Hanke Grabovice postali ‘lideri’

Puna je Amerika ovih julskih dana bh VIP štetočina zvanih političari, genocid se secira i uzduž i poprijeko, svako od njih bi da ušićari koju vijest, sliku ili paru preko grbače otužnog i zaboravljenog grada Srebrenice i na kostima žrtava genocida. Poslije UNa razmiliće se po džematima i po skupim hotelima kao žohari, država neće žaliti para za njihove ‘patriotske’ pobjede i ‘državničke’ sinecure, ali ko je u Ameriku i kojim povodom poslao SDA parlamentarku Kanelu Zuko?

I to u grad Utica NY, kod Hanke Grabovice nelegalne šefice kontroverznog i u korupciji sa donacijama ogrezlog udruženja ‘BACA’? Punog naziva neprofitna i nevladina udruga ‘Bosnian American Community Association of Utica NY a zapravo desno krilo SDA mafije i lijevu stranu utičkih džemata? Da li ju je pozvala Hanka da u povodu 11. jula ‘oglođe kosti srebreničkih žrtava genocida’ čime se uvijek ‘vadi’ i čime pali raju kad ponestane drugih tema, ili ju je poslala SDA da preživjelim Srebreničanima kojh ima u ovom gradu popriličan broj još jednom ponovi ko su oni za SDA braću i sestre. Kao onomad prošle godine što ih je umalo ova gošća nazvala volovima?Biće najprije da je i kartu i smještaj platila ‘BACA’, čisto se sumnja da su džamije jer one nikad ništa ne daju već samo uzimaju, ali ko god da je, učinio je ‘medveđu uslugu’ i Kaneli a Tite mi i Hanki Grabovici.

Kanela je doživjela fijasko a Utičani pokazali koliko i kako svi ‘endorse’ Hanka, tj podržavaju je i vole, ne znaš ko je ‘veseliji’ na slici sa Kanelom, falio im je samo utički načelnik Mike Galime pa da slika ‘uđe u istoriju’. Dok broj uslikanih govori više od svih riječi. Sijelo i predavanje reklamirano u jednoj privatnoj školi turskog disidenta Gullena u našem gradu 05. jula naprasno je otkazano i pretvorilo se u ‘druženje sa visokom gošćom’ u restoranu ‘bajnog autonomaša sa dna kace’ gdje su smještene i prostorije ovog udruženja. Slatko pojašnjenje kako se Kanela obratila ‘majkama udruženja’ i kako ih je ‘dirnula’ svojom pričom o Srebrenici (valjda o volovima koji su tu jedino egzistirali prije postanka SDA i Alije Izetbegovića kako je govorila prošle godine u Vogošći), uz tužne face na slici (Hanku ne računamo, ona je uvijek vesela ‘ko na Bajram’) gdje dominiraju članovi udruge, kao da očekuju presudu sa negativnim posljedicama, govori samo za sebe.

No, Hanki je važna slika i dobila ju je. Bolje da nije. Još kad je hodžu jedne od četiri bh džamije (Mehmedovića ‘Mlađeg’) i lokalnog pjevača i kamiondžiju proglasila ‘liderima’ umjesto uzoritim džematlijama i donatorima, fijasko Kanele Zuko je postao potpun i cjelovit. Nje tu pomogla ni Monografija o Srebrenici koja je zapravo zbirka hutbi i govorancija ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića bivšeg Reisa i jednog od najvećeg ‘munafika’ i kriminalca ispod ahemdije, koju je Kanela donijela da se rasproda po džamijama, Srebreničani su Kanelu prepoznali sada. Hanku znaju od ranije. Znamo je i mi.

P.S. Valjda će, očekuje se, Grabovica uz pomoć ličnog fotografa i navodno nekada novinara N. Mujića ovu vijest proslijediti do sarajevskih medija, kao što je zaoravanje prve brazde u parku za ‘Sebilj’ proslijedila u mahalski i tračersli portal ‘Klix.ba’ u vlasništvu ‘Braće Bajić – Šimić’ prije nekoliko dana, ili u Radio Sarajavo gdje je nekada samu sebe već proglasila vijećnicom u Opštini Utica NY? Ako to ne učini, a bojim se da hoće jer nema šta pokazati, propašće joj još jedan ‘zlatnik Sarajeva’, isti onakav kakav joj je udijelila načelnica Benjamina Karić kad je prije par godina ‘ljetovala’ u domovini.

Sa svojom porodicom i ‘svojim parama’.

photo : tužna lica sa ‘važnom gošćom’, Kanela Zuko kod udruženja ‘Baca’ Utica NY, arhiv