Stigle nove cijene i nove redukcije vode, kako će tajkun Alija Budnjo oprati zube?

U državi milionera i milijardera ne treba žaliti narod-sirotinju, treba ga proglasiti ‘najnarodom’ Planete. Takav narod zaslužuje ‘internacionalnu’ plaketu ako mu je Ramo Isak ‘najministar’, premijer Nermin Nikšić ‘pljunuti’ Fadil Novalić a prebogati tajkuni uzori i voljene vođe …

Kaže stara poslovica da je ‘narod jači od međeda’, međutim ona se ne može primjeniti u državi BiH. Zato što u ovoj haj-nehaj ‘nezavisnoj’, ‘demokatskoj’ i ‘građanskoj’ pa još i ‘nepokorenoj’ (po izjavi rumenog ‘zelenca’ Denisa Bećirovića) šumi, međedi kolo vode a narod se hvata u kolo. Kad ne ‘tanca’, narod kmeči i ‘lajka’ po kompjuteru postirajući vickaste nesuvisle rečenice ili se žali na svoju zlu sudbinu. Na Dodika, Zapad, Ameriku, šeta zbog Palestine, Kine i Irana, nema vremena za humanitarnu šetnju svojim vođama.

A vođe, kao u Alan-Ford stripu, vladaju i hvale takav narod. Nekadašnji premijer a odavno osuđeni Fadil Novalić stanovnik u Vojkovićima – mjestu za pravednike, davno, prije nego je uhvaćen u kriminalu reći će ‘kako ne strahuje od pobune građana’, jer kaže, ‘mi imamo najbolji narod na svijetu’. Tačno, ne može tačnije. Narod još Fadila ne može prežaliti i sa zebnjom ga očekuje na slobodi, da ih podsjeti na nekadašnju ljubav i brigu premijersku. Kada je osim ‘hvale’ naroda, davao i recepte korisne u primjeni i svakodnevnom životu. Koji kao da su izišli pravo iz usta Novalića i završili u Alan-Ford crtežima i replikama. Među prvima je ona njegova slavna o poskupljenju ulja za 37%, kada je Novalić saopštio kako to prebroditi a raja apaluzom prihvatila. ‘Nije ulje poskupilo, samo će te ga manje moći kupiti’ – pojasnio je ‘FadileOprosti’ svoj premijerski potez. Bilo je toga još, bilježimo ono o otpuštanju radnika koja glasi ‘nisu oni otpušteni, samo im je prestao radni odnos’, koju je raja s ljubavlju mjesecima prepričavala. Fadil je to ‘bubnuo’ na način da je prepisao od ‘Broja 1’ iz pomenutog popularnog stripa, koji je znao reći “Jedan za sve, sve za jednoga” (dok dijeli platu) ili kao drugi lik odatle agent Bob Rocck -“Bolje živjeti sto godina kao milioner nego sedam dana u bijedi!” i planetarno hvala dragom narodu postao i ostao popularan.

Fadil trenutno ‘kuburi’ sa ‘fejsbukom’ zbog čega protestvuje u zatvoru i povremeno mu iako nesmije i ne može po propisima, osvane poneki post, međutim pravo po onoj famoznoj mudrosti Prve Dame U Bošnjaka Sebiji Izetbegović, profesorici bez diplome i zvanja a sa funkcijom u kantonalnoj Skupštini Sarajeva, imao ga je ko naslijediti. Znate ono kad su prozvali SDA da ih napušta veliki broj članova pa ‘Seb’, tako se zvala u aferi ‘Corona’ dok je naređivala Fadilu šta da naruči iz Kine, izrecitovala : ‘Nije tačno a osim toga, jedan ode-dva se rode’. I opet i SDA na broju i ovce site. Naime, sadašnji SDP premijer Nermin Nikšić zvani Nermin ‘Kim Yong Un’ (decenijama uvijek na čelu SDPa, ‘ne daju ga članovi’ i po drugi put premijer u trgovini u vlasti ‘trojke’), opasno se po popularnosti približio Novaliću. Ne još u zatvoru već po mudrostima. I on najnovija svoja poskupljenja struje komentariše slično Novaliću i vesela raja se opet ima čime zabavljati jer nema pametnijeg posla. Kao recimo ovom bedatoćom : da traži smjenu vlasti.

„Svi mi koji hoćemo klime, grijanje na struju, treba da budemo spremni i da to platimo kada hoćemo da potrošimo. Ko ima klimu u svakoj sobi, imaće i veće troškove“ – pojasnio je ‘Grunf’, hoću reći premijer Nikšić. Kao da ga slušam pred izbore kako najavljuje slogan ‘Mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo – mi smo stranka istine.”, a nije, to je Superhik ali se može primjeniti u našoj slatkoj državi. Vickasta bh raja će zbog ovakve pameti kao i Fadilu otvoriti posebnu web stranicu da se ‘grohotom smijemo’ jer smo poznati po svom humoru. Šta bi drugo, kad nam ništa pametnije ‘ne pada na pamet’. Isključujem džamije i Reisa i ‘naša osjećanja’ i ‘naše tradcije’.

Nije nam ‘palo’ ni kad je SDA ministrica svega i svačega i u vanjskim i unutrašnjim poslovima izružila bh narod koji po tv kuka kako je gladan i kako je sirotinja, ne razumijevajući to nikako iz svoje perspektive. ‘Po meni, građani žive jako dobro samo što su razmaženi. Iako imaju toplinu doma, svjetlo i nešto da pojedu i većina može da sastavi kraj s krajem, opet su nezadovoljni’, reći će ova baba sa imovinom u Hrvatskoj, Australiji, Fojnici i Sarajevu te u državi Qatar januara 2022. ‘Razmaženi narod’ ju je od tada zavolio još više i ne može prežaliti što je otišla sa funkcije. ‘Nebeski narod’ – Fadi Novalić jebiO u pravu.

Zato nam je ovih dana i ministar Federalne Policije koja ništa ne radi, ahbab Ramo Isak, pod optužnicom i sa pravosnažnim presudama doktor ekonomije i stub vlasti ‘trojke’ sa famalijom – nagrađen medaljom i plaketom ‘najministra’. Nakon što je on prije toga plaketu dodijelio svome sinu, jednom od njh, funkcioneru i nakon što je svoju firmu kao Radončić ‘Avaz’ tobože prodao. A raja po fejsbuku ‘klika’ i pozdravlja Ramu, čak i kad sa notornim kriminalcima doleti u Potočare. I još ‘fadilovski’ pojasni zašto leti državnim helikopterčićem. ‘Da ne zahrđa, i da znate samo hrabri smiju letjeti, to trese i propada’. Samo zbog ove vožnje zaslužio je ovu ‘Internacinalnu’ medalju i plaketu iz Zenice, njegovog grada, od udruženja gdje se plaketa kao diplome u BiH može dobiti za dobre pare. Ramo, sa svojih 18 miliona KMa u imovini, nema sa tim problema, zato je još voljeniji od svog ‘nebeskog’ narodnog puka. On, čak kad javni izlicitira svoj imovinu koju je kao i titulu doktora ekonomije ‘pošteno zaradio’, dobije na hiljade pratilaca. Zato nam svaki dan poručuje da je nezamjenljiv. Logično, prije se u BiH može zamijeniti narod nego političar, dokazano na primjeru kako smo od muslimana postali Bošnjaci. Narod je njegov pratilac, zna Ramo sa kim ima posla. Zna i Nermin pa se očekuje da uskoro bude ‘najpremijer’ ako ne plaketom iz Zenice a ono bar iz Konjica ili negdje kod Travnika.

Sad je pravo vrijeme za ‘najpremijera’, već smo do sada dobili u skoro svim opštinama ‘najnačelnika’ iz iste ili slične ‘internacionalne’ firme, kod nas su umalo svi opskrbljeni ‘najdiplomama’ sa prestižnih ‘internacionalnih univerziteta’ ili kupljenih na bezinskoj, očekuje se da i ovim naglim poskupljenjima vode, struje, odvoza smeća u svim opštinama, dobijemo i kojeg ‘najdirektora’ najkomulaca’.

Kad smo kod tog poskuljenja, koje ima također ‘alanfordovsko’ objašnenje da je to logično jer ‘imamo najjeftiniju struju i vodu u Evropi’ (dok plate i penzije nisu ni blizu EU), ipak, iz Sarajeva od JPK ‘Vodovod’ stigao je najprofesionalniji savjet kako prebroditi ovu popularnu mjeru naših političara koji se s njom igraju kao direktori firme u propadanju, kad je samo poskupljenje spas. ‘Kad perete zube, zavrnite slavinu, poslije smao isperite, odoše litre i litre u kanalizaciju’, ‘kad se tuširate, zavrnite vodu dok se trljate’ pa će biti manje redukcije i manji računi. Tite mi, kao da je ovo sročio Nermin ili Fadil, i još bolje, kao da sam to negdje pročitao u crtanom. Fakat, bilo je pavo vrijeme da narod neko dozove pameti. Pa on, taj narod, razmaženi, znam to iz iskustva, odpjeva u kupatilu stotinu pjesama kao da će sutra u ‘Zvezde Granda’ a voda otiče. Poslije kuka. I da zna, može uštediti i kad veš pere, neka ga pere hladnom vodom a suši po vrljikama.

Mene kao građanina zanima kako će ovu redukciju i ovo poskupljenje izdražit SDA tajkun Alija Budnjo na Ilidži, vlasnik Planete običnih i termo bazena i hotela te kafane bez dozvole na izvoru Bosne. Da, onaj koji se dovodi u smunju i umiješanost u ubistvo Džanana Memića koje vlast sakriva već osam godina, a koji je kao električar prije rata uz pomoć bonova Alije imenjaka Izetbegovića postao pošteni vlasnik ‘pošteno’ otetih državnih hotela i bazena te sauna na Ilidži. Zato što neće moći uštediti na vodi lako jer je ove godine suša udarila. Zanima me kako će on prati zube ili se istuširati, a tek kako napuniti bazene i žao mi ga unaprijed. Kao što znate, ministar vanjskih poslova i hadžija ‘trojke’ Dino Konaković se okomio na njega pa ga obećao pomesti i natjerati da plati pokradenu vodu koju je krao godinama za što ga optužio. Pa onda našli da Alija ima sakrivene rezervoare za kišnicu pa godinama prvodi svoje B(l)udjne radnje : napuni sa javnih cijevi a čitačima kaže da su bazeni popunjeni iz njegovih rezervoara. I tako godinama, uhvatili ga i tužili za dug od najmanje pola miliona KMa. No ‘pomeli’ ga nisu, još vodi sporove a evo treća godina kako je hadžija ministar najavio da ‘će mu dohakati’.

Ama ostavite ga na miru, on čim napravi sjednciu SDA odbora ili iftar za jarane, sve je odplatio. I svi znamo da je ove godine suša i da čovjek mora i prati zube i puniti bazene, kišnica ne pomaže, inspektori je zatvorili a i upekla ‘zvizda’. Zato me strah kako će on proći.

Da će, međutim, kupanje u njegovim bazenima biti ekskluziva i već jeste, u to ne sumnjam. Cijene su 15 KMa po osobi i kupanju i nema popusta iako je voda iz javne pipe. Čak i da se popiškiš u vodi ništa neće promijeniti na cijeni. Što bi rekao premijer i jedan i drugi : ako hoćeš da uštediš, okupaj se u avlji polivanjem iz ibrika, ne moraš ići u bazen. Logično.

P.S. svaka sličnost sa Fadilom Novalićem, Isak Ramom, Nerminom Nikšićem i sa bazenima Alije Budnje u kojima se brčka Bisera Turković, sasvim slučajno je – namjerna.

photo ilustracija : Alan Ford, strip, arhiv