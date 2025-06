U KANALIZACIJI ‘BOŠNJACI.net MEĐU EKSPLOZIVNIM ŠIŠARKAMA : U sredini ‘Hižaslav’ Cerić i islamska oda eventualnom načelniku New York-a kao Pejgamberu’, desno Zohran Mamadani a lijevo Zubanović ‘Zubani’, sasvim u vrhu ‘Reis Amerike’ hodža Ćeman uz bh ambasadora Sven Alkalaja i Emira Suljagića ‘državnički komemoriše’ u američkom Senatu …

* Kao što smo predvidjeli i pisali, Bošnjaci u Americi su se odavno ‘prebrojali’ a uz preliminarne stranačke izbore u utrci za kandidata načelnika New York-a svrstali. Pisali smo o tome, znamo ko su ‘naši kandidati’ : to su uglavnom Demokrate ‘jer oni vole Palestinu i muslimane i ‘nama’ je to orijentir. Još od Palestinskog (pardon-Jeruzalemskog ali ljepše zvuči ako je palestinski) nacističkog muftije i suradnika Hitlera, Pavelića i njegovog blagoslova Bošnjacima u Handžar Diviziji – Muhamed Amin al-Huseini-u, tako je bilo od njegove posjete ahmedijama u Sarajevu u vrijeme NDH vlade, pa ostalo sve do današnjih dana.

Otuda ova dirigovana podrška Zohran Mamdani-u koji ‘se već našao’ u društvu islamskih radikala, fašizoida i nacista na web sraoni Bošnjaci.net. Gdje je postavljena njegova slika sa promotivnim pozivom da se glasa za njega.

* ‘Hižaslav’ Cerić se raskokodakao u sredini web stranice patetičnim ‘kolumnama’ poredeći emigrantski dolazak Mamdani-a sa ‘Hidžrom’ i preseljenjem iz Mekke u Medinu, zbog kojeg događaju smo sada u 15. vijeku, u 1447. godini a 21. vijek otaljavamo onako.

Da li Mamdani uopšte zna gdje se nastanio i u kakvo je društvo upao? Smiješi se sa web portala IZBiH, u društvu ražalovanih agenata zloglasne muslimanske ratne AID UDBe, u društvu hafiza, munafika i raspirivača mržnje, gdje svakodnevno sve vrvi od kama, četničkih šajkača, krvavih plakata i uspjeha Bošnjaka po džematima. Od brada i hodža, naravno, zna se.

* Nismo sigurni da mu je to poznato, a posebno da li će mu to išta pomoći ali znamo da je na ovoj fašizoidnoj internet kanalizaciji čijeg urednika Sandžakliju džematliju je ‘zlatnikom Sarajeva’ nagradila načelnica Benjamina Karić (za promociju njene Bosne i humani rad) kad je onomad jezdila po džematima Amerike o trošku države – Mamdani smješten desno, odmah do reklama za džamije.

Lijevo od njega je stalni ‘kolumnista’ izvjesni Sead Zubanović, kojeg ovdje predstavljamo kao ‘Zubani’, čisto zbog umjetničke jebe i radi rime i kojeg smo namjerno ‘isjekli’ pa se ne vidi uz ovaj photo screen kao prilog. Tip je poznat po tome što je ‘otkrio’ da su Ivo Andrić i Meša Selimović najveći mrzitelji i progonitelji muslimana i Bošnjaka istovremeno, čak je i knjigu napisao o Meši Selimoviću, ma šta jednu, dvije nego, za kojeg još kaže da mu je djela pisao Andrić a on samo potpisivao. Poznat je po tome što ‘uređuje’ i školske lektire izdavanjem ‘fetvi’ za škole BiH, u Crnoj Gori i Srbiji, koje srećom još nisu realizovane.

Ovaj ahbab Mamdani-a je postao čak i opasan. Kao Muhamed Mahmutović još jedan iz plejade ‘kolumnista’ ovog sranja od medija sa svojim ‘tihim likvidacijama nebošnjaka’ koji ne ‘vole Bosnu i Bošnjake’. Jučer je ‘sve u interesu odbrane napadnute države BiH’ pod naslovom ‘Zapamtite dušmani, Bosnu ima ko da brani’ pojasnio kako će to da izgleda. Preko ‘uspavanih ćelija’ šišarki, dabome, koje se bude po pozivu. On ih je pjesnički i metaforama presvukao u nešto drugo. Pročitajmo citat, u šta?

‘…U šišarci se krije sjeme crnogoričnog drveća. Prirodni, odnosno Božiji zakon je da se to sjeme oslobađa, odnosno doslovno iskače iz šišarike kod velikog toplotnog djelovanja na istu, odnosno šumskog požara. Na takav način je, Božijom mudrošću, regulisano samopošumljavanje. Sjeme postaje aktivno onda kada je najpotrebnije, onda kada stradaju visoki borovi i jele! Dušmani ove prelijepe zemlje moraju znati da je svaki njen domoljub samozatajno sjeme koje će se aktivirati u trenutcima požara, odnosno rata! Taj instikt je generacijski ukucan u genetskom kodu ovog naroda..’

* Iako je po islamu ‘veliki grijeh saditi boriće u dvorištima’ zbog ‘kršćanske nove godine’ i Djeda Mraza, ‘Zubani’ je svoju opasnu ‘fetvu’ pretočio u šišarke koje mogu uvijek da se ‘zapale’. Kad ih Reis pozove, dakako. Sjeme je to, ej, ono koje je posijao odavno Alija Izetbegović u hurme i ljiljane a ‘Zubani’ ih našao u ‘šišarkama’. Sve do danas sam ovo fino drvo smatrao ukrasom ali nema više, klasično je to terorističko leglo eksplozivnih patriotskih šišarica.

* A na vrhu, kao u i u zemlji BiH : IZBiH u liku i djelu ‘Reisa’ Amerike hodže Ćemana, koji je došao u ime ‘bh naroda’ i ‘žrtava genocida’ da komemoriše 30 godišnjicu genocida u Srebrenici. Ovaj šef predstavništva Reisa u Washingtn DCu i države BH je u saffu sa Emirom Suljagićem ljubiteljem šišarki i notornim građanskogoričnim i crnogoričnim ambasadorom Komšića – Sven Alkalajem. Koji je ovaj put umjesto one trenerke u Daytonu obukao odijelo. Komemoracija nije sporna ali sastav ‘delegacije’ je kao i obično čisto vjersko-političkog štimunga. Nema tu ‘plaho’ države jer je uz krovnu organizaciju džemata Sjeverne Amerike i Canade KBSA, kao organizatora i ‘delegate’ kao na Bošnjačkom Saboru po džematima Amerike, sve isto kao u BiH. Dakle, ništa izvikani lobisti Dine Konakovića – ‘plumber’ i ‘air-condition’ majstori i ostali koji su dobili lovu unaprijed za lobiranje za državu pa ‘nestali’ kao i lova, sve se svelo na džemat.

U ovakvom društvu načelniku New York-a je pravo mjesto za promociju.

Ako to nije shvatio, isti je kao i oni što ga podržavaju. Ako jeste, još gore, već se učlanio u sandžačke džemate. Što će njegovi protukandidati pokušati iskoristiti.

Konačno, kandidatura i preliminarna pobjeda Mamdani-a također nije sporna, pored onakvih protukandidata nije mogao bolje ni proći, međutim ponavljamo još jednom da ništa nije ‘gotovo’ do novembra : šta ako ne pobijedi?

I, da li i kod njega borove šišarke kao uspavanje ćelije eksplodiraju kad ih se probudi iz sna? Ili kad se oznoje od patriotizma?

photos screen : web sraona ‘Bošnjaci.net’, naslovnica 28.06.2025, arhiv