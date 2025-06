Preliminarni izbori za načelnika NY Metropole i nova-stara ‘naša’ priča: Bošnjaci u USA po pravilu glasaju za Demokrate jer oni ‘vole muslimane’, a toliko smo značajni i moćni da je Zohran Mamdani već izabran. Još ako oživi odbačeni morbidni plan islamskih organizacija Metropole da se u blizini nekadašnjh ‘Bliznaca’ WTC tornjeva sručenih terorističkim aktom 11. septembra izgradi ‘kulturni centar’ zvani džamija, sreći neće biti kraja …

Dovršeni su preliminarni (kada se profiliraju kandidati političkih partija) izbori kandidata Demokratske stranke za mjesto načelnika u najvećem američkom gradu New York koji će se održati novembra ove godine. Ubjedljivu pobjedu odnio je Zohran Mamdani iz ‘progresivne struje socijalista’ (među kojima je najpoznatiji Bernie Sanders senator države Vermont koji je i podržao Mamdani-a) sa 43 % osvojenih glasova. Njegov protukandidat Andrew Cuomo je osvojio 36% glasova, ostalih nekoliko su osvojili zanemarljiv broj glasova. Sadašnji načelnik Eric Adams također Demokrata, u utrku za obnavljanje mandata ulazi kao ‘nezavisan’, dok Republikanci još nisu proveli ove preliminarne izbore a kao najozbiljniji kandidat se pominje Curtis Sliwa, bivši držani tužilac.

Pobjeda svakako vrijedna pažnje međutim iako se Mamdani već najavljuje kao konačni pobjednik, izbori u novembru će tek pokazati ko je sve na listi i kako će građani glasati.

Tradicionalno i većinom Demokratska Partija je ‘vladala’ Metropolom ali preliminarni rezultati nisu ‘gotova stvar’ iako se ova pobjeda Mamdani-a već (kao što je bošnjački medijski običaj) naziva ‘historijskom’, zato što će po pvi put, kažu medijske spkeulacije, načelnik najvećeg američkog grada (sa oko 8.5 miliona stanovnika) biti musliman i jedan od do sada najmlađih, ima svega 34 godine. Sve što je uz prefiks ‘muslimanski’ za ‘nas’ je ‘historijsko’. Izbor muslimanke u Senat ili Kongres, izbor poslanice sa hidžabom, polaganje zakletve na Kur’anu, sve je to ‘historijsko’.

Da bi upotpunili i približili izbornu sliku NY Metropole, evo malo statističkih podataka. U ovom najvećem gradu Amerike živi oko 900.000 muslimana do najviše milion, grad ima preko 100 džamija od ukupno približno 300 u čitavoj saveznoj državi New York. Bosanaca-muslimana koji se uporno nazivaju Bošnjacima ima u Metropoli oko 10,000. Ne bi pominjali ovu ‘krvnu sliku’ da nije uvijek uz zbore u Americi, bilo lokalne bilo savezne na sceni ista šuplja priča koja se odvija po ‘tradiciji’. Najkraće ispričana on a glasi u bošnjačkim medijima : ‘mi smo važni i mi odlučujemo o izborima’. Tu se ponekad upecaju čak i predsjednički kandidati kao i ostali uz izbore za Kongres i Senat koji u utrci za svaki glas obilaze islamske centre i džemate stvarajući sliku ‘važnosti i moći’ glasačima muslimanima, posebno se to osjeti u lokalnim zajednicama gdje je apsitencija u izborima zastrašujuća i gdje se sa par hiljada glasova ‘postane’ načelnikom. Zbog čega lokalni kandidati zuje po džematima uz izbore kao pčele u košnici. Osim toga, pravilo diktirano iz Sarajeva, iz IZBiH i njihovog predstavništva u Washington DCu da ‘glasamo za Demokrate jer oni vole muslimane’, za razliku od Republikanaca, prati se obavezno i glasovi idu tamo gdje su usmjereni.

Kako je sadašnji pobjednik preliminarnih izbora musliman, bogati Indijski emigrant iz Ugande, te kako je i kao student a i sada ‘propalestinski orijentisan’ (vodio je udruženje Palestinaca još dok je studirao i sad je u njemu aktivan), portali i džemati države New York su pozvali svoje glasače i medijski podržali Mamdani-a tako da je on ubjedljivo odnio pobjedu ovih preliminarnih izbora. Planira se, i vjerovatno hoće, tako biti i na glavnim izborima u novembru, na što računa Mamdani jer rezultati po dijelovima Metropole pokazuju da da je najviše glasova ostvario tamo gdje su većinom locirani islamski objekti, kao što su Brooklyn, Queens, Manhattan ili Bronx.

Jedan od razloga pobjede ovog bogatog emigranta je, međutim, i sam izbor kandidata Demokrata, te njihovi prevaziđeni pogrami iloši kandidati. Sadašnji načlenik Adams je već skoro godinu dana po sudovima i tužilaštvima zbog krivičnih prijava za korupciju i mito, drugi Cuomo je kao guverenr države New York tek nedavno oslobođen krivičnog postupka za seksualno uznemiravanje i mobing, dok su im programi i planovi ‘zastarjeli’ i odviše poznati : briga o sigurnosti, zajednice i razvoj, Mamdani je obećao zamrzavanje rentanja stanova i prostora što je skoro nekontrolisano, smanjenje siromaštva, otvaranje jeftinih trgovina za siromašne, poboljšanje školstva i najpopularnije – zaštitu emigranata, i koristio je socijalne mreže više od ostalih.

Za ‘silnu’ bošnjačku populaciju, sama činjenica da je još aktivan u svojoj udruzi za Palestinu je bila odlučujuća i već kreće marketing i promocija za njega. Kako smo ‘mi’ tradicionalno iz Turke i Arape, sinhronizovano se krenulo u promociju ovog kandidata ‘sa braćom’, koji su da se zna, kao i Bošnajci, glasali za njega u ovim preliminarnim izborima. Dakle, ‘kod nas’ je uvijek bio i ostao vjerski motiv i razlog za glasanje, kao što je priča o ‘našoj moći i uticaju na izbore’ opet aktivirana. Već su po bošnjačkm portalima u NY osvanule slatke plaćene priče o uspješnom emigrantu’ koji je postigao svoj cilj iako siromašan, i ‘vozi se metroom’ jer nema auto i slične opservacije. Istina je da je Mamdani bogati emigrant, koji je završio srednje obrazovanje u skupoj privatnoj školi ($60.000 godišnje) a kasnije i unicerzitet, koj ne vozi auto ali živi u prestižnom apartmanu kojeg plaća mjesečno $2,250 na prestižnoj lokaciji u Astoria-i, plus odavno je poslanik u vlasti jednog Okruga gdje ima solidnu godišnju platu. Njegovi roditelji otac – profesor i majka filmski režiser i producent zarađuju dosta dobro i također žive u aprtmanu kojeg plaćaju mesečno $6,000 (neke nekretine su odavno prodali po cijeni od skoro 2 miliona dolara), tako da je njegova vožna metrooom samo populistikki potez. Da hoće, može se voziti i u cadillacu. No, kao što rekosmo, ‘voli muslimane i Palestinu’, sve ostalo je beznačajno, svi za njega. Ako i pobiejdi u novembru, ništa neće biti ‘historijsko’ i ono njaglavnije neće pobijediti ‘našim glasovima’, jer smo samo što nećemo priznati ‘kap’ u ovom okeanu, ali mi ne znamo i nećemo drugačije. I računamo se i prebrojavamo sa ‘braćom’ a samo sebi pripisujemo ‘zasluge’. Po onoj ‘nas i Arapa i Turaka, ima inshanllah’.

Napose, šta ako ‘pobijede oni koji nevole muslimane’ da li iko o tome razmišlja?

Taman posla.

P.S. Muslimani države NY još nisu odustali od morbidne ideje da se par blokova od nekadašnjih tornjeva WTC ‘Bilzanaca’ koji su srušeni u terorističkom aktu 11. septembra 2001. godine izgradi džamija. Ideja je nekoliko puta odbačena od vlasti New York administracije, zadnjip ut 2021, ali je još ‘živa’ u mislima moćnih arapskih organizacija, doktora i advokata u glavnom gradu države NY. Podsjećamo, bez trunke stida i osjećaja za tuđe žrtve, muslimani su više puta tražili da se na tom mjestu, u blizini, izgradi ‘islamski kulturni centar’, dakle još jedna džamija, familije žrtava 11. septembra su to dosad u nekoliko navrata spriječile. Providna i bezobrazna parola te posebno snažna zloupotreba američke demokratije u ovo državi kako bi taj ‘kulturni centar za zbližavanje i zajednišvo’ bio najbolji spomenik i podsjećanje’ još živi u srcima muslimana New York-a. Nije nigdje zvanično nije zapisano da je kandidat Mamdani o tome igdje pričao, ali se nezvanično po portalima džematskih udruga i drugih osoba te ‘fejsbuk’ produkciji spominje i ta mogućnost kad se poziva na glasanje za njega. Ovoj ideji se javno nisu suprotstavljali nikada bh muslimani niti se od nje ogradili a kako mi uvijek pratimo ‘braću’, nije nam ideja ni mrska.

Iako je predsjednik Trump na svoj poznati arogantni i bezobrazni način izvrijeđao Mamdani-a nazvavši ga glupim kao i one koji ga podržavaju, Mamdani nije glup, naprotiv.

Stoga mislim da će ovo ostati samo kao plod tople pokvarene želje koji će dobro doći za koji glas viška.

photo : Zohran Mamdani, kandidat za načelnika New York City, arhiv