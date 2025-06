Glineni golub iz Sandžaka i lažljivi vrabac Helez – Medijska bruka iz Sarajeva : Posjeta srbijanskog ministra Ničega Usame ‘bin’ Zukorlića Sarajevu nakon intervjua na popularnom sarajevskom mediju ‘Klix.ba’ pretvorila se u fijasko, ministra koji je sasuo dio istine u lice izrešetali svim oružjem namjenjenim Aleksandru Vučiću, ‘pogođena’ je i voditeljica Emela Burdžović …

* Klasičnu bh bošnjačku vjersku diplomatiju ‘od akšama do sabaha’ niko nije bolje razotkrio i javno podvukao od ministra ‘Ničega’ iz vlade Srbije, Usame ‘bin’ Zukorlića. Ovaj šef sandžačke stranke ”Pravde i pomirenja’, sin ‘velikog Muftije’ političara koji je naslijedio imovinu i stranku od ćaće Muamera a samim tim i funkciju u vladi Srbije (ministar bez portfelja, ministar svega i svačega a sam tim ničega osim milosti Vučića i njegove ‘demokratije’ u vlasti sa kojom kontroliše Sandžak) koji se ne može pohvaliti ni diplomatijom ni inteligencijom, dočekan je na poznati ‘mirotvorni bošnjački način’. Prvo su se sa njim svi redom islikali, pali su tekstovi o bratskoj ljubavi jednog istog naroda a onda je, kad se požalio na laži ‘ministra sa najvećim mudima’ SDPovog zelenbaća i lažova Zukan Heleza i kad je nehotično ukazao na pogubnost bošnjakovanja i nezainteresovanost Sarajeva za dijalogom, sve je krenulo napočke. Sve ono što su Bošnjaci željeli reći Aleksandru Vučiću, svi problemi između dvije države, skrhali su na ovog ‘pomirenjaka glinenog goluba iz Sandžaka’ i ‘ispucali’ se do mile volje na njega, zamišljajući facu Srbiju i Vučića.

* Zapravo, Zukorlića ne treba žaliti, njegovo maslo nije odavno za Ramazana, iako je možda i imao dobre namjere uspostavljanja dijaloga. Od oca Muftije nije ništa naučio osim da se udobno uvali na državna politička jasla. Prvo, u Sarajevu, čim se nije susreo sa ‘Prvim U Bošnjaka’ a to je Bakir Izetbegović, propala mu je diplomatska misija. Drugo, nije bio ni kod Reisa, jer se zna da ‘bh Ajatolah’ ne može zaboraviti da mu je ćaća bio protukandidat za stolicu Reisa, da mu je najveća podrška hadžija ministar Konaković što je opet za ‘Republiku Sarajevo’ nezamislivo. I treće, kao da je pao sa neba pa ne zna kako se vodi bošnjačka politika. Govoriš jedno, misliš drugo a radiš treće. Trebao je po takvim pravilima osuti paljbu po Vučiću, po Dodiku, osuditi ne priznavanje genocoda u ime vlade (njegov stav je odavno poznat), okriviti svoju državu u kojoj je ministar, jebati mater vladi Srbije, Vučiću, osuditi crkvu Srpsku i ‘srpski svet’, uhapsiti Dodika, izjaviti kako je Sarajevo njegov glavni grad a ne Beograd …

* U intervjju popularne voditeljice Emele Burdžović na portalu ‘Klix.ba’ gdje se komentarima definiše sarajevska i državna politika, čim je izrazio nezadovoljstvo razgovorima sa bošnjačkim predstavnicima vlasti od Nikšića do Zukan Heleza i Rame Isaka, pa čak izjavio da notorni pijani ministar Helez laže u svom izvještaju njihovog susreta, natovario je sebi i Emelu. I ona polako postaje sve više ‘prava sarajevska predstavnica patriotskih medija’ : nešto poput Hadžifejzovića i mahalske tv ‘Face’. Koliko god se trudio Zukorlić da pojasni da je Bošnjak i da podržava ‘kviz patriotska pitanja sa pozitivnim odgpvorima’ Bošnjaka, te da dokaže da kao i njegvo šef ‘nije nadležan za sve što mu ispostavljaju’, još više se Emela potrudila da se patriotski narajcana pokaže u pravom svjetlu. Umalo se posvađala sa njim, nikako joj nije ‘sjeo na kocepciju’. Neda (po njoj) ništa na Vučića i Dodika a ona se ‘začešljala’ da to čuje od njega pa ga ‘profesionalno’ u jednom trenu priupitala ‘da li podržavaš pumpanje’. (Slogan sa studentskih protesta u Beogradu sa kojim se prepoznaju oni koji podržavaju proteste studenata a koji slogan je omražen Vučići i ‘studentima kojihoće da uče’). Nakon čega je čula pravu istinu : ‘Vama je Vučić za sve kriv’. A onda za divno čudo lukavo priupitao : ne podržavam nikakvo ‘pumpanje’, šta je to? Sramota za Emelu i njenu profesionalnost, pobrala je ‘lajkove’ i aplauze ali ubila i ono malo objektivnosti koju je posjedovala.

*Što se tiče Zukorlića i njegovog pomirenja, ‘prn’o je u šišu’. On nije u stanju pomiriti svoje i SDA Bošnjake u Sandžaku, kako će tek mitiri dalje, Muslimane nigdje ni Bog ne može ‘sastaviti’. ‘Prozvani’ manipulant i lažov ministar Helez je odmah nakon čestitke Hidžretske Nove Godine (zna tačno kad pada poslije ‘akšama’) sa hanumom zamotanom kao da je stigla iz Teherana, ‘opalio’ je po njemu kao da ga nije prije samo jedan dan hvalio i postirao slike zagrljaja. Ne pitajući se uopšte šta će Zukorlić kod njega, poznati ‘dronolog’, ratni huškač i sakupljač sadake za vojsku te izvor ekskluziva i bombastičnih vijesti uputio mu je već poznati niz pitanja koja je valjda prosustio da pita dok su sjedili i pili šerbe.

‘Nije mi odgovorio da li priznaje genocid u Srebrenici, da li se zalaže za ekstradiciju presuđenih ratnih zločinaca BiH koji slobodno hodaju po Srbiji, da li ga je stid i osjeća li potrebu da se izvine zbog postupka ministar odbrane Srbije Bratislava Gašića koji je prilikom obilježavanja Dana 3. pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sjedio za vrijeme intoniranja himne Bosne i Hercegovine’… Sve što je pijani kafanski mangup propustio opjevanim susretom, pitao je preko raje i interneta.

Potvrdivši da je bio i ostalo smutljivac i prevarant i da je i ovaj put kao i ranije, izmanipulirao javnost a što je nespretni Zukorlić izjavio u intervjuu.

* O, d,a ima i toga. Nije se Usame susreo ni sa ‘majkom nad majkama’, i tu eto dokaza kako podržava Vučića i genocid nad Bošnjacima i kako nije nikakav patriota u susjedstvu. Podsjećamo, Munira Subašić podržava ono što Bakir pomisli i to je ‘sveto pismo’. I ona ima veliku zamjerku kao i bošnjačke perjanice u vlasti što će on uopšte u vladi četnika i genocidaša Vučića. Trebao je to glat odbiti ili tražiti autonomiju Sandžaka ili prihvatanje Rezolucije UNa o Srebrenici kao uslov, pa bi vidjeli kako o Zukorliću izvještava iz Sarajeva.

To što su Munira i Bakir podržali predstavnika Bošnjačke stranke u Crnoj Gori Ervina Ibrahimovića da uđe u vlast sa ‘Vučićevim četnicima’ jula prošle godine, to je ‘drugi par opanaka’. To je u Crnoj Gori i dogovoreno je prvo kod Bakira u Sarajevu a potom na otvoru džamije u Plavu u ovoj našoj prijateljskoj državi.

photo screen : Emela Burdžović i Usame Zukorlić, Klix.ba intervju, arhiv