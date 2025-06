OPA-CUPA SA ARAPIMA SKUPA : najnovija incijativa u Bihaću od 100 miliona eura uskoro stvarnost, Reis dobiva most u vlasništvo, stambeno poslovni objekat sa 18 zgrada, hotelom, džamijom i ‘islamskim centrom’, cijelo ostvro na rijeci Uni …

Nedavni posjet ‘braće’ Arapa vlastima Bihaću (vladi i Medžlisu), već je donio inicijativu i projekat vrijedan preko 100 milioa eura, na kojem se počelo raditi i provoditi ga u djelo. Po njemu grad na Uni na atraktivnom dijelu ove krajiške ljepotice, na rječnom ostrvu dobiće, kažu kompleks objekata ‘značajan za unapređenje turističkih, vjerskih i privrednih potencijala’ izgradnjom ‘multifunkcionalnog kompleksa na obali Une na atraktivnom kupalištu ‘Ribića otoci’. Praviće se čitav mali grad, 18 stambeno-poslovnih zgrada, hotel sa ‘pet zvijezdica’, džamija i ‘islamski kulturni centar’, uključujući i most koji će ostrvo i grad spojiti te specijalne šetnice kao dodatak. I, što je najvažnije, sve će to postati ‘imovina Rijaseta’, kako javljaju sa sastanka vlade i Muftijstva koje je uradilo projekat i nacrte. Računa se i na pomoć Federacije i US Kantona, jer kažu sve ‘će to popraviti infrastrukturu grada i oživiti ga.

– Ne treba se čuditi što je Rijaset BiH odavno izišao iz sfere vjere i religije i što uz pomoć i u sprezi sa zvaničnom vlašću postao najprofitabilnija firma (oslobođena svih državnih poreza) u BiH koja se bavi gradnjom, hotelima, studentskim domovima i vrtićima, osniva banke, benzinske pumpe i čak se bavi i uvozom i izvozom, kao što ne treba sumnjati da će ovaj projekat dobiti ‘zeleno svjetlo’ od vlasti u Sarajevu, sve nam je postalo zeleno a razlika između IZBiH i države je zbrisana.

Nešto je drugo ovdje za primjetiti a što je opet u ‘građanskoj’ šerijatskoj državi normalno. Ne, nije to činjenica da će nam ovim nastati dodatno zagađenje Une koja je i međunarodi spomenik kulture, nije to ni činjenica da Rijaset sa Arapima odavno uzima atraktivne lokacije širom BiH, ovdje je u pitanju klasično otimanje državne imovine i njeno prepuštanje IZBiH. To je ono, podsjećamo što se permanentno i sa pravom ističe da radi Dodik u Republici Srpskoj što je i Ustavni Sud BiH potvrdio kao nelegalno raspolaganje državnom imovinom, međutim, kad Rijaset ‘ušica’ zemljište i lokaciju i kad je prisvaja, to se ne ‘pika’ u Federaciji, jer je Rijaset zapravo država. Ujedno se na ovaj način vrši nelegalno preuzimaje državne imovine i na mala vrata provodi nepostojeći Zakon o nacionalizaciji. Drugačije se ne može okarakterisati vijest sa sastanka po kojoj će ‘Rijaset postati vlasnikom i mosta, i objekata i ostrva. Time i državnih nekretnina, jer objekti neće visiti u zraku. To što kupači i građani neće moći prići Otocima i kupalištu, najmanje je bitno, važno je da se udovolji Reisu i ‘braći’ sa kojima se fino ‘peru’ davne ratne donacije a IZBiH postaje vlasnikom prirodnih resursa.

– Ne vjeruje se da će Reis nakon dobivanja ovog svog grada zabraniti prolazak mostom do otoka, ali ako poželi i to će moći, jer mu se sve to daje u vlasništvo. Istovremeno, pored desetine džamija, Reis dobiva još jednu džamiju pa još ko zna koji po redu ‘islamski centar’ opet džmiju uz džamiju, što će svakako unaprijediti i privredu i turizma u ovom najsiromašnijem Kantonu bh države.

Biće zanimljivo kad saznamo ime halal hotela sa ‘pet poluzvijezdica’ ili mosta čak. Ako ne bude po Aliji Izetbegoviću u šta unaprijed sumnjamo, biće to onda neko milozvučno arapsko ime.

photo : Reisgrad u Bihaću na rijeci Uni, projekat kompleksa Rijaseta i Arapa vijedan 100 miliona eura, arhiv