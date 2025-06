ŽELIO BITI KOVAČ A POSTAO POLITIČAR : Klon Zlatka Lagumdžije tajnog hadžije – Damir Mašić prvak SDP crvenih i zelenih tepiha Sarajeva i ‘fejsbuka’ u istom ‘saffu’ sa Isak Ramom, indirektno oba poručuju : Republika Srpska je njihova, mi znamo kako se brani naša država …

* Iako je od svoje 18 godine u SDP posrnuloj partiji BiH, iako je permanentno na grbači partije, države i njenim jaslama odkako ga je u ‘komunjare’ uvalio Zlatko Lagumdžija, ‘slučajni prolaznik’ sa Alijom Izetbegovićem a ‘slučajni dolaznik’ sa Denisom Bećirovićem, bh uglađeni parlamentarac Damir Mašić poznati je ‘fejsbučlija’ (mada preferira instagram, op. Cross), šetač sa bradom, hanumom i leptir mašnom (bezuspješno glumeći Stjepana Kljujića) po crvenim i zelenim tepisima Sarajeva, po spomenicima i ‘šehidskim’ stratištima sa slikama dovljenja i sličnim događajima. Kao funkcioner i parlamentarac te berač dnevnica po Komisijama gdje decenijama lagodno uzima lovu malo će te ga upoznati kao i po diskusijama (osim ako nije ‘napadnuta država’) i inicijativama, uglavnom šuti i uživa. Ali kad treba ‘odgovoriti’, reagovati i uputiti prijetnju ili ‘oštar’ komentar na svom profilu kad je ‘država ugrožena’, e, tu ga, da prostite – ima. Samim tim ima ga i u vijestima. Ovaj nesuđeni kovač po sopstvenom priznanju (sa diplomom političkih nauka) iz Gračanice upao je kao kašika u med u politiku i zna se, tu se zalijepio, postao ‘beskompromisni čuvar države i poretka’. Postovima i ‘žestokim reakcijama’. Kako bi drugačije. Rat je proveo u Beogradu pa su njegovi internet istupi uglavnom prema Srbiji, Dodiku i Beogradu, uz genocid i žrtve, i zna šta je žal za državom i šta je patriotizam, posebno zna kako sve to odbraniti jer raja nagrađuje glasanjem pametne i snalažljive.

* Evo njegove najnovije ‘bomba-vijesti’ koju bošnjački mediji ne mogu propustiti jer je svaki dan bez Dodika, šuplja priča. Čim je Dodik najavio kako planira oformiti rezervni sastav policije u ‘svojoj državi’ u entitetu Republika Srpska, odmah mu je ‘zaprijetio’ čuvar države BiH Mašić.

“Ukoliko RS zaista krene u ovu avanturu, jer su od istog prijedloga odustali 2019, ne treba niko imati nikakvu sumnju da će uslijediti adekvatna i reciprocitetna reakcija iz Federacije BiH. Bjegunac i osuđenik treba u zatvor, a ne da iz bjegstva dalje kuha”.

Eto, tako je nabačenu loptu iz kornera pokupio borac Mašić pa gruhnuo – pravo u svoju mrežu. Ovo ‘bjegstva’ se podrazumijeva. Neka se čuje i zna. Onda su kao što je red krenuli ‘lajkovi’ i ‘borac’ Mašić ne treba da brine. Interesantno je da je ovu prepisivačku djelatnost odmah prihvatio i Ramo, Ramo druže moj zvani Isak, ministar F Policije, i to odmah, dok još nije došao iz Budve gdje tajno prati i hapsi Dodika i ujedno se odmara. Pa poručio Dodiku kao Mašić.

“Federacija BiH će odgovoriti recipročno, dakle formiranjem rezervnog sastava policije u Federaciji BiH”.

* Sad se Dodik naprosto prepao i tumači ali neka mu je, sam je to tražio. Razlika između ove dvojice ‘patriota’ je samo u tome što su po Mašiću državne mjere ‘reciprocitetne’ a po ekonomisti Isaku ‘recipročne’, no isto znače. Paralelno sa tim iz IZ BiH i džamijskih safova stižu vijesti kako se mlade mekteblije, djeca u mejtefu, također spremaju vježbajući pintball puškama nakon uspješne mejtefske škole, za početak u Cazinu. Što znači da ne trebamo da brinemo, ima ko nas brani. Tim prije jer i notoroni ZukanHelez razmišlja o ‘rezervnom sastavu vojske’, onako ispotiha na sav glas.

No, o mjerama je riječ, idemo na njih. Prvo, primjećuje se da bošnjački politikusi kasne za Dodikom, niz je primjera, evo samo predzadnjeg. Kad je Trump najavio carinske tarife koje kače i BiH, Dodik je prvi predložio da BiH ‘oprosti’ Trumpu carine na američke proizvode. To je u ­bošnjačkim medijima nazvano ‘ljubljenje guzice’ Trump-u, što tako i dođe, ali nakon mjesec dana Denis Bećirović i ­’gazija’ Komšić iz bh Predjedništva predložiše iste poljupce a Cvijanović sa radošću izglasa. Sada kad je Dodik najavio rezervni sastav Republike Srpske, opet ga ‘kopiraju’ uz medijske tekstove sa naslovima ‘Dodik se sprema za rat’, iako se takve najave ne čuju iz tog entiteta. Bošnjaci svoje ‘reciprocitetne’ ili ‘recipročne’ mjere ne smatraju pripremama za rat, iako su i Dodikove i bošnjačke svojevrsna priprema ‘za DajBože’ da ‘to nešto’ počne što prije. S tim što je Dodik nažalost opet u ‘prednosti’. On ne planira u Federaciju dok Bošnjaci itekako imaju želje za ‘ulazak’ u Republiku Srpsku kao nekad u Banja Luku u ona divna ratna vremena.

* No, sa ovim i ovakvim mjerama, ima nešto drugo. Bilo da su ‘Ramine’ ili ‘Damirove’ one indirektno sugerišu da je entite Republika Srpska za Federaciju dijaspora i druga država. Zna se po definciiji i propisima ko i kako poduzima ili donosi recipročne mjere, i prema kome. Država prema državi. Ako ti Hrvatska carini krompir, ti njoj odmah udari po maslinama. Ako Trump poveća carine tebi, ti njemu – oprostiš skroz naplatu poreza…

Dakle, Dodik je, ‘halalite mi’ (oprostite, malo glumim uzoritog Bošnjaka) ‘navukao’ i Ramu i Mašića. Inteligentno su priznali ‘njegovu državu’. Umjesto razgovora i pregovora jer se uvijek ističe da je to neophodno, Federacija uvodi reciprocitet prema svom entitetu kao drugoj državi. Može li bolji poklon Dodiku? Aferim za inteligenciju. Sad će mo ako se to i desi (jer Dodiku svašta padne na pamet kao mudracu Aliji ujutru a onda to zaboravi uveče), pored regularnih odvojenih policijskih snaga imati i regularne odvojene rezervne sastave.

Šteta što se želje Mašića nisu ostvarile. BiH bi imala dobrog kovača.

photo : Damir Mašić sa hanumom uvijek na cvenom tepihu i na braniku države, arhiv